Cặp đôi xế độ đình đám 'khai màn' Fast & Furious 8 tại Sài Gòn

Fast&Furious 8 mang tên The Fate of the Furious (Tựa Việt: Không còn là gia đình) sẽ mở ra chặng đua đầu tiên trên đoạn đường cuối cùng của loạt phim, sau khi Brian và Mia giã từ cuộc chơi để xây dựng gia đình mới. Một nữ hacker bí ẩn tên Cipher (Charlize Theron thủ vai) xuất hiện và thách thức Dominic (Vin Disel) vào thế giới tội phạm, khiến anh trở thành kẻ phản bội gia đình. Đặc vụ Hobbs (Dwayne “the Rock” Johnson) phải bất đắc dĩ kết hợp cùng sát thủ Deckard Shawn (Jason Statham) để tham gia vào cuộc đua, đưa Dom trở về.