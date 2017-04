Gặp gỡ người phụ nữ mang văn hóa Việt ra thế giới

Điều đặc biệt gì ở Vitara đã chinh phục Ngô Chiêu Hà? Suzuki Vitara là một chiếc SUV đô thị an toàn, bền bỉ và đầy cá tính, được trang bị hộp số tự động 6 cấp mượt mà, vận hành ổn định trong mọi điều kiện đường sá. Với hệ thống an toàn bị động và chủ động tối ưu (6 túi khí, 4 phanh đĩa, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử ESP, phân bổ lực phanh điện tử EBD, thân xe được cải biến với chất liệu đặc biệt có khả năng giảm tác động va chạm tuyệt vời…), Vitara sẽ là người bạn đồng hành tin cậy cho những hành trình vững chãi. Không những thế, chiếc SUV nhập khẩu từ châu Âu này còn đặc biệt chú trọng khả năng cá nhân hóa để chủ nhân thỏa sức thể hiện chất riêng. Suzuki Vitara là một chiếc SUV đô thị an toàn, bền bỉ và đầy cá tính, được trang bị hộp số tự động 6 cấp mượt mà, vận hành ổn định trong mọi điều kiện đường sá. Với hệ thống an toàn bị động và chủ động tối ưu (6 túi khí, 4 phanh đĩa, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử ESP, phân bổ lực phanh điện tử EBD, thân xe được cải biến với chất liệu đặc biệt có khả năng giảm tác động va chạm tuyệt vời…), Vitara sẽ là người bạn đồng hành tin cậy cho những hành trình vững chãi. Không những thế, chiếc SUV nhập khẩu từ châu Âu này còn đặc biệt chú trọng khả năng cá nhân hóa để chủ nhân thỏa sức thể hiện chất riêng.