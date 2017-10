Ford F-150 Raptor 2017: Có đáng giá hơn 4 tỉ đồng?

tin liên quan Xe bán tải cỡ lớn Ford F-150 Raptor đầu tiên về Việt Nam Chiếc bán tải cỡ lớn Ford F-150 Raptor 2017 thuộc phiên bản cabin kép - Super Crew, trang bị động cơ Ecoboost dung tích 3.5 lít vừa thông quan tại cảng Cát Lái, TP.HCM tối 17.4.

Ford F-150 Raptor 2017 là một trong những xe bán tải được chú ý nhất trên thị trường. Mẫu xe này được Ford giới thiệu vào năm 2015 nhưng mãi đến cuối năm 2016, hãng xe Mỹ mới bắt đầu công bố giá bán cũng như nhận đặt hàng F150 Raptor.

F-150 Raptor 2017 nổi trội so với các mẫu bán tải khác trên thị trường nhờ thiết kế mạnh mẽ, đầu xe là các mảng khối cơ bắp, cản trước cao, các tấm ốp ở bánh xe, chữ Ford to bản trên nắp thùng sau. Xe có nhiều trang bị đáng giá dành cho offroad như hệ thống treo thể thao Fox, 2 ống xả ở đuôi, bộ la-zăng hợp kim 17 inch sơn đen và lốp chuyên dụng BFGoodrich All-Terrain KO2.

Cung cấp sức mạnh cho F-150 Raptor 2017 là khối động cơ EcoBoost V6, dung tích 3.5 lít tăng áp, sản sinh công suất tối đa 450 mã lực và mô men xoắn cực đại 692 Nm, hộp số tự động 10 cấp hoàn toàn mới và hệ dẫn động 4 bánh. Do công suất lớn nên mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của F-150 Raptor theo công bố của Ford là khá cao, ở mức 17,7 lít/100 km.

Điểm đặc biệt trong vận hành của F-150 Raptor 2017 còn có hệ thống quản lý địa hình có tên Terrain Management System với 6 chế độ lái như: Normal (thông thường), Street (đường phố), Baja hoặc Rock (đá), Mud/Sand (bùn, cát) hay Weather (thời tiết như mưa, tuyết và băng) giúp xe có thể vận hành trên nhiều cung đường khó khăn.

Tại Mỹ, Ford F150 Raptor SuperCrew 2017 được bán với giá từ 53.140 USD. Tuy nhiên, một chiếc F150 Raptor trang bị đầy đủ “đồ chơi” sẽ có giá gần 70.000 USD. Để đưa chiếc xe bán tải hiệu năng cao này về Việt Nam, người chơi xe phải bỏ ra số tiền không dưới 4 tỉ đồng.

Tại Việt Nam, trong 2 năm qua, người chơi xe bán tải liên tục đưa về nước những chiếc bán tải cỡ lớn như Toyota Tundra phiên bản 1794 Edition hay TRD Pro, Ford F-150 các phiên bản như Lariat, Platinum, Limited,....Theo ước tính, tại Việt Nam hiện nay có khoảng gần 30 chiếc Ford F150 và khoảng 12 chiếc Toyota Tundra, 3/4 số xe này đều “định cư” ở TP.HCM.

Đầu năm 2017, giới mê xe tại Việt Nam xôn xao trước thông tin chiếc bán tải cỡ lớn hiệu năng cao Ford F-150 Raptor 2017. Đến giữa tháng 4.2017, chiếc F-150 Raptor 2017 đầu tiên tại Việt Nam đã cập cảng Cát Lái, TP.HCM làm nức lòng những người yêu xe.

Chủ nhân của chiếc F-150 Raptor 2017, anh Ngô Kỳ Phong - một người đam mê xe còn rất trẻ thuộc thế hệ 9X cho biết: “Vào cuối năm 2016, Phong phân vân chọn một trong hai mẫu bán tải cỡ lớn Toyota Tundra hoặc Ford F150 phiên bản Platinum hay Limited rồi sau đó gắn thêm một số phụ kiện offroad. Tuy nhiên, sau khi tham khảo giá và so sánh với bản F150 Raptor giới thiệu tại thị trường Mỹ không chênh lệch nhiều, cộng với việc một số anh em chơi xe đi trước khuyên nên mua F-150 Raptor 2017 bởi có nhiều tính năng hơn, máy mạnh hơn và kiểu dáng hầm hố hơn. Sau khi tìm hiểu thêm và cân nhắc Phong quyết định chọn F150 Raptor vì kiểu dáng khó có điểm trừ cũng như các công nghệ hàng đầu của Ford về offroad do bản thân xuất phát từ chơi xe bán tải, đi offroad.”

“Quá trình chọn mua xe cũng khá khó khăn, do xe mới bắt đầu có mặt tại các đại lý của Ford ở Mỹ vào 1.2017 với số lượng hạn chế vì vậy việc tìm mua xe bên Mỹ hơi vất vã, lúc đầu Phong định chọn màu trắng nhưng sau đó chuyển sang màu xanh vì đây cũng là màu sơn đặc trưng của F-150 Raptor. Xe được đưa lên tàu bằng đường biển và cập bến Việt Nam sau gần 2 tháng. Đây là quãng thời gian rất sốt ruột chờ đợi. Khi nhận thông tin xe đã về đến cảng, Phong nhất quyết phải lấy xe trong 2 ngày khiến anh em đơn vị nhập khẩu phải gấp rút chạy lo thủ tục.”

Về quá trình đăng ký xe, Phong cho biết: “Vì là xe đầu tiên về Việt Nam nên thủ tục ra biển trắng gặp khá nhiều khó khăn. Ngày 12.4 nhận xe về nhà nhưng mãi đến 15.7 mới hoàn tất đăng kiểm để lăn bánh trên đường. Mất gần 2 tháng chờ đợi làm các thủ tục của xe. Hiện tại sau 6 tháng đưa xe về nước và 3 tháng lăn bánh trên đường, chiếc F-150 Raptor của Phong đã đi được 6.500 km.”

“Phong hài lòng với số tiền bỏ ra hơn 4 tỉ đồng để sở hữu Ford F-150 Raptor. Những giá trị của Raptor mang lại rất thực dụng. Xe rộng rãi, êm ái, mạnh mẽ, có thể phù hợp gần như tất cả các cung đường dọc đất nước Việt Nam hay offroad trên cát mà không phải suy nghĩ nhiều. Chỉ cần đổ xăng và lên đường bất cứ lúc nào. Phong cảm thấy khá hài lòng với số tiền bỏ ra mà những tiện ích trên F-150 Raptor mang lại”, Phong chia sẻ.

Hài lòng với số tiền bỏ ra hơn 4 tỉ để sở hữu chiếc bán tải cỡ lớn F-150 Raptor là vậy nhưng chủ nhân gặp không ít khó khăn khi sử dụng xe, Phong cho biết: “Khó khăn ban đầu là kích thước xe khá to lớn, to nhất trong các xe Phong đã từng sở hữu nên khi di chuyển ở nhữung nới đông đúc hơi thiếu tự tin. Sau khi ôm vô lăng 100 km đầu tiên Phong quen dần. Xe có nhiều chế độ lái nên khi chọn Normal có thể dễ dàng di chuyển trong phố thị mà xe không quá giật hay khó kiểm soát sức mạnh 450 mã lực của xe. Nhìn chung Phong cũng ngại cầm lái F-150 Raptor vào các giờ cao điểm ở TP.HCM nhưng cũng không quá khó khăn khi di chuyển trong phố thị. Trừ việc tìm chỗ đậu do ngoại hình F-150 Raptor to lớn nên đa số không vào được các hầm xe ở các cao ốc và trung tâm thương mại ở TP.HCM do chiều cao xe quá mức cho phép”.

tin liên quan Độc đáo Ford F-150 Raptor phong cách máy bay chiến đấu "Siêu bán tải" Ford F-150 Raptor được độ lại theo phong cách chiến đấu cơ F22 đã được bán đấu giá tại AirVenture Oshkosh với mức giá 300.000 USD, nghĩa là ngang tầm với một chiếc siêu xe thể thao.

Minh Kha