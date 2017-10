Chương trình diễn ra từ ngày 12 - 15.10.2017 tại Công ty Trực thăng Miền Bắc, Long Biên, Hà Hội và từ ngày 25 - 29.10.2017 tại Trung tâm Triển lãm SECC (khu vực ngoài trời, trong thời gian diễn ra Triển lãm Ô tô Quốc tế Việt Nam 2017), quận 7, TP.HCM.

The Art of Performance Tour là một chiến dịch toàn cầu gồm một chuỗi các sự kiện trải nghiệm hiệu suất cao của Jaguar, chiến dịch này đã đi qua 46 quốc gia trên toàn thế giới trong vòng 2 năm từ 2016 đến 2017 và đã giúp giới thiệu những đối tượng khách hàng mới đến những những thế hệ xe Jaguar mới nhất thông qua những trải nghiệm lái, từ đó khách hàng sẽ có những ấn tượng chân thật nhất đối với hiệu suất và thiết kế của dòng xe Jaguar. Và mùa thu năm nay, The Art of Performance Tour sẽ mang đến Việt Nam một trải nghiệm lái độc và đặc trưng của Jaguar.

Không hề giống như những cuộc lái thử xe thông thường, The Art of Performance Tour được biết đến như là một hiện tượng trên toàn cầu bởi sự kết hợp độc đáo giữa hiệu suất của Jaguar đầy hào hứng trong một vòng đua thật sự gay cấn, tất cả sẽ kích thích lên mọi giác quan của bạn ở cấp độ cao nhất.

The Art of Performance Tour Việt Nam sẽ có sự góp mặt của các dòng xe nổi bật của Jaguar bao gồm XF, XJL và chiếc SUV hiệu suất cao đầu tiên F-Pace. Sự kiện sẽ có một loạt các hoạt động trên những đường chạy được thiết kế đặc biệt bởi Jaguar, giúp tạo cơ hội cho khách hàng trải nghiệm những mẫu xe trong một không gian rộng lớn, có sự hướng dẫn và giám sát của đội ngũ huấn luyện viên chuyên nghiệp được chấp thuận bởi Jaguar. Qua hoạt động này, khách hàng có cơ hội kiểm tra kỹ năng của mình dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia để có thể khám phá được tiềm năng của bản thân và hiểu thêm về sự linh động đầy hiệu suất của các mẫu xe Jaguar thông qua những thử thách đầy phấn khích giúp kiểm tra mức độ phản ứng của khách hàng trong từng góc cua và lực bám của xe. Cảm giác này chỉ có những chiếc xe của Jaguar mới có thể mang lại cho bạn cảm giác lái đầy phấn khích ấy.

Các bài kiểm tra kỹ năng xử lý linh hoạt ở những góc cua gắt trên mẫu XF bởi những tháp hình trụ thông minh Smart Cone tự động nhận tín hiệu được thiết kế theo một đường chạy sẵn khi xe chạy qua và những thiết bị này có khả năng tự đo lường mức độ chính xác, kỹ năng xử lý của người lái và ghi nhận lại thông qua thiết bị máy chủ với tần suất 100 lần/giây,cũng như để theo dõi mức độ hiệu suất của động cơ. Thiết bị thông minh, độc đáo này còn có nhắc nhở, thông báo cho người lái mục tiêu, những góc cua tiếp theo trong thử thách chinh phục đường chạy như một mê cung này.

Ngoài ra, có sự kết hợp bởi các bài chạy khác để cho khách hàng khám phá khả năng xử lý của mình khi đi hình con rắn ở tốc độ cao, khả năng tăng tốc và thắng gấp qua mẫu F-Pace. Qua đó, khách hàng có cơ hội khám phá sự linh hoạt, tính năng kiểm soát lực bám, sự cân bằng, hiệu năng vận hành và hiệu suất vượt trội của Jaguar F-Pace ở mức độ cao.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Jaguar Việt Nam sẽ dành tặng chuyến trải nghiệm điều khiển xe trên điều kiện băng tuyết tại châu Âu (Jaguar Ice Academy) trong 5 ngày 4 đêm dành cho 5 khách hàng đầu tiên ký hợp đồng, đặt cọc và hoàn thành thanh toán trước 30.11.2017.

Để đăng ký trước lịch tham gia trải nghiệm The Art Of Performance Tour, khách hàng tại Hà Nội và TP.HCM có thể đăng trí trực tiếp tại: Tại Hà Nộị: Công ty Trực thăng Miền Bắc Số 1 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội Từ ngày 12 - 15.10.2017 - Từ 8:30 đến 18:00 hằng ngày. Hotline: 0919 295 636 Đăng ký trực tuyến tại: https://www.jaguar-vn.com/promotions-and-events/the-art-of-performance-tour/hanoi-registration Tại TP.HCM: Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn - SECC 799 Nguyễn Văn Linh, Tân Phú, Quận 7, TP.HCM Từ ngày 25 - 29.10.2017 - Từ 8:30 đến 18:00 hằng ngày. Hotline: 0908 272 090 - 0969 022 115 Đăng ký trực tuyến tại: https://www.jaguar-vn.com/promotions-and-events/the-art-of-performance-tour/hcmc-registration

