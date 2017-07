10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 6.2017: Xe Nhật thống trị

Theo số liệu bán hàng mới nhất vừa được Hiệp hội các nhà sản xuất lắp ráp ô tô Việt Nam (VAMA) công bố. Trong tháng 6.2017 doanh số bán xe của toàn thị trường đạt 24.365 xe. Chiến lược giảm giá bán cạnh tranh của nhà sản xuất, đại lý phân phối ô tô, giúp doanh số bán xe của toàn thị trường tăng 5% so với tháng trước nhưng vẫn giảm 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tâm lý chuộng xe Nhật của người tiêu dùng Việt, cùng với lợi thế cạnh tranh từ thương hiệu giúp Toyota tiếp tục thống trị danh sách xe bán chạy nhất tháng 6.2017. Trong đó, Vios được ví như “gà đẻ trứng vàng” của Toyota khi đạt doanh số 2.681 xe bán ra trong tháng 6, nhờ giảm giá bán. Dù Toyota vẫn giữ nguyên mức giá niêm yết, nhưng trên thực tế, các phiên bản Vios tại đại lý giảm từ 55 - 80 triệu đồng mỗi chiếc. Ngoài ra, việc Toyota tung ra phiên bản thể thao Vios TRD giữa trung tuần tháng 6, cũng phần nào tạo sức hút cho mẫu sedan hạng B này.

Chiến thuật giảm giá bán của các đại lý Toyota đã tạo đà bứt phá cho mẫu sedan hạng D - Camry trở lại top 10 xe bán chạy nhất tháng 6, sau nhiều tháng ế ẩm liên tiếp. Bộ đôi Fortuner và Innova cho thấy phong độ ấn tượng với lượng xe bán ra ngày càng gia tăng. Trong tháng 6.2017, Fortuner đạt doanh số 1.722 xe, tăng 42% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, sự xuất hiện của phiên bản nâng cấp, giúp doanh số bán của Honda City trong tháng 6.2017 tăng gần 200 xe so với tháng trước. Việc bổ sung trang bị, tính năng trên từng phiên bản đang góp phần tăng sức hấp dẫn của mẫu xe này trên thị trường.

Trái ngược với đà thăng hoa của Toyota, dù vẫn duy trì được chỗ đứng trong top 10 xe bán chạy nhất tháng, tuy nhiên so với tháng trước lượng xe Mazda3 đã giảm mạnh. Doanh số mẫu xe hạng C này trong tháng 6.2017 đạt 775 xe, giảm 182 xe so với tháng 5.2017. Trong khi đó, “canh bạc tất tay” mà Trường Hải (THACO) áp dụng với Mazda CX-5 thông qua việc giảm giá bán đã góp phần giúp doanh số mẫu xe này đạt 714 xe, tăng 139 xe so với tháng 5.2017.

Trước sự áp đảo của các dòng xe Nhật, Ford Ranger vẫn duy trì được vị thế khi xếp ở vị trí thứ 3 với doanh số 1.335 xe. KIA Morning và Cerato, hai mẫu xe mang thương hiệu Hàn Quốc tiếp tục góp mặt trong danh sách xe bán chạy nhất với doanh số lần lượt 906 và 465 xe.

Tính chung quy 6 tháng đầu năm 2017, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 134.268 xe, giảm 1% so với 6 tháng đầu năm ngoái.

10 ô tô bán chạy nhất tháng 6.2017 tại Việt Nam:

STT Mẫu xe Doanh số (chiếc) 1 Toyota Vios 2.681 2 Toyota Fortuner 1.722 3 Ford Ranger 1.335 4 Toyota Innova 1.285 5 KIA Morning 906 6 Mazda3 775 7 Mazda CX-5 724 8 Honda City 654 9 KIA Cerato 465 10 Toyota Camry 319

