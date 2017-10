Thị trường ô tô tiếp tục ‘điệp khúc’ giảm giá xả hàng

tin liên quan Sôi động hạ giá ô tô Một loạt nhà sản xuất, đại lý ô tô tiếp tục công bố giảm giá bán khiến thị trường xe hơi được dự báo sẽ rất sôi động, dù còn nửa năm nữa mới đến thời điểm thuế nhập khẩu ô tô từ ASEAN về 0%. Ồ ạt giảm giá, xả hàng Chỉ t rong hai tuần đầu tiên của tháng 10.2017, một loạt “ ông lớn” trên thị trường ô tô Việt liên tiếp tung ra các chương trình giảm giá bán xe, nhằm thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.

Trường Hải (THACO) đưa giá bán một số mẫu xe du lịch thuộc thương hiệu KIA, Mazda lập đáy mới trên thị trường ô tô. Trong đó, tất cả các phiên bản của KIA Morning được giảm 5 triệu đồng, đưa giá bán của dòng xe này về mức từ 305 - 392 triệu đồng. Như vậy, sau 3 lần giảm giá liên tiếp, hiện tại KIA Morning đang là một trong những mẫu xe cỡ nhỏ hạng A có giá bán thấp nhất trên thị trường.

KIA Cerato tiếp tục tạo áp lực cạnh tranh lên các đối thủ thuộc phân khúc sedan hạng C, khi được THACO giảm 10 triệu đồng. Hiện tại, 3 phiên bản Cerato 1.6 MT, 1.6 AT, 2.0 AT có mức giá chỉ từ 533 - 671 triệu đồng.

Ở phân khúc SUV 7, cuộc cạnh tranh càng trở nên hấp dẫn khi các hãng xe đua nhau lập kỷ lục giảm giá. Chỉ vài ngày sau khi KIA giảm giá bán cho dòng xe Sorento về mức 798 - 950 triệu đồng, kỷ lục này ngay lập tức bị Mitsubishi xô đổ khi mạnh tay giảm từ 20 - 100 triệu đồng cho dòng xe Pajero Sport lắp ráp trong nước. Thậm chí, khi ra đại lý với số lượng giới hạn, mức giá của mẫu xe này chỉ còn 704 - 784 triệu đồng. Đây được xem như động thái “xả hàng dọn kho” của các đại lý Mitsubishi đối với mẫu Pajero Sport phiên bản cũ. Trong khi đó, để cạnh tranh với Toyota Fortuner, phiên bản Pajero Sport mới nhập khẩu từ Thái Lan cũng đang được Mitsubishi giảm giá tới 156 - 180 triệu đồng.

Trong lần trở lại cuộc đua giảm giá vào tháng 10.2017, Mazda6 tiếp tục khuấy động phân khúc sedan hạng D. Mẫu xe này được THACO công bố mức giá mới chỉ từ 850 - 999 triệu đồng, giảm giảm giá từ 45 - 106 triệu đồng cho cả 3 phiên bản. Tuy nhiên, khi được phân phối tại đại lý, Mazda6 bản 2.0 chỉ có giá 820 triệu đồng. Mức giá này tiếp tục giúp Mazda6 duy trì lợi thế cạnh tranh với Camry - mẫu xe vừa được Toyota nâng cấp, đồng thời giảm giá bán từ 75 - 101 triệu đồng. Hiện tại, giá bán 3 phiên bản của Camry chỉ từ 997 triệu đồng đến 1,302 tỉ đồng.

tin liên quan Thị trường ô tô Việt Nam: Ảm đạm, chờ 2018 Tâm lý chờ đợi xe mới cùng với thuế nhập nhập ô tô từ ASEAN về 0% từ năm 2018 đang khiến thị trường ô tô trong nước rơi vào cảnh ảm đạm, bất chấp nỗ lực giảm giá của các hãng xe.

Cùng với Camry, Toyota cũng “khéo léo” giảm giá bán cho Vios thông qua việc hỗ trợ 30 triệu đồng lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, trên thực tế mức giảm giá cho Vios khi ra đại lý lên tới hơn 60 triệu đồng, thậm chí phiên bản Vios E số sàn được một số đại lý bán với giá dưới 500 triệu đồng, mức giá thấp nhất trong lịch sử của dòng xe này. Ford Việt Nam cũng áp dụng chương trình giảm giá lên tới gần 28 triệu đồng đối với mẫu xe Ford Focus Trend. Hiện tại giá của Focus Trend chỉ ở mức 620 triệu đồng.

Đại lý ô tô vẫn vắng khách

Một loạt các chương trình giảm giá ô tô được tung ra trong 2 tuần đầu tiên của tháng 10.2017, nhưng trên thực tế động thái này vẫn chưa đủ để vực dậy sức mua của thị trường.

Tâm lý chờ đợi của người tiêu dùng khiến doanh số bán hàng trong thời gian qua liên tục sụt giảm. Theo giám đốc bán hàng của một đại lý phân phối ô tô ở Quận 7, TP.HCM: “Ô tô giảm giá hiện nay dường như không còn hấp dẫn khách hàng so với những tháng đầu năm. Sau đợt giảm giá xe vào 2 tuần đầu tháng 10, sức mua vẫn chưa cho thấy dấu hiệu khả quan. Lượng khách đến xem xe, giao dịch tại đại lý nhìn chung vẫn không gia tăng so với tháng 8 hay tháng 9”.

Tại một số đại lý phân phối ô tô nằm gần khu vực trung tâm TP.HCM, lượng khách hàng có vẻ khả quan hơn. Tuy nhiên theo các nhân viên bán hàng tại đại lý, đa phần khách đến để xem xe, khảo giá nhiều hơn là lượng khách ký hợp đồng mua xe.

Trên thực tế, việc giá ô tô liên tục giảm qua từng tháng khiến nhiều người tiêu dùng dù có nhu cầu sắm ô tô những vẫn đắn đo về thời điểm đưa ra quyết định. Bởi không biết đến lúc nào giá xe chạm đáy? Vì vậy, thay vì mua xe tại thời điểm này rồi mang tâm lý lo ngại xe mất giá quá nhanh, nhiều người vẫn tiếp tục khảo giá và chờ đợi sang năm 2018 - thời điểm thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ các thị trường ASEAN sẽ về 0% thay vì mức 30% hiện nay.

Trước đó, số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy lượng tiêu thụ ô tô trên thị trường trong thời gian qua đang sụt giảm. Doanh bán của toàn thị trường trong tháng 9 đạt chỉ 21.216 xe, giảm 4% so với tháng trước và giảm tới 20% nếu so với cùng kỳ năm ngoái.

Xu hướng giảm giá xe được dự báo sẽ tiếp diễn trong những tháng cuối năm, tuy nhiên động thái này được cho là khó có thể vực dậy sức mua của thị trường trong bối cảnh mà người tiêu dùng vẫn mang tâm lý hoang mang và sẳn sàng chờ đợi sang năm 2018.

Tin liên quan Thị trường ô tô lao dốc trong ‘bão’ giảm giá Sức mua ô tô tại Việt Nam bất ngờ giảm mạnh bất chấp nhà sản xuất vẫn đang nỗ lực hạ giá bán, làm mới sản phẩm.

Hoàng Cường