Siêu phẩm Aston Martin One 77 Q-Series giá từ 3 triệu USD

Tính đến thời điểm nay, One 77 được xem là một trong những dòng xe đặc biệt nhất mà Aston Martin từng sản xuất. Hãng xe Anh quốc công bố, chỉ tung ra thị trường số lượng giới hạn gồm 77 chiếc Aston Martin One 77, trong đó chỉ có 7 chiếc thuộc phiên bản Q-Series.

Chiếc Aston Martin One 77 Q-Series đang được rao bán tại Dubai

Phiên bản này do đội ngũ chuyên đảm nhiệm những dòng xe đặc biệt của Aston Martin phát triển dựa trên nền tảng của bản One 77. Mỗi chiếc thuộc dòng Q-Series sở hữu diện mạo ấn tượng hơn khi ngoại thất xe kết hợp bởi 4 tông màu khác nhau. Riêng chiếc Aston Martin One 77 Q-Series dành cho thị trường Dubai khoác “lớp áo” màu sơn bạc được đánh bóng. Phần cản trước sơn màu đỏ, bộ mâm sơn màu đen bóng trong khi gương chiếu hậu ốp carbon vân đỏ.

Phiên bản Q-Series khác biệt với 70 chiếc One 77 còn lại ở màu sơn ngoại thất

Không gian nội thất được phối màu đỏ, hầu hết các chi tiết như bảng táp lô, bệ tì tay, ghế ngồi… đều được bọc da. Một số tiểu tiết trên bệ cần số, bảng đồng hồ trung tâm của phiên bản One 77 Q-Series được làm từ vật liệu sợi carbon.

Nội thất xe bọc da với cách phối màu đỏ - đen đậm chất thể thao

Tương tự như phiên bản One-77, sức mạnh của dòng Q-Series đến từ động cơ V12 dung tích 7.3 lít, sản sinh công suất lên tới 700 mã lực, mô men xoắn 750 Nm. Với sức mạnh này xe có thể đạt tốc độ 100 km/giờ chỉ trong 3,7 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 354 km/giờ.

Aston Martin One 77 trang bị động cơ V12 dung tích 7.3 lít, công suất 700 mã lực

Hiện tại, chiếc Aston Martin One 77 thuộc dòng Q-Series tại thị trường Dubai do công ty Al Ain Class Motors phân phối với mức giá từ 3 triệu USD chưa tính các chi phí khác.

Hình ảnh chi tiết Aston Martin One 77 Q-Series:

Hoàng Cường