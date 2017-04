MINI Countryman S, khi bé hạt tiêu trưởng thành

Lần đầu đến với thế giới năm 2011, Countryman mang đến một khái niệm mới hoàn toàn về MINI vốn bị đóng đinh với những chiếc “xe chơi” cá tính, cỡ nhỏ. Với Countryman, mọi chuyện đã khác, nó rộng rãi hơn, đa dụng và mạnh mẽ hơn hẳn so với những người anh em của mình. Đúng như tên gọi nó là mẫu xe hướng đến những khách hàng nam giới vốn chưa được chú ý nhiều trên những chiếc MINI trước đây.

Tất nhiên, dù to lớn hơn nhưng chất MINI khiến nhiều MINIac mê mẩn vẫn được gìn giữ cẩn thận trên Countryman S. Chỉ có điều nó hầm hố và bề thế hơn để phù hợp với kích thước và đối tượng khách hàng mới. Mặc dù vẫn mang mác xe đô thị nhưng mức giá 1,788 tỉ đồng cho bản hiệu suất cao, xe cạnh tranh ngang hàng, thậm chí còn cao hơn những đối thủ hạng sang như Audi Q3, Mercedes GLA-Class hay người anh em BMW X1.

Ngoại hình bảnh bao

Có thể nói, chỉ cần gọi tên MINI người ta đã có thể tưởng tượng về một chiếc xe “chất lừ” đúng kiểu người Anh mà không cần nhìn tận mắt, sờ tận tay. Nó giống như chiếc tem vàng nhỏ bé dán trên nhiều thiết bị âm thanh, tai nghe hiện nay để đảm bảo nó đạt chuẩn “Hi-res Audio” vậy. Countryman S cũng không khác đi, dù hướng tới dòng xe đa dụng, xa rời triết lý “mi nhon” thì MINI vẫn là MINI.

Dễ dàng nhận ra sự kế thừa truyền thống này thông qua cụm đèn pha to hình oval, đèn sương mù tròn trịa hay cụm đèn đuôi, gương chiếu hậu và phần mái bằng hơi dốc nhẹ về sau. Tuy nhiên, MINI cũng cải tiến các chi tiết trên Countryman S sao cho nở nang hơn để phù hợp với kích thước mới, dài x rộng x cao (4.110 x 1.789 x 1.561)mm. Nếu nói những chiếc Cooper thông thường như một cô nàng điệu đà, cá tính thì Countryman S như một anh chàng bảnh bao, lịch lãm vậy.

Nhờ kích thước lớn, không gian bên trong MINI Countryman S thoáng đãng hơn với tông màu đen bí ẩn làm chủ đạo. Những hình tròn như động cơ máy bay vẫn diện diện trên vô lăng bọc da, cụm đồng hồ, màn hình trung tâm hốc gió, loa hay hộc đựng đồ và cần số. Ngay cả các nút chức năng bên trong cũng có thiết kế hình tròn và khá nhỏ, điều này có thể gây bất tiện với những người có ngón tay to. Khá thú vị là một số chức năng lại được điều khiển dưới dạng cần gạt hơi cổ điển nhưng lại có nét giống một vài mẫu xe thể thao cao cấp.

Trải nghiệm bên trong MINI Countryman S khá thoải mái cho cả 4 người lớn, khoảng cách để chân và trần xe vẫn còn dư dả ngay cả với một người cao trên 1,75 m. Tựa tay kiêm hộc đựng đồ hàng ghế trước có thể di chuyển để tối ưu không gian nhưng hàng ghế sau lại thiếu đi trang bị này. Ngoài ra, hệ thống điều hòa tự động 1 vùng không có hốc gió sau cũng là một điểm trừ dù khả năng làm mát và cách nhiệt của xe khá nhanh. Tất nhiên, với mức giá này MINI vẫn được trang bị đầy đủ kết nối thông dụng bên cạnh màn hình màu như Bluetooth, AUX, USB hay cổng sạc 12V.

Xe được trang bị vô lăng gật gù nhưng đáng tiếc ghế lái thể thao lại không có chức năng chỉnh điện, phanh tay lấy cảm hứng từ máy bay nhưng vô hình trung lại khiến người lái hơi vướng khi muốn sử dụng một số chức năng bên dưới. So với những người anh em khác trừ Clubman, Countryman S có khoang hành lý khá ấn tượng có thể tăng thể tích từ 350 lít lên 1.170 lít nhờ hàng ghế sau có thể dịch chuyển 130 mm theo chiều dọc cùng cả năng gập theo tỉ lệ 40:20:40.

Vận hành sảng khoái

Mạnh mẽ thì hơi quá cho “người mới” nhà MINI nhưng sảng khoái là những gì chúng tôi cảm nhận được khi ngồi sau vô lăng mảnh mai tròn trịa trên ghế thể thao ôm sát người. Nhờ cách thiết kế này mà cảm giác vào cua vững chãi hơn hẳn bên cạnh sự giúp sức của hệ thống treo, dù chưa thực sự êm khi đi qua các gờ giảm xóc nhưng bù lại hệ thống treo này tỏ ra chắc chắn, an toàn ngay cả khi vận hành ở tốc độ cao.

Với động cơ 4 xi lanh tăng áp dung tích 1.6 lít cho công suất 184 mã lực tại vòng tua máy 5.500 - 6.500 vòng/phút, mô men xoắn 240 Nm tại 1.600 - 5.000 vòng/phút, trải nghiệm chân ga Countryman S khá “thoáng”, không dễ “chồm” về phía trước nhưng thừa thoải mái cho phố thị. Hộp số tự động 6 cấp chuyển số nhanh, mượt mà, vô lăng trợ lực điện cho cảm giác lái tốt. Khi chuyển sang chế độ Sport, cảm giác hơi hụt ở bước ga đầu hoàn toàn biến mất, nếu mạnh chân ga người lái có thể dễ dàng có được cảm giác dính ghế, việc vượt xe trên xa lộ không làm khó được chiếc “mini” này.

Tất nhiên, ngoài vận hành thì an toàn luôn được các hãng xe đến từ Âu châu đề cao, nhất là với dòng xe được nhập khẩu nguyên chiếc như MINI. Countryman từng được Euro NCAP đánh giá 5 sao về an toàn thông qua các bài thử nghiệm nhờ sự hỗ trợ của khung gầm cứng cáp, 7 túi khí… Ngoài ra, hệ thống kiểm soát, tự động ổn định thân xe, điều khiển lực kéo, lực phanh khi vào cua hay hỗ trợ bám đường cũng góp phần không nhỏ cho sự an toàn của mẫu xe “bé nhỏ” này.

Đánh giá

Có thể nói Countryman S là mẫu xe “toàn năng” của MINI, nó khiến khái niệm chật chội đi vào dĩ vãng, trong khi khả năng vận hành được tăng cường hơn trước đi kèm ngoại hình nam tính phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Tất nhiên, nó vẫn còn tồn tại một số nhược điểm đáng tiếc.

Ưu điểm: Thiết kế đẹp, nội thất rộng rãi, khả năng cách âm, cách nhiệt tốt. Vận hành thể thao, sảng khoái và an toàn.

Nhược điểm: Ghế ngồi chỉnh tay, nút bấm khá nhỏ, thiết kế vị trí cần số chưa tiện lợi, không có cửa gió cho hàng ghế sau.

Thông số kỹ thuật MINI Countryman S 2015 tại Việt Nam:

Giá bán : 1,788 tỉ đồng

Dài x Rộng x Cao : (4110 x 1789 x 1561)mm

Chiều dài cơ sở : 2.595 mm

Động cơ : I-4 tăng áp 1.6 lít

Công suất : 184 mã lực tại 5.500 - 6.500 vòng/phút

Mô men xoắn : 240 Nm tại 1.600 - 5.000 vòng/phút

Hộp số : Tự động 6 cấp

Ảnh chi tiết MINI Countryman S tại Việt Nam:

Đức Cảnh

Ảnh: Nguyễn Nam