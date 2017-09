Chevrolet Colorado xẻ dọc đại ngàn khám phá thủ phủ cà phê Việt

Khép lại tuần lễ bộn bề công việc chốn Sài thành vốn vẫn tấp nập, hối hả. Anh bạn đồng nghiệp rủ rê “phượt” lên vùng đất Tây Nguyên đang giữa mùa mưa tuôn thác đổ. Thú thật, đã không ít lần đến với Tây Nguyên trong những chuyến đi vội, để rồi lại miên man nổi nhớ mỗi khi ai đó nhắc đến miền đất đỏ bazan giữa thênh thang đại ngàn. Vì vậy, trước lời rủ rê của anh bạn đồng nghiệp về chuyến phiêu lưu trên cung đường mới với đích đến thủ phủ cà phê Việt cùng chiếc bán tải Chevrolet Colorado phiên bản High Country... tôi chẳng ngần ngại mà gật đầu.

Theo cách trải nghiệm hành trình của những “phượt thủ sang chảnh” chúng tôi mang theo lều trại, ba lô hành lý cùng những vật dụng cần thiết... chất đầy thùng bán tải Chevrolet Colorado rồi cùng nhau rời TP.HCM khi bình minh vừa ló dạng.

Vượt đồi nương, con nước đại ngàn

Sắm vai tài xế anh bạn tôi cứ thế miết chân ga, đánh lái đưa Colorado len lỏi qua các tuyến đường nội đô ra cửa ngỏ phía Đông thành phố. Ở vị trí ghế trước, tôi mãi mê kết nối điện thoại với hệ thống giải trí Mylink tích hợp trên màn hình cảm ứng 8 inch, rồi thả mình theo bản nhạc phát ra từ dàn âm thanh 7 loa trên xe. Thú thật, hệ thống thông tin giải trí trên xe thiết kế khá tiện dụng, dù mới lần đầu làm quen nhưng chỉ cần vài thao tác đơn giản người dùng đã có thể dễ dàng sử dụng các chức năng.

Thoáng giật mình bởi cú nạp ga tăng tốc của anh bạn đồng nghiệp, tôi chợt nhận ra chiếc xe đang bon bon trên đường cao tốc nối TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, rồi thắc mắc: “Sao chúng ta không men theo đường 13 rồi ra Quốc lộ (QL) 14 lên Buôn Mê Thuột, đoạn đường này giờ đã đẹp hơn trước rồi”? Anh bạn tôi tỏ vẻ tự tin và khá “sành đường” như một “dân phượt” chuyên nghiệp: “Chúng ta đang đi bán tải Mỹ thì ngại gì thử thách. Cứ thử vượt đèo leo dốc theo QL 20 lên Đà Lạt rồi sang Buôn Ma Thuột bằng QL 27, cung đường này khó đi hơn nhưng cũng là dịp để thử thách bản lĩnh của Colorado?”.

Ở tốc độ 80 - 100 km/giờ trên đường cao tốc, Chevrolet Colorado 2017 mang lại cảm giác tương đối ổn định và không quá bồng bềnh. Điều này một phần đến từ độ cứng cáp, vững chãi của hệ thống khung gầm. Mỗi lần vào ga âm thanh động cơ diesel vọng vào khoang lái nghe khá rõ, nhưng nhìn chung so với phiên bản tiền nhiệm, khả năng cách âm của xe đã được cải thiện phần nào. Đặc biệt, với các tín đồ mê offroad đam mê trải nghiệm, đôi khi âm thanh động cơ lại chính là yếu tố tạo nên sự hứng phấn trong những lần chinh phục địa hình.

Qua các địa danh Dầy Giây, Thống Nhất, Tân Phú… hết địa phận tỉnh Đồng Nai, chúng tôi tiếp tục theo Quốc lộ 20 vượt đèo Chuối đến thị trấn Madagui, Lâm Đồng. Khung cảnh bạt ngàn của đồi nương sương núi bắt đầu hiện ra trước mắt. Theo chỉ dẫn của người dân địa phương, anh bạn tôi vần vô lăng men theo con đường mòn dẫn vào khu vực suối Tiên, thử tài lội nước của Colorado.

Suối Tiên là một nhánh nhỏ của sông Đạ Huoai, từ thượng nguồn chảy uốn lượn quanh những dãy núi cao qua thị trấn Madagui rồi đổ ra sông Đồng Nai. Dòng chảy suối Tiên len lỏi qua những bãi đá trải dài mang đến cho vùng đất này nét đẹp vừa nên thơ, vừa kỳ vĩ. Chẳng phí thời gian, tôi đặt mình vào ghế lái, chuyển nút gài cầu sang chế độ 2 cầu nhanh (4H) rồi theo chỉ dẫn của anh bạn đồng nghiệp đưa Colorado men theo bờ suối đến điểm dừng chân.

Ra đến đoạn nước sâu, thú thật lúc này tôi thoáng giật mình khi nhìn qua kính chiếu hậu nước đã ngập bánh sau. Anh bạn tôi trấn tĩnh: “Thêm tí ga đi nào, nó có thể lội nước lên đến 800 mm và sinh ra để offroad”! Thế rồi không chút do dự, tôi miết mạnh chân ga, khối động cơ diesel tăng áp 2.8L ngay lập tức phản hồi, vòng tua máy đẩy lên cao, tạo sức mạnh đưa chiếc xe nặng hơn 2 tấn lao lên phía trước. Lòng suối đá gập ghềnh khiến tôi không ít lần lắc lư như một gã say, Colorado “ngụp lặn” giữa dòng suối, sóng nước cuộn theo vòng bánh đánh bay tung tóe. Khi tôi kịp hãm phanh cũng là lúc chiếc xe tiến gần đến điểm dừng chân.

Tiếp tục men theo QL20 chúng tôi vượt đèo Bảo Lộc vào cao tốc Liên Khương. Nằm uốn lượn giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, cao tốc Liên Khương là tuyến đường huyết mạch dẫn vào trung tâm thành phố Đà Lạt qua đèo Prenn. Từ đầu đường cao tốc, cú vào ga sát sàn của tôi khiến động cơ xe gầm gừ như “nổi giận”. Colorado tăng tốc không ấn tượng ngay trong nhịp ga đầu, nhưng sau dải tốc độ 50 km/giờ chiếc xe vận hành khá linh hoạt. Vô lăng trợ lực điện mang lại cảm giác đánh lái khá nhẹ nhàng, phản ứng chính xác, khả năng sang số cũng mượt mà và êm ái. Ở dải tốc độ 60 km/giờ vòng tua máy chỉ ở mức 1.300 vòng/phút, trong khi lên đến 80 km/giờ kim đồng hồ tua máy chỉ nhích lên khoảng 1.600 vòng/phút… một con số khá ấn tượng đối với một chiếc bán tải sử dụng động cơ diesel dung tích 2.8 lít.

Với sức mạnh động cơ lên đến 197 mã lực cùng mô men xoắn cực đại 500 Nm tại 2.000 vòng/phút, quả thực Colorado lướt đi khá nhanh sau mỗi lần người lái vào ga và không khó để đạt tốc độ 100 km/giờ. Mãi mê theo câu chuyện về kỷ niệm của anh bạn đồng nghiệp trong chuyến công tác Tây Nguyên, tôi thoáng giật mình với âm thanh cảnh báo khi xe lệch làn đường. Một công nghệ mới mà Chevrolet trang bị trên Colorado 2017, khi xe đi lệch làn đường với tốc độ trên 60 km/giờ mà không bật đèn báo hiệu, camera sẽ phát hiện và cảnh báo bằng hình ảnh, âm thanh. Colorado quả không hỗ danh là chiếc bán tải của thời hiện đại, bởi ngoài tính năng cảnh báo lệch làn đường, mẫu xe này còn được tích hợp công nghệ cảnh báo va chạm khi lưu thống với tốc độ trên 40 km/giờ và cách các xe khác trong khoảng 60m.

Bên dòng Đan Kia thơ mộng

Vượt con đèo Prenn nằm uốn lượn trong sương núi, chúng tôi đến với thành phố Đà Lạt khi nắng chiều vừa tắt. Cái cảm giác se lạnh trong lành của phố núi như muốn níu chân lữ khách. Chẳng còn nhiều thời gian khi mặt trời đang xuống núi, chúng tôi rẻ qua các tuyến đường nội đô rồi theo đường tỉnh lộ DT 722 mà người dân nơi đây gọi là Ankroet vượt 19 km đường trải nhựa vào khu vực Suối Vàng thuộc địa phận xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Qua kính lái, con đường dài hút hút giữa những rừng thông lộng gió hiện ra trước mắt. Trải tầm mắt ra xa theo hướng chỉ tay của anh bạn đồng nghiệp tôi được biết: “Chúng sẽ theo con đường mòn phía trước vượt qua 2 ngọn đồi để đến điểm dừng chân bên hồ Đan Kia. Nào! Đi thôi, trước khi trời tối”. Theo lời hối thúc của anh bạn đang sắm vai “hoa tiêu”, tôi đánh lái, vào ga đưa Colorado khuất dần trong đồi nương sương núi.

Theo con đường mòn qua ngọn đồi đầu tiên khá gập ghềnh nhưng có lẻ chằng hề hấn gì với Colorado 2017 vốn mạnh mẽ và sở hữu khoảng sáng gầm xe lên tới 219 mm, góc thoát trước 27,5 độ, góc thoát sau lên tới 23,3 độ… Thế nhưng để đến được với những thảm cỏ bên bờ hồ Đan Kia, chúng tôi phải đưa xe qua con dốc hơn 30 độ đang sừng sững trước mắt.

Chuyển sang chế độ 2 cầu chậm 4L, tôi bắt đầu vào ga đưa xe vượt qua con dốc, lên đến giữa sườn dốc mô đất cao khiến tôi phải hãm phanh đánh lái. Chở theo khá nhiều hành lý, nhưng khi người lái buông chân phanh, sự can thiệp của hệ thống khởi hành ngang dốc (HAS) vẫn giữ đứng yên giữa dốc, giúp người lái có thêm thời gian đánh lái rồi đưa xe vượt dốc. Tiếp tục nhấn nút kích hoạt hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) trên bảng táp lô, thoải mái buông chân phanh và tập trung đánh lái, Colorado chủ động phanh, duy trì tốc độ phù hợp giúp xe xuống dốc an toàn.

Ghé lại bên bờ Đan Kia cũng là lúc màn đêm dần buông xuống, chúng tôi cắm trại nghỉ lại giữa không gian thơ mộng của đại ngàn... Cái se lạnh của sương đêm, hòa trong âm thanh êm đềm của gió, của thác như xua tan đi hết mệt mỏi sau một chặng đường dài.

Đến thủ phủ cà phê Tây Nguyên

Ngày thứ 2 của hành trình “tìm hương đại ngàn” cùng anh bạn Chevrolet Colorado, chúng tôi khởi hành khá sớm, theo tỉnh lộ 725 qua Tà Nung, Nam Ban rồi men theo QL27 lên Buôn Ma Thuột.

Cung đường gần 200 km với nhiều đoạn khó đi thực sự là thử thách không nhỏ cho bạn đường Chevrolet Colorado. Bởi QL27 vượt đèo Phú Sơn dài 7 km qua Lâm Hà với những khúc cua tay áo, mặt đường lởm chởm ổ gà vốn đã là con đường hãi hùng với giới tài xế, nay lại càng khó đi khi cơn mưa rừng bất chợt đổ xuống. Lúc này cùng với người lái, Colorado 2017 bắt đầu chứng tỏ bản lĩnh của chiếc bán tải chẳng ngại thử thách.

Trên đoạn đường đèo dốc, khi người lái liên tiếp vần vô lăng, Colorado 2017 thể hiện độ cân bằng đáng nể. Ngoài hệ thống khung gầm cứng vững chịu lực vặn xoắn tốt, hệ thống cân bằng điện tử góp phần nâng cao độ ổn định của xe khi vào cua gắt bằng cách phát hiện và giảm thiểu ma sát trong các tình huống bị trơn trượt. Vì vậy người lái không có cảm giác đuôi xe bị văng khi đánh lái vào cua.

Rời Lâm Hà, tiếp tục theo QL 27 vượt đèo Chuối qua Đam Rông, Buôn Dơn, huyện Lắk… rồi theo cung đường đất đỏ bazan nằm uốn lượn giữa những vườn cà phê bạt ngàn, xanh ngát đến thành phố Buôn Ma Thuột. Tây Nguyên chào đón chúng tôi bằng cái gió thơm vị cà phê, cái nắng rót mật và khắp những cung đường đất đỏ bazan phiêu lãng.

Ghé lại làng cà phê Buôn Mê Thuột, chúng tôi như lạc giữa một không gian của miền cổ tích sử thi, với những hàng đá xếp trên mặt nước, những cây cầu nhỏ, bảo tàng lưu giữ hiện vật có giá trị của Tây Nguyên. Theo người dân địa phương, cây cà phê du nhập vào Việt Nam từ rất sớm (năm 1870) nhưng mãi đến sau năm 1930, cà phê mới được trồng đại trà ở Buôn Ma Thuột. Hiện tại, sản phẩm cà phê Robusta của Buôn Ma Thuột đã có mặt ở 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trở thành biểu tượng và là niềm tự hào của tỉnh Đắk Lắk. Bên ly cà phê đậm chất “Ban mê” chúng tôi chia sẻ cho nhau những nụ cười, hàn huyên câu chuyện trên hành trình đến với Tây Nguyên.

Khép lại chuyến hành trình gần 1.000 km xuôi ngược đại ngàn xuyên qua 5 con đèo, 2 tuyến đường cao tốc rồi vượt dốc, lội suối… Chevrolet Colorado 2017 quả không hổ danh là “bạn đường lý tưởng” với khả năng vận hành mạnh mẽ cùng hàng loạt nâng cấp hiện đại. Còn với chúng tôi mỗi chuyến đi là một trải nghiệm mới. Đi! để chinh phục những điều mới mẻ mà chính mỗi chiếc xe, mỗi cung đường mang lại sau tay lái... Và hơn hết, Đi! để thấy Tổ Quốc mình đẹp nhường nào, để niềm hạnh phúc và lòng tự hào dâng trào trong tim.

Trần Hoàng - Thái Nguyễn