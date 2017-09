Honda CR-V đại hạ giá vẫn kém xa Mazda CX-5

tin liên quan Ô tô đại hạ giá, thị trường bớt ‘rầu’ trong tháng Ngâu Nhiều mẫu ô tô giảm giá bán hàng trăm triệu đồng góp phần kích thích sức mua, giúp thị trường tìm lại đà tăng trưởng trong tháng 8.2017, khoảng thời gian trùng với nửa đầu tháng Ngâu.

Giảm giá bán vẫn ế khách

Sau thời gian dài khá im ắng, vào đầu tháng 8.2017 Honda CR-V bất ngờ trở thành tâm điểm trên thị trường ô tô Việt khi giảm giá niêm yết cho 3 phiên bản CR-V 2.0AT, 2.4 AT TG và 2.4 AT ở mức từ 110 - 170 triệu đồng.

Chiến lược đại hạ giá chưa từng có trong lịch sử từ khi bán ra thị trường Việt Nam vào năm 2012 những tưởng sẽ giúp CR-V cải thiện doanh số bán hàng qua đó tiếp tục bám đuổi Mazda CX-5 ở phân khúc Crossover 5 chỗ. Thế nhưng “đời không như là mơ” sau gần một tháng đại hạ giá, lượng xe CR-V bán ra thị trường cũng chẳng khấm khá hơn và tiếp tục bị chính đối thủ đồng hương - Mazda CX-5 nới rộng khoảnh cách trong cuộc đua dành thị phần.

Theo số liệu bán hàng tháng 8.2017 được Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam công bố, doanh số của Honda CR-V đạt 284 xe, chỉ tăng 8 xe so với tháng 7.2017. Trong khi đó, hiệu quả mang lại cho Trường Hải (THACO) sau khi từng bước giảm giá bán Mazda CX-5, lại gấp nhiều lần so với những gì Honda đã làm với CR-V. Cụ thể, trong tháng 8.2017 lượng xe Mazda CX-5 bán ra tại VN đạt 804 xe, tăng 157 xe so với tháng 7.2017. Tính chung quy 8 tháng đầu năm 2017, Mazda CX-5 vẫn đang dẫn đầu phân khúc Crossover 5 chỗ với doanh số cộng dồn đạt 5.169 xe. Trong khi đó, Honda dù xếp thứ 2 nhưng tổng lượng xe bán trong 8 tháng chỉ đạt 2.055 xe, thấp hơn một nửa so với Mazda CX-5.

Trên thực tế, dù giá bán niêm yết đã giảm về mức 898 triệu đồng đến 1,028 tỉ đồng, nhưng nếu đem ra so sánh, Honda CR-V vẫn chưa thể đủ sức hấp dẫn khách hàng về khía cạnh giá bán so với Mazda CX-5. Bởi giá niêm yết phiên bản CR-V 2.0 AT vẫn cao hơn CX-5 2.0 AT tới 99 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản CR-V 2.4 AT TG đã được giảm giá 150 triệu đồng còn ở mức 1,028 tỉ đồng, vẫn cao hơn CX-5 2.5L AT AWD lên tới 129 triệu đồng.

CR-V, cạnh bạc mạo hiểm của Honda

Giảm giá bán gần 200 triệu đồng song hiệu quả mang lại chẳng là bao trong bối cảnh khách hàng vẫn đang có tâm lý chờ giá xe giảm sát sàn mới sẳn sàng mua sắm ô tô. Đây có lẻ là một trong những lý do để Honda thực hiện “canh bạc” đầy mạo hiểm với chiếc Crossover 5 chỗ này.

Theo đó, không chỉ tung chương trình khuyến mại tặng xe ga SH125i cho khách hàng mua bản cao cấp nhất của CR-V trong tháng 9.2017, Honda còn bật đèn xanh cho các HEAD xe máy bán CR-V 2.0 AT với mức giá thấp chưa từng có khiến cho thị trường “náo loạn” trong những ngày đầu tháng 9.2017. Không ít khách hàng tại thời điểm đó đã chạy đôn chạy đáo khắp các đại lý Honda ô tô nhằm sở hữu một chiếc CR-V với mức giá “đồn thổi” chỉ khoảng 730 triệu đồng.

Trên thực tế đây chỉ là chương trình bán hàng nội bộ với số lượng nhất định và ưu đãi dành riêng, tri ân cho khách hàng thân thiết cũng như các đại lý Honda. Bên cạnh đó, động thái này còn nhằm mục đích giúp Honda đẩy lượng hàng tồn để chuẩn bị cho phiên bản mới của Honda CR-V dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 11 tới.

Tuy nhiên, việc Honda “thả trôi” để các đại lý tự công bố giá bán CR-V vào đầu tháng 9, đã phần nào ảnh hưởng đến thị trường ô tô cũ cũng như tâm lý khách hàng vừa mua xe CR-V mới, bởi chỉ sau vài ngày giá bán xe đã chênh lệch cả trăm triệu đồng.

Về mặt cạnh tranh, dù thu hút sự chú ý trên thị trường ô tô qua đó từng bước đẩy lượng xe tồn kho. Tuy nhiên doanh số bán của Honda CR-V trong tháng 9.2017 khó có thể thu hẹp khoảng cách với Mazda CX-5. Bởi trên thực tế số lượng xe CR-V bán theo dạng “xả hàng” chỉ có số lượng giới hạn và qua đợt “loạn giá” CR-V vào đầu tháng 9.2017 đã khiến không ít người tiêu dùng mất niềm tin vào giá trị của Honda CR-V trên thị trường ô tô Việt.

