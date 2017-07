Vừa trình làng ‘báo đốm’ Jaguar E-Pace lập kỉ lục Guiness

Ngay sau khi chào thị trường ô tô thế giới với màn ra mắt ngay tại quê nhà Anh quốc. Mẫu SUV 5 chỗ Jaguar E-Pace do tay lái Terry Grant điều khiển đã thực hiện pha nhào lộn ở độ cao 15,3 m và xoay tròn 270 độ trên không.

Video: Màn nhào lộn lập kỉ lục Guiness của Jaguar E-Pace

Để thực hiện màn trình diễn không hề thua kém “mô tô bay” này, tay lái Terry Grant đã điều khiển chiếc E-Pace chạy đà 160 m sau đó xoay vòng 270 độ trên không ở độ cao 15,3m tại khu vực ExCeL, London, Anh quốc. Trước đó, cùng với mẫu xe mới của Jaguar, Terry Grant đã trải qua nhiều tháng trời thử nghiệm, phân tích để đạt được sự chính xác tuyệt đối về tốc độ chạy đà.

Chuyên gia đánh giá Pravin Patel của tổ chức Kỉ lục Thế giới Guinness cho biết: "Thành tựu kỳ diệu này thực sự là một cảnh tượng đáng để chiêm ngưỡng. Trước đây tôi đã từng xem vòng xoay trên không này trong phim ảnh, nhưng chứng kiến cảnh tượng thần kì này tận mắt ngoài đời thực quả đúng là một điều gì đó cực kì đặc biệt”.

Tay lái Terry Grant bên chiếc E-Pace Tay lái Terry Grant bên chiếc E-Pace

Màn trình diễn này cũng phần nào minh chứng cho sự nhanh nhẹn, tính chính xác của chiếc Jaguar E-Pace hoàn toàn mới. Mẫu SUV cỡ nhỏ 5 chỗ này được các nhà thiết kế của Jaguar lấy cảm hứng từ mẫu xe F-Type với phần mui xe kéo dài, tạo hình cửa sổ bên chuyên biệt. Ở bên trong, nội thất E-Pace được trang bị bản điều khiển trung tâm kích thước12,3 inch hai hệ thống âm thanh cao cấp được phát triển với Meridian, 4 cổng sạc điện 12V, cổng kết nối USB cũng như điểm truy cập wifi 4G cho tối đa 8 thiết bị.

Tại thị trường châu Âu, Jaguar E-Pace được phân phối với nhiều phiên bản khác nhau tương ứng với hai dòng động xe xăng và diesel. Trong đó, động cơ xăng Ingenium tăng áp, dung tích 2.0 lít có hai tùy chọn công suất 245 và 296 mã lực, tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ trong vòng 6,4 giây, tốc độ tối đa đạt 243 km/giờ. Phiên bản động cơ Ingenmium diesel có các phiên bản 148, 177 và 237 mã lực kết hợp hệ thống dẫn động cầu trước.

Thiết kế Jaguar E-Pace lấy cảm hứng từ mẫu xe F-Type Thiết kế Jaguar E-Pace lấy cảm hứng từ mẫu xe F-Type

Jaguar E-Pace còn được tích hợp các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái như camera thu phát để can thiệp hệ thống phanh khẩn cấp tự động, hệ thống phát hiện người đi bộ và hỗ trợ giữ làn đường (Lane Keep Assist), hệ thống nhận diện biển báo cũng như hệ thống kiểm soát tốc độ thông minh (the Intelligent Speed Limiter).

Tại Anh quốc, Jaguar E-Pace có giá bán từ 28.500 bảng Anh cho bản tiêu chuẩn, trong khi tại thị trường Mỹ mẫu xe này có giá 38.600 USD.

Hoàng Cường