SUVenture Xtreme: Vượt lên chính mình, thử thách bản lĩnh xe sang

Trung tuần tháng 9 khi tiết trời thắm sắc thu, chúng tôi có dịp về dải đất miền Trung trải nghiệm cung đường mới với những chiếc SUV thể thao đa dụng, trong chương trình đầy phiêu lưu mà Mercedes-Benz ví von là SUVenture Xtreme.

Tin liên quan Mercedes-Benz SUVenture: Phượt cùng xe sang Những tưởng mang xe sang đi “phượt”, vượt địa hình chẳng khác nào “nhà giàu chơi ngông” hay đánh bóng tên tuổi, nhưng với những chiếc SUV Mercedes-Benz, điều đó hoàn toàn trái ngược khi cùng chúng tôi vượt hành trình đầy phiêu lưu.

Thú thật, với nhiều người SUVenture có lẻ không còn quá xa lạ, khi chương trình này từng được Mercedes-Benz tổ chức ở hai miền Nam, Bắc. Những cung đường “lên rừng, xuống biển” được vạch ra để người lái trải nghiệm thử thách của hoàn cảnh, địa hình cũng như khả năng vận hành của những chiếc Mercedes SUV.

Biết trước là vậy! Tuy nhiên, chương trình lần này khiến cả những người vốn từng có “kinh nghiệm SUVenture” cũng có chút hoang mang. Bởi theo lời cảnh báo của anh bạn dẫn đoàn: “Độ khó của SUVenture phiên bản “Xtreme” lần này đã được nâng lên. Ngoài trải nghiệm xe trên địa hình đèo dốc, đồi cát, mọi người nên chuẩn bị các vật dụng cá nhân để chúng ta băng rừng, lội suối”. Thế rồi, ba lô, máy ảnh cùng các vật dụng khác… xếp gọn trong khoang hành lý. Chúng tôi lần lượt ôm vô lăng những chiến mã GLS, GLC, GLC Coupe, GLA và cả huyền thoại G-Class rời thành phố Đà Nẵng.

Vượt Hải Vân “đệ nhất hùng quan”

Từ Đà Nẵng theo tuyến đường nội đô dẫn ra cửa ngõ phía Bắc thành phố, chúng tôi chinh phục đèo Hải Vân lừng danh “thiên hạ đệ nhất hùng quan”. Nằm cắt ngang dãy Bạch Mã, nối liền tỉnh Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng, đèo Hải Vân dài hơn 20 km với những đoạn đường dốc uốn lượn theo những khúc cua tay áo từng được xem là thử thách cho các tài xế lái xe đường dài.

Từ đỉnh đèo Hải Vân với chiều cao hơn 500 mét so với mực nước biển, phóng tầm mắt ra xa... Đà Nẵng với “núi trong lòng phố” thu nhỏ như một bức tranh tuyệt đẹp mà người nghệ sĩ thiên nhiên đã khéo léo tô điểm cho dải đất này. Mặc cho hai anh bạn đồng hành mải mê thả mình theo khung cảnh hai bên đường, tôi cứ thế miết chân ga, vần vô lăng đưa chiếc GLC 250 4MATIC leo dốc, vượt đèo. Hệ thống lái trợ lực điện mang lại cảm giác đánh lái nhẹ nhàng, chính xác trong khi động cơ với mô men xoắn cực đại lên đến 350 Nm tại vòng tua 1.200 - 4.000 vòng/phút giúp GLC 250 4MATIC khá linh hoạt, mạnh mẽ khi leo dốc.

Trải qua hơn 65 km hành trình, từ quốc lộ 1 chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng những chiếc mã SUV nhà Mercedes men theo con đường trải bê tông dẫn vào vườn quốc gia Bạch Mã. Cung đường này không quá gập ghềnh nhưng khá hẹp, quanh co và có những con dốc lên đến 30 độ. Tuy nhiên, thử thách này có lẻ chưa nhằm nhò gì với những chiếc SUV “gầm cao, máy khỏe” và được tích hợp cả những tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc của Mercedes-Benz. Vì vậy, cứ theo con đường mòn nằm vắt vẻo, cheo leo giữa lưng chừng núi, chẳng mấy chốc chúng tôi đã lên đến điểm tập kết.

In dấu chân chinh phục Bạch Mã

Hạ cửa kính, hít hà không khí mát lạnh, trong veo của miền sơn cước… Chợt qua bộ đàm, anh bạn dẫn đoàn gọi lớn: “Mọi người chuẩn bị tư trang, chúng ta sẽ tạm xa vô lăng. Đã đến lúc sử dụng “hệ dẫn động 2 cầu” của chính mình để chinh phục Bạch Mã”. Xa xa, những người bạn đồng hành đang sửa soạn hành lý, sẵn sàng cho cuộc “lội bộ” hơn 6 km đường rừng đầy thách thức. Lúc này chúng tôi mới hiểu ra, SUVenture Xtreme không chỉ đơn thuần là dùng sức mạnh vận hành của những chiếc “xế sang”4 bánh để vượt thử thách mà còn phải vượt qua cả chính mình để chinh phục.

Thế rồi, tiếp nối những bước chân in hằn lên con đường mòn giữa núi, chúng tôi lần lượt vượt dốc, lội suối. Ở độ cao gần 1.500 mét so với mực nước biển, cung đường trekking lên đỉnh Bạch Mã có lẻ chưa hề hấn gì so với Phanxipan, nhưng khi cơn mưa cuối chiều bất chợt đổ xuống làm ướt đẫm những triền đất, phiến đá vốn đã phủ rêu phong… mọi bước di chuyển đã không còn dễ dàng như trước.

Theo anh bạn dẫn đường là người dân địa phương, đoàn chúng tôi phải vượt suối cạn, thác đổ qua đoạn Ngũ Hồ (gồm 5 hồ lớn nối tiếp nhau giữa núi) để lên đến điểm dừng chân. Tiết trời se lạnh, những vách đá dựng đứng, kèm theo nổi ám ảnh “đổ máu” đến từ vắt rừng… có lúc tưởng chừng như một số thành viên trong đoàn đã “phải dừng cuộc chơi”. Thế nhưng với tinh thần đồng đội, chúng tôi chia sẻ cho nhau những miếng cơm nắm, mặn chát mồ hôi, những lời động viên xen lẫn tiếng cười, những cái nắm tay dìu nhau qua suối… để cùng nhau đi đến cuối hành trình.

Đến điểm dừng chân cũng là lúc trời quang mây tạnh, những ánh nắng chiều thưa thớt như xua bớt đi cái lạnh giá giữa rừng chiều. Lều trại kề nhau khi màn đêm xuống, trong ánh lửa hồng mỗi chúng tôi lại thấy ấm áp hơn khi trao nhau bát canh, tách cà phê nóng. Lại thấy gần nhau hơn khi kề vai nhau cất vang lời ca câu hát và lại cảm thấy phấn khích hơn khi đã vượt qua chính mình.

tin liên quan Hành trình Lexus turbo: Dọc miền ven biển Rời Sài thành những ngày tiết trời đỏng đảnh trong cái se lạnh, chúng tôi bắt đầu hành trình tìm chút “hương biển xanh, cát trắng, nắng vàng” trong khoang lái sang chảnh của những chiếc Lexus.

Bản lĩnh xe sang vượt thử thách đồi cát

Khép lại một đêm ngon giấc giữa đại ngàn nguyên sơ, chúng tôi trở lại với dàn chiến mã Mercedes SUV khi những tia nắng ban mai đang quệt một màu vàng óng ánh lên đường chân trời, lấp ló sau dãy Bạch Mã. Thú thật, dẫu không ít lần trải nghiệm xe sang nhưng với SUVenture Xtreme, có đối mặt với thử thách khó khăn bằng chính đôi chân mình, mới thấy trân quý cảm giác khi trở lại khoang nội thất rộng rãi, sang trọng và đầy tiện nghi của những chiếc SUV.

Bỏ lại phía sau cung đường rừng với những bước chân in hằn trong trí nhớ, theo những vòng bánh xe quay, chúng tôi xuôi về miền biển trải nghiệm miền cát trắng hòa trong cái nắng như muốn thiêu đốt cả da thịt của vùng biển Lăng Cô. Cảm giác như quay ngoắt 180 độ khi lên rừng, xuống biển khiến những thử thách dần trở nên thú vị hơn.

Trước khi vượt cung đường đồi cát mà Mercedes-Benz ví von là “Safari” ra biển, chúng tôi thử cảm giác lái trải nghiệm trên đại hình cát cùng “chàng trai trẻ” Mercedes-Benz GLA 250 4MATIC.

Với hệ thống cảnh báo áp suất lốp, chúng tôi dễ dàng giảm “độ căng” của từng lốp phù hợp với việc leo địa hình cát. Thế rồi, chuyển sang chế độ offroad, kích hoạt chế độ điều chỉnh số tay và… duy trì đều ga, cứ thế đưa chiếc GLA 250 4MATIC xung trận.

Thú thật, lúc đầu tôi chẳng mấy tự tin về khả năng chinh phục đồi cát của GLA 250 4MATIC, bởi so với những chiếc SUV còn lại của Mercedes-Benz chỉ được xếp vào hạng “em út” nếu xét về thiết kế lẫn sức mạnh vận hành. Thế nhưng, xung trận rồi mới biết “xe nhỏ nhưng có võ”, chỉ vài nhịp ga GLA 250 4MATIC đã cho thấy được sự linh hoạt đáng nể khi leo địa hình cát. Động cơ I4 công suất 211 mã lực, trong khi mô men xoắn lên đến 350 Nm có thể đạt được ngay từ dải vòng tua 1.200 - 4.000 vòng/phút, cung cấp sức mạnh giúp xe mạnh mẽ lao lên phía trước. Trong khi đó, hệ thống dẫn động 4MATIC phân phối lực kéo chủ động tới cả 4 bánh góp phần giúp xe linh hoạt hơn.

Thế nhưng đi ô tô trên địa hình cát vốn chỉ là “món nghề” của dân chơi offroad. Bởi nếu chưa có dịp làm quen, chỉ cần chủ quan ham tốc độ hay vô tình hãm phanh cũng đủ khiến những chiếc xe GLA cho đến GLS đối mặt với cảnh sa lầy. Lúc này, “chiến binh thầm lặng” G-Class bắt đầu thể hiện bản lĩnh của kẻ tiên phong trong mọi cuộc chơi địa hình. Sở hữu dáng vẻ cứng cáp, nặng nề… ấy vậy mà sức mạnh vận hành đáng nể giúp G-Class trở thành “vị cứu tinh” cho những chiếc xe khác chẳng may gặp cảnh sa lầy. Để rồi như những gì chúng tôi đã hỗ trợ nhau trên cung đường rừng, từng chiếc Mercedes SUV nối đuôi nhau dọc theo cung đường biển tiếp cận điểm dừng chân của ngày thứ hai theo cái cách không thể ấn tượng hơn.

Khép lại 2 ngày hành trình SUVenture Xtreme, thử thách khó khăn cũng qua đi, những cung đường cũng ở lại phía sau… chỉ có những cảm xúc, những kỷ niệm vẫn đọng lại trong mỗi chúng tôi. Để rồi cứ mãi tiếc nuối, bởi Mercedes SUVenture Xtreme không đơn thuần là trải nghiệm xe, mà hơn hết đó là chuyến phiêu lưu kỳ thú, để khám phá thiên nhiên, kiến tạo những cung bậc cảm xúc cho những người dám xông pha trải nghiệm.

tin liên quan Hành trình Lexus turbo: Vượt gió biển, xuyên mưa rừng Hơn 430 km, trên những chiếc Lexus chúng tôi tiếp tục vượt nắng gió miền biển, rồi xuyên cơn mưa rừng giữa cung đường đèo nằm vắt vẻo theo triền núi sạt lở đầy mạo hiểm.

Trần Hoàng