Trong thời gian gần đây, người ta nói nhiều về Toyota Corolla Altis, rằng chiếc sedan hạng C này đang tụt dốc ra sao, thua người đồng hương Mazda3 như thế nào?. Nhiều nguyên nhân Corolla Altis bán chậm được đưa ra nhưng không mấy ai để ý lý do thực sự khiến chiếc sedan từng làm mưa làm gió trong phân khúc xe hạng C là về giá bán khi mà đối thủ của nó liên tục có động thái giảm giá sốc kích cầu thị trường. Bởi xét cho cùng Corolla Altis vẫn còn đó nhiều ưu điểm của một mẫu xe định hình phân khúc nhất là khi phiên bản nâng cấp với nhiều cải tiến trong trang bị vừa tung ra thị trường.

Nhiều người cho rằng thiết kế là điểm yếu của Corolla Altis so với một số đối thủ trong phân khúc nhưng nếu nhìn nhận sâu hơn hay ở một góc nhìn khác, đây có thể coi là lợi thế của chiếc sedan đến từ Nhật Bản. Dù không phá cách nhưng rõ ràng gần đây Corolla Altis cũng được cải thiện nhiều ở thiết kế, thể thao và trẻ trung hơn khắc phục được điểm yếu trước đây khi khó tiếp cận được đối tượng khách hàng trẻ. Trong khi đó, nó vẫn kế thừa được phong cách lịch lãm, chững chạc và nam tính của người tiền nhiệm để làm hài lòng khách hàng truyền thống từ đó tiếp cận được với số đông khách hàng hơn.

Nhận thấy trang bị là một trong những mảnh ghép còn chưa đủ ở các phiên bản trước khiến doanh số thụt lùi, Toyota đã mạnh tay nâng cấp cho Corolla Altis mới, tập trung nhiều hơn nữa vào an toàn. Nổi bật nhất phải kể đến 7 túi khí đã là tính năng tiêu chuẩn trên cả 5 phiên bản Corolla Altis mới chứ không phải chỉ có trên 1 phiên bản cao cấp nhất như trước đây. Ngoài ra, hãng xe Nhật còn bổ sung thêm những tính năng an toàn, hỗ trợ vận hành mới cho xe như hệ thống cân bằng điện tử VSC hay kiểm soát lực kéo TRC…

Bên trong khoang cabin xe cũng được đánh giá cao bởi sự rộng rãi nhất là hàng ghế sau cùng thiết kế trang nhã, lịch lãm với nội thất bọc da được nhiều người dùng cũ đánh giá là bền màu ít có dấu hiệu xuống cấp. Phần ghế ngồi có thiết kế ôm giúp hạn chế được mệt mỏi, say xe khi đi xa, ghế lái còn được hãng xe Nhật tích hợp khả năng chỉnh điện 10 hướng, ghế phụ chỉnh tay 4 hướng.

Tất nhiên, bền bỉ vẫn tiếp tục là lợi thế của Corolla Altis nói riêng, Toyota nói chung qua hàng thập kỷ thử lửa tại Việt Nam với doanh số cộng dồn gần 61.100 xe tính đến hết tháng 8 năm nay. Tính trên phạm vi toàn cầu, sau hơn 50 năm, Toyota đã bán được 42 triệu chiếc Corolla đưa nó trở thành xe du lịch bán chạy nhất mọi thời đại. Theo nhiều chủ xe Corolla Altis cũ việc sở hữu xe khá “nhàn” chủ yếu chỉ đi bảo dưỡng thay dầu định kỳ dù đã sử dụng được vài năm nên rất yên tâm khi đi đường xa nhất là với chị em phụ nữ.

Một lợi thế khác mang tính “truyền thống” của Corolla Altis với đối thủ đó chính là giá trị bán lại. Dù không còn được như xưa nhưng rõ ràng những phiên bản cũ hơn của nó vẫn ít mất giá hơn so với đối thủ. Dạo qua vài trang mua bán xe cũ có thể thấy ngay so với các đối thủ cùng phân khúc Corolla Altis cùng đời được bán ra với giá cao hơn từ 100 tới 200 triệu đồng không thua kém giá xe mới là bao. Trong khi đó một vài đối thủ của nó đang được rao bán với giá rẻ hơn khá nhiều so với thời điểm ra mắt.

Chính việc không mặn mà giảm giá của Toyota chính là nguyên nhân khiến xe cũ được giá bên cạnh yếu tố bền bỉ ít hư hao. Nó cũng khiến tâm lý khách hàng mới thoải mái hơn khi mua xe, không phải lo lắng liệu rằng mua xe hôm nay mai có bị “lỗ” vài chục hay cả trăm triệu đồng hay không. Vô hình chung nó giúp Toyota tránh được những phản ứng ngược của khách cũ lẫn khách mới gây ra những hệ lụy không tốt giống như trường hợp của người đồng hương Honda gần đây là một ví dụ.

Có thể nói với việc Toyota mạnh tay hơn trong việc nâng cấp Corolla Altis phiên bản 2017 hứa hẹn giúp mẫu xe này trở lại cuộc đua trong phân khúc sedan hạng C thời gian tới. Tuy nhiên, nó sẽ cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa khi công cuộc cạnh tranh về giá vẫn đang rất khốc liệt chứ không thể chỉ dựa vào những lợi thế “truyền thống” trước đây.

Phong Trần