KIA Morning giảm giá bán ‘đấu’ Huyndai Grand i10 vừa ra mắt

Phân khúc xe cỡ nhỏ hạng A tại Việt Nam tiếp tục chứng kiến của đua song mã đầy hấp dẫn giữa hai cái tên đến từ Hàn Quốc. Chỉ vài giờ sau khi Hyundai Thành Công trình làng 9 phiên bản của mẫu Grand i10 thế hệ mới . THACO đơn vị phân phối các dòng xe KIA tại Việt Nam ngay lập tức công bố chương trình giảm giá 5 triệu đồng cho 5 phiên bản của KIA Morning.

KIA Morning được THACO giảm giá 5 triệu đồng từ ngày 5.7 KIA Morning được THACO giảm giá 5 triệu đồng từ ngày 5.7

Theo đó, giá bán lẻ các phiên bản của KIA Morning trên thị trường từ ngày 5.7 đã giảm về mức 316 - 402 triệu đồng, thấp hơn từ 24 - 33 triệu đồng so với các phiên bản Hyundai Grand i10 thế hệ mới. Bên cạnh đó, THACO còn bổ sung thêm 2 tùy chọn màu ngoại thất, gồm trắng - đỏ và đỏ - đen cho Morning để khách hàng có thêm nhiều lựa chọn. Những động thái này của THACO không chỉ nhằm mục đích hỗ trợ khách hàng mua xe mà còn giúp KIA Morning tiếp tục duy trì lợi thế cạnh tranh với đối thủ Huyndai Grand i10.

Hiện tại 5 phiên bản của KIA Morning gồm 1.0 MT, Morning EX, LX, Morning Si MT và Morning Si AT đều được THACO lắp ráp tại Việt Nam. Trong khi đó, kể từ thế hệ mới, các phiên bản của Grand i10 đã được Hyundai Thành Công chuyển từ nhập khẩu sang lắp ráp, phân phối tại Việt Nam. Ngoài những khác biệt về thiết kế, trang bị tính năng... một số phiên bản của KIA Morning và Hyundai Grand i10 đều sử dụng động cơ xăng dung tích 1.2 lít công suất 87 mã lực, mô men xoắn 120 Nm, do Tập đoàn ô tô Hyundai - Kia cung cấp.

Các phiên bản của Hyundai Grand i10 thế hệ mới vừa ra mắt tại Việt Nam Các phiên bản của Hyundai Grand i10 thế hệ mới vừa ra mắt tại Việt Nam

Như vậy ở thời điểm hiện tại, cả KIA Morning và Hyundai Grand i10 đều được lắp ráp tại Việt Nam. Theo Hyundai Thành Công, mẫu Grand i10 lắp ráp đạt tỉ lệ nội địa hóa 10% và dự kiến sau 3 năm sẽ tăng lên 40%. Trong khi đó, THACO vẫn giữ kín thông tin về tỉ lệ nội địa hóa trên KIA Morning. So với 5 phiên bản hatchback của KIA Morning, mẫu Hyundai Grand i10 2017 đa dạng lựa chọn hơn khi có tới 9 phiên bản gồm cả hai biến thể sedan và hatchback.

Kể từ khi giới thiệu tại Việt Nam vào năm 2008, tính đến hết tháng 6.2017, doanh số bán của KIA Morning đạt 54.176 chiếc. Với mức sản lượng này, KIA Morning trở thành mẫu xe cỡ nhỏ bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Trong khi đó, doanh số cộng dồn của Hyundai Grand i10 tính từ năm 2014 - 2016 đã đạt trên 50.000 xe.

Việc Hyundai Thành Công tung thế hệ mới của Grand i10 ra thị trường, trong khi THACO giảm nhẹ giá bán, tăng thêm lựa chọn màu sắc cho Morning hứa hẹn tiếp tục tạo nên cuộc đua song mã đầy hấp dẫn trong phân khúc xe cỡ nhỏ hạng A tại thị trường Việt Nam.

