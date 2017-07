Phượt miền ven biển với Honda Wave Alpha và Blade

Trốn cái nắng nóng của Hà Nội những ngày đầu tháng 7, tôi quyết định xách ba lô lên và tham gia hành trình trải nghiệm 2 mẫu xe số giá rẻ của Honda trên một trong những cung đường biển đẹp nhất Việt Nam, từ Nha Trang xinh đẹp tới Quy Nhơn thơ mộng. Hành trình của chúng tôi có sự đồng hành của Wave Alpha thế hệ mới và Blade - chiếc xe số thể thao gia nhập thị trường Việt từ năm 2014.

Sau khi được “mồi” 1,5 lít xăng và niêm phong bình nhiên liệu, chúng tôi gồm 21 người bắt đầu rời Nha Trang bắt đầu chặng đầu tiên của hành trình với thử thách tiết kiệm nhiên liệu cùng Wave Alpha. Mặc dù đường quốc lộ 1C đoạn qua TP. Nha Trang buổi sáng khá thông thoáng nhưng không ai trong đoàn “nỡ” đi nhanh bởi ai cũng mặc định giữ tay ga ở tốc độ 40-50 km/giờ, hạn chế phanh, tăng giảm ga đột ngột khi không cần thiết để có được mức tiêu hao nhiên liệu tối ưu nhất.

Giống như các thành viên khác trong đoàn, tôi cũng cố gắng duy trì tốc độ 40 km/giờ nhưng không hẳn vì để tiết kiệm nhiên liệu mà còn một phần bởi Nha Trang - thành phố biển xinh đẹp được mệnh danh là hòn ngọc viễn Đông với bãi biển dài, khí hậu ôn hòa cùng chả cá, mực rim mê mẩn khách phương xa níu kéo. Lướt phố biển trên chiếc Wave Alpha giữa cái nắng nhẹ hiếm hoi của tháng 7 mưa ngâu cảm giác lâng lâng đến khó tả, tiếng động cơ nhẹ êm như không muốn phá vỡ cảm giác tận hưởng của kẻ ưa khám phá.

Rời phố biển, chúng tôi tiến vào quốc lộ 1A với cánh đồng lúa đã qua mùa gặt còn vương những sợi rơm vàng trên gốc rạ, đây đó là những ngôi nhà nhỏ ngoại ô ẩn hiện giữa rặng dừa. Đoạn qua vịnh Nha Phu, Vân Phong thực sự khiến kẻ vãng lai khó mà rời mắt với cung đường biển tuyệt đẹp xen kẽ những đảo nhỏ nhấp nhô như châu ngọc.

Lúc này gió khá mạnh, nhiều thành viên trong đoàn áp dụng chiến thuật gập người núp gió như các tay đua mô tô dù tốc độ chỉ dừng ở mức… 40 km/giờ. Tất nhiên, có không ít tay lái bị cảnh đẹp nơi đây “xao nhãng” không giữ được đều ga và có lúc lên đến 60 km/giờ. Dù sao với động cơ mạnh mẽ, việc giữ đều ga, chạy chậm với Wave Alpha trên đoạn đường trên 80 km là một cực hình, không dành cho kẻ ưa hưởng thụ như tôi.

Chia tay Nha Phu, Vân Phong được đánh giá là nơi có tiềm năng bậc nhất khu vực châu Á để phát triển du lịch sinh thái chúng tôi đến với Đại Lãnh với phong cảnh hữu tình không kém nhưng có phần hoang sơ hơn. Đây cũng là nơi chốt hành trình tiết kiệm nhiên liệu dài 80 km. Qua kiểm tra khá bất ngờ khi thành viên đi tiết kiệm nhất đoàn lại là người nặng cân nhất với 0,9 lít xăng tiêu thụ/87 km, tương đương 1,03 lít/100 km. Có lẽ chiến thuật, sự kiên trì mới làm nên chiến thắng.

Riêng tôi, do không giữ được đều ga nên mức tiêu hao nhiên liệu chỉ dừng ở 1,22 lít/100 km, dù sao đây cũng cao hơn kha khá so với mức công bố của Honda là 1,6 lít/100 km. Con số này là khá bất nhờ nhất là khi công suất Wave Alpha 2017 tăng 17%, mô men xoắn tăng 20% so với phiên bản cũ. Phía Honda giải thích ngoài việc thay đổi nhẹ thiết kế khí động học và nhẹ hơn 1 kg, động cơ mới trên Wave Alpha cũng được tinh chỉnh giúp tiết kiệm nhiên liệu cao hơn 10% so với phiên bản cũ dù dung tích xi lanh lớn hơn. Nhờ vậy không chỉ tiết kiệm nhiên liệu, xe còn vượt đèo dốc đặc trưng của vùng ven biển Nam Trung Bộ khá “ngọt” nhất là đoạn qua đèo Cổ Mã.

Sau khi nghỉ ngơi ở Đại Lãnh, đoàn chúng tôi lại bắt đầu hành trình mới với bạn đường Honda Blade với điểm đến Mũi Điện, xa hơn là quảng trường Tuy Hòa trước khi đến với Quy Nhơn. Lúc này các tay lái phiêu hơn hẳn khi không bị cuộc thi tiết kiệm nhiên liệu ràng buộc. Ở nước ga đầu, khá bất ngờ với sức mạnh của Blade, mạnh mẽ đầy uy lực nhưng ở dải tốc độ 40 - 60 km/giờ với số 3/4 khả năng tăng tốc của xe “hiền” hơn nhiều, không khác người anh em Wave Alpha là mấy.

Con đường từ Đại Lãnh tới Mũi Điện băng qua đèo Cả và vịnh Vũng Rô khiến chúng tôi thổn thức với vẻ đẹp hùng vĩ nhưg không vì thế mà các tay lái thiếu tập trung bởi có nhiều khúc cua gấp, đèo dốc cao hơn thách thức sức mạnh của Honda Blade. Chiếc xe lên, xuống dốc cao khá nhẹ nhàng, không có cảm giác đuối, “phiêu” như xe tay ga nhờ sự linh hoạt của các cấp số. Rồi Mũi Điện hay còn gọi là mũi Đại Lãnh hiện ra trước mắt, nơi đón bình minh sớm nhất Việt Nam trên đất liền.

Thoáng dừng chân nghỉ ngơi, chúng tôi tiếp tục chặng cuối từ Mũi Điện tới quảng trường Tuy Hòa xuyên qua con đường biển Phước Tân - Bãi Ngà mới mở rộng thênh thang, người qua lại như mở lòng những người yêu thích tốc độ. Thiên thời địa lợi kết hợp với sự yên tâm từ trang phục bảo hộ mà Honda trang bị, chúng tôi không ai bảo ai cùng hết tay ga trên những cung đường vắng tưởng chừng chỉ dành riêng cho “phi hành đoàn”. Blade vẫn cho cảm giác an toàn, vững chãi ngay cả khi vít ga lên 100 km/giờ dưới cái nắng cái gió của miền biển xanh cát trắng.

Gần 1 ngày trên yên cặp xe số giá rẻ Wave Alpha thế hệ mới và Blade tôi đã tìm ra được lý do tại sao xe số vẫn là lựa chọn đầu tiên của các bạn trẻ trên hành trình khám phá những miền đất mới. Bởi nó không chỉ tiết kiệm nhiên liệu mà còn linh hoạt, an toàn, nhất là khi cầm lái qua những cung đường gập ghềnh nhiều đèo dốc, điều mà những người quen “xe ga đi phố” sẽ gặp khó khăn nếu trải qua những cung đường tương tự.

Đức Cảnh