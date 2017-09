Hyundai Grand i10 và Kia Morning Si: Xe cỡ nhỏ nào đáng mua?

Phân khúc xe cỡ nhỏ hạng A thường được người mua xe lần đầu hay có ngân sách hạn hẹp lựa chọn bởi sự tiện dụng và giá bán thấp. Phân khúc này được dự đoán sẽ ngày càng lớn mạnh tại Việt Nam với khát khao sở hữu xe hơi ngày càng nhiều của người Việt.

Tại thị trường Việt Nam, phân khúc xe cỡ nhỏ có khoảng 5 mẫu xe nhưng Kia Morning và Hyundai Grand i10 đã thâu tóm hơn một nữa phân khúc này.

Kia Morning có mặt tại Việt Nam khá sớm vào khoảng năm 2008 và được Trường Hải (THACO) lắp ráp. Thế hệ mới nhất của Morning Si tung ra thị trường Việt giữa năm 2015. Trong khi đó, Hyundai Grand i10 tham gia thị trường xe Việt muộn hơn vào năm 2013 dưới dạng nhập khẩu từ Ấn Độ. Đến tháng 7.2017, Grand i10 được Hyundai Thành Công chuyển sang lắp ráp.

Hãy cùng so sánh 2 phiên bản Kis Morning Si 1.25 AT có giá 397 triệu đồng và Hyundai Grand i10 1.2 AT giá 435 triệu đồng để xem đâu là mẫu xe cỡ nhỏ đáng mua nhất hiện nay.

Ngoại Thất

Ngoại Thất

Thông số/Trang bị ngoại thất Hyundai Grand i10 Kia Morning Si Dài x rộng x cao (mm) 3.765 x 1.660 x 1.505 3.595 x 1.595 x 1.490 Chiều dài cơ sở (mm) 2.425 2.385 Khoảng sáng gầm xe (mm) 152 152 Đèn pha Halogen Halogen dạng thấu kính Đèn sương mù Trước và sau Trước và sau Đèn LED chạy ban ngày Có Có Mâm, lốp Mâm đúc 14inch, 165/65R14 Mâm đúc 15inch, 175/50R15 Gương chiếu hậu Gập/chỉnh điện, tích hợp báo rẽ Gập/chỉnh điện, tích hợp báo rẽ Về thiết kế, Grand i10 được đánh giá trung tính và nhẹ nhàng. Grand i10 có thiết kế lưới tản nhiệt mới và cụm đèn chạy ban ngày dạng LED tăng thêm vẻ hiện đại cho xe. Tuy nhiên, phần đèn pha không có thấu kính nên nhìn xe thiếu sự mạnh mẽ. Đuôi xe cũng như đèn hậu Grand i10 có các chi tiết thiết kế đơn giản. Phần cản sau màu đen nối liền 2 đèn phản quang hình tròn trông khá lạ mắt. Trong khi đó, Morning Si có thiết kế trẻ trung và cá tính hơn, lưới tản nhiệt 2 phần với phần trên dạng mũi hổ đặc trưng của KIA, đèn pha có thấu kính và đèn chạy ban ngày dạng LED làm tăng khả năng nhận diện cũng như sự hiện đại của xe. Đèn hậu Morning dạng LED trông đẹp và sắc sảo hơn. Mâm xe Morning Si cũng có kích thước to hơn so với Grand i10, 15 inch so với 14 inch. Một phần cũng quan trọng không kém chính là kích thước tổng thể chiếc xe. Về phần này Grand i10 vượt trội hơn hẳn với chiều dài cơ sở, chiều dài, rộng và cao đều vượt trội hơn so với Morning Si. Điều này tạo nên ưu thế về độ rộng rãi cho không gian nội thất cũng như khoang hành lý của Grand i10 so với Morning Si.

Trang bị nội thất Hyundai Grand i10 Kia Morning Si Chất liệu bọc ghế Da pha nỉ Da Ghế Ghế lái chỉnh cơ 4 hướng. Hàng ghế thứ hai gập 60:40 Ghế lái chỉnh cơ 4 hướng. Hàng ghế thứ hai gập 60:40 Vô lăng 3 chấu, bọc da, tích hợp điều chỉnh âm thanh. 2 chấu, bọc da, tích hợp điều chỉnh âm thanh. Hệ thống giải trí DVD, màn hình cảm ứng, kết nối Bluetooth, HDMI, USB, Radio DVD, màn hình cảm ứng, kết nối Bluetooth, HDMI, USB, Radio Hệ thống âm thanh 4 loa 4 loa Điều hòa Chỉnh tay Tự động Chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm Có Không

Nội thất Grand i10 ghi điểm hơn so với Morning với cách phối màu đỏ - đen bắt mắt, các chi tiết sắp xếp hợp lý, vô lăng 3 chấu thiết kế to và chắc chắn. Nội thất Morning Si thiết kế tông màu tối, khu vực gần cần số thiết kế đơn điệu, vô lăng thiết kế 2 chấu trông thiếu sự chắc chắn. Cả Morning Si và Grand i10 đều trang bị đầy đủ cho tính năng giải trí và tiện nghi với màn hình cảm ứng trung tâm tích hợp nhiều kết nối và có cả dẫn đường. Morning Si có điều hòa tự động còn Grand i10 chỉ điều hòa chỉnh cơ.

Một điểm quan trọng trên những mẫu xe cỡ nhỏ mà người dùng quan tâm không kém chính là phần không gian nội thất. Ở tiêu chí này, Grand i10 tỏ ra vượt trội với các thông số kích thước đều lớn hơn so với Morning Si. Khoảng để chân của hàng ghế sau trên Grand i10 được đánh giá rộng và thoải mái hơn.

Động cơ và trang bị an toàn

Vận hành, an toàn Hyundai Grand i10 Kia Morning Si Loại động cơ Xăng Kappa 1.25 lít, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 Van DOHC Xăng Kappa 1.25 lít, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van DOHC Công suất 87 mã lực tại 6.000 vòng/phút 87 mã lực tại 6.000 vòng/phút Mô men xoắn 120 Nm tại 4.000 vòng/phút 120 Nm tại 4.000 vòng/phút Hộp số Tự động 4 cấp Tự động 4 cấp Túi khí 2 1 Hệ thống chống bó cứng phanh ABS Có Có Phân phối lực phanh điện tử EBD Có Có Phanh trước/sau Đĩa thông gió/tang trống Đĩa thông gió/tang trống Cảm biến lùi Có Không

Động cơ và hộp số của Kia Morning Si và Hyundai Grand i10 có nhiều điểm tương đồng do được chia sẻ với nhau bởi chung một tập đoàn. Vì vậy, người mua không cần phải suy nghĩ nhiều về việc so sánh phần động cơ và hộp số trên 2 mẫu xe này.

Trang bị an toàn, Hyundai Grand i10 đầy đủ hơn với 2 túi khí và cảm biến lùi thay vì chỉ 1 túi khí và không có cảm biến lùi như Kia Morning Si.

Giá bán và đánh giá

Qua so sánh, cả Kia Morning Si và Hyundai Grand i10 đều là 2 mẫu xe hatchback cỡ nhỏ lắp ráp trong nước, cùng sử dụng động cơ xăng Kappa 1.25L có sức mạnh 87 mã lực, 120 Nm và hộp số tự động 4 cấp. Tuy nhiên, Morning Si có ưu thế hơn Grand i10 ở thiết kế ngoại thất trẻ trung và nổi bật còn Grand i10 lại vượt trội hơn Morning Si ở nội thất rộng rãi, nhiều trang bị an toàn và tiện nghi.

Giá bán công bố của Kia Morning Si 1.25 AT ở mức 397 triệu đồng còn Hyundai Grand i10 1.2 AT có giá 435 triệu đồng. Như vậy, giá bán của Grand i10 cao hơn Morning Si 38 triệu đồng. Nếu so những điểm vượt trội về không gian nội thất rộng rãi, thêm túi khí bên phụ và cảm biến lùi thì mức chênh lệch này là hợp lý.

Như vậy, có thể thấy rằng cả Grand i10 và Kia Morning Si đều là 2 mẫu xe cỡ nhỏ đáp ứng tương đối nhu cầu của người dùng cần một chiếc xe nhỏ gọn để che mưa che nắng trong tầm giá 400 triệu đồng. Tùy vào quan điểm cá nhân ưu tiên vấn đề thiết kế, không gian nội thất, trang bị tiện nghi, an toàn hay thương hiệu mà đưa ra quyết định chọn Kia Morning Si hay Hyundai Grand i10.

Minh Kha