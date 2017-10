tin liên quan Chevrolet Bolt EV, xe điện chạy 383 km mỗi lần sạc bất ngờ về Việt Nam Bên cạnh xe thể thao cơ bắp Corvette Grand Sport 2017, Chevrolet VN còn bất ngờ giới thiệu mẫu hatchback chạy điện Bolt EV có khả năng vượt 383 km mỗi lần sạc.

Trong khuôn khổ cuộc thảo luận tại một diễn đàn về năng lượng ở Matxcơva hôm thứ 4 vừa qua, theo Bloomberg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, rất dễ nhận thấy xu hướng các nhà sản xuất ô tô trên thế giới đang dần chuyển sang các phương tiện thân thiện hơn với môi trường.

Tổng thống Nga Putin cũng thừa nhận ông thích sự “hiệu quả, nhanh, nhẹ” của những chiếc xe điện do các hãng ô tô Mỹ và Nhật Bản sản xuất. Vì vậy, khi được hỏi liệu có muốn lái một chiếc xe điện như Tesla trong tương lai? Tổng thống Putin đã trả lời: "Tại sao không?"

Tuy nhiên, vị Tổng thống Nga không tin rằng xe điện sẽ là phương tiện thân thiện với môi trường. Theo ông: “Trong khi xe hơi đang ngày càng cải tiến theo những tiêu chuẩn mới để thân thiện với môi trường thì nhiều mẫu xe điện vẫn sử dụng nhiên liệu hóa thạch, đặc biệt là than đá để tạo ra hệ thống pin điện. Đó là lý do tại sao động cơ truyền thống, theo quan điểm của tôi, vẫn thân thiện với môi trường hơn nhiều so với xe điện".

Hiện tại, Nga là một trong những quốc gia cung cấp khí tự nhiên lớn nhất thế giới. Ô tô dùng động cơ xăng và diesel vẫn chiếm tỉ lệ lớn trong tổng lượng xe đang lưu hành tại Nga.

Ngoài vai trò lãnh đạo, Tổng thống Nga Putin khá hào hứng với ô tô. Ông từng lái thử chiếc xe điện có tên gọi Yo-Mobile do tỷ phú Mikhail Prokhorov phát triển vào năm 2011. Trước đó, ông Putin khiến không ít người bất ngờ khi lái chiếc Lada Kalina trên quãng đường hơn 2.000 km dọc theo đường cao tốc Chita-Khabarovsk vào năm 2010.

Hoàng Cường