Mazda3 và Toyota Altis 2017: xe hạng C nào đáng tiền?

Tại Việt Nam, Toyota Corolla Altis lần đầu tiên giới thiệu ra thị trường vào năm 1996. Đến nay, qua hơn 20 năm Altis đã có 9 lần thay đổi và cải tiến. Trong thời gian dài, Corolla Altis là một trong những mẫu xe được ưa chuộng trên thị trường với tổng doanh số bán cộng dồn, tính đến hết tháng 8.2017 đạt xấp xỉ 61.100 xe. Tuy nhiên, trong 2 năm trở lại đây, với sự cạnh tranh quyết liệt từ Mazda3, doanh số Altis có phần sụt giảm hơn trước và không còn là xe bán chạy nhất phân khúc sedan hạng C. Đến tháng 9.2017, Toyota VN giới thiệu phiên bản Altis 2017 với 5 phiên bản gồm 1.8 E MT, 1.8 E CVT, 1.8 G CVT, 2.0 V CVT, 2.0 V Sport CVT có giá từ 702-936 triệu đồng tùy phiên bản.

Tung ra thị trường Việt muộn hơn rất nhiều, vào 12.2014 nhưng Mazda3 đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần với doanh số áp đảo các đối thủ cùng phân khúc, bao gồm cả Altis từ giữa năm 2015 đến nay để trở thành xe bán chạy nhất phân khúc. Đến giữa năm 2017, có khoảng 25.000 chiếc Mazda3 đã lăn bánh trên đường phố Việt Nam. Vào tháng 5.2017, Thaco tiếp tục tung Mazda3 phiên bản nâng cấp 2017 với diện mạo thay đổi nhẹ và bổ sung thêm trang bị. Mazda3 2017 vẫn có 3 phiên bản 1.5 sedan AT, 1.5 AT hatchback và 2.0 sedan AT có giá từ 650-760 triệu đồng tùy phiên bản.

Trong bài viết này, Mazda3 sedan 2017 phiên bản 2.0 có giá 760 triệu đồng sẽ được mang ra so sánh với Toyota Altis 2017 phiên bản 2.0 V giá 893 triệu đồng.

Ngoại thất

Thông số/Trang bị ngoại thất Mazda3 Toyota Altis Dài x rộng x cao (mm) 4.580 x 1.795 x 1.450 4620 x 1775 x 1460 Chiều dài cơ sở (mm) 2.700 2.700 Khoảng sáng gầm xe (mm) 155 130 Bán kính vòng quay tối thiểu (m) 5,3 5,4 Trọng lượng không tải (kg) 1.340 1.290 Đèn pha LED LED Đèn hậu LED LED Đèn sương mù LED Halogen Đèn LED chạy ban ngày Có, LED Có, LED Mâm, lốp Mâm đúc hợp kim 18 inch, 215/45R18 Mâm đúc hợp kim 16 inch, 205/55R16 Gương chiếu hậu Gập/chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ Gập/chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ

Cả Mazda3 và Toyota Altis đều là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, vì vậy cả 2 đều nhận được những công nghệ mới nhất điển hình như toàn độ đèn pha, đèn hậu và đèn ban ngày dạng LED.

Mazda3 có thiết kế thể thao và trẻ trung hơn trong khi thiết kế Altis lại có sự thanh lịch và phù hợp với số đông hơn.

Về kích thước, theo thông số nhà sản xuất đưa ra, Mazda3 có chiều rộng và cao lớn hơn, khoảng sáng gầm, bán kính vòng quay tốt hơn, trọng lượng không tải cũng nặng hơn so với Toyota Altis. Ngược lại, Altis lại có chiều dài tổng thể lớn hơn.

Mazda3 có mâm đúc hợp kim 18 inch, Altis chỉ có 16 inch. Đèn sương mù Mazda3 dạng LED còn Altis chỉ là dạng halogen.

Nội thất

Trang bị nội thất Mazda3 Toyota Altis Chất liệu bọc ghế Da màu đen Da màu đen Ghế Ghế lái chỉnh điện, ghế phụ chỉnh tay. Hàng ghế thứ hai gập 60:40 Ghế lái chỉnh điện, ghế phụ chỉnh tay. Hàng ghế thứ hai gập 60:40 Vô lăng 3 chấu, bọc da, tích hợp điều chỉnh âm thanh, lẫy chuyển số, trợ lực điện. 3 chấu, bọc da, tích hợp điều chỉnh âm thanh, lẫy chuyển số, trợ lực điện. Hệ thống giải trí DVD, màn hình cảm ứng 7inch, kết nối Bluetooth, HDMI, USB, Radio DVD, màn hình cảm ứng 7inch, kết nối Bluetooth, HDMI, USB, Radio, điều khiển giọng nói Hệ thống âm thanh 6 loa 6 loa Điều hòa Tự động Tự động Chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm Có Có

Nhìn chung, giống như ngoại thất, nội thất Mazda3 theo phong cách hiện đại, trẻ trung và thể thao hơn. Nội thất Toyota Altis lại thiên về sự thanh lịch.

Xét về sự thoải mái và rộng rãi, nội thất Toyota Altis vượt trội hơn Mazda3 ở cả hàng ghế trước và sau cũng nhưng không gian để chân và trần xe.

Động cơ và trang bị an toàn

Vận hành, an toàn Mazda3 Toyota Altis Loại động cơ Xăng Sky Active, I4, 16 van DOHC 2.0 lít Xăng VVT-i kép, I4, 16 van DOHC 2.0 lít Công suất 153 mã lực tại 6.000 vòng/phút 143 mã lực tại 6.200 vòng/phút Mô men xoắn 200 Nm tại 4.000 vòng/phút 187 Nm tại 3.600 vòng/phút Hộp số Tự động 6 cấp Tự động vô cấp CVT Túi khí 6 7 Hệ thống chống bó cứng phanh ABS Có Có Phân phối lực phanh điện tử EBD Có Có Phanh khẩn cấp BA Có Có Cân bằng điện tử Có Có Kiểm soát lực kéo Có Có Hỗ trợ khởi hành ngang dốc Có Không Cruise Control Có Không Hệ thống kiểm soát gia tốc Có Không Hệ thống Start/Stop động cơ Có Không Phanh tay điện tử Có Không, dạng cơ Hiển thị thông tin trên kính lái Có Không Phanh trước/sau Đĩa Đĩa Cảm biến + camera lùi Có Có

Về phần động cơ và trang bị an toàn, Cả Mazda 3 và Toyota Altis đều có nhiều trang bị an toàn. Tuy nhiên, Mazda3 vượt trội hơn Toyota Altis với động cơ có hiệu suất tốt hơn, có thêm các tính năng an toàn như hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát hành trình cruise control, kiểm soát giá tốc G-Vectoring, hệ thống dừng/khởi động động cơ thông minh, phanh tay điện tử, hiển thị thông tin trên kính lái. Toyota Altis vượt trội hơn Mazda3 1 túi khí vì có thêm túi khí bảo vệ đầu gối người lái.

Giá bán và đánh giá xe

Theo công bố, Mazda3 sedan 2017 phiên bản 2.0 có giá 760 triệu đồng còn Toyota Altis 2017 phiên bản 2.0 V có giá 893 triệu đồng. Cả 2 đều là xe lắp ráp trong nước. Như vậy, Altis 2.0 V có giá cao hơn Mazda3 2.0 tới 133 triệu đồng.

Toyota Altis có ưu thế về thương hiệu, độ tin cậy, thiết kế trung tính, phù hợp số đông, không gian nội thất rộng rãi. Trong khi đó, Mazda3 lại nổi trội về thiết kế bắt mắt, nhiều công nghệ và trang bị an toàn.

Minh Kha