Toyota nâng cấp Land Cruiser Prado cạnh tranh Mitsubishi Pajero

Hiện tại, mẫu Toyota Land Cruiser Prado đang được phân phối trên thị trường thuộc thế hệ thứ 4. Trước đó, sau khi được giới thiệu vào năm 2009, hãng xe Nhật đã tiến hành nâng cấp mẫu xe này vào năm 2013. Đến nay, hơn 3 năm, thay vì đổi mới vòng đời sản phẩm bằng thế hệ hoàn toàn mới, Toyota lại tiếp tục nâng cấp Land Cruiser Prado.

Toyota chưa công bố chi tiết về những nâng cấp thiết kế trên Land Cruiser Prado 2017

Dựa trên phiên bản hiện hành, trong lần thứ 2 nâng cấp Land Cruiser Prado thế hệ thứ 4. Ngoài việc điều chỉnh một số chi tiết thiết kế, Toyota chú trọng vào công nghệ an toàn, khi bổ sung cho Land Cruiser Prado 2017 gói trang bị an toàn Toyota Safety Sense P. Đây là công nghệ an toàn mới mà Toyota trang bị trên các sản phẩm của mình từ năm 2015.

Với gói trang bị Toyota Safety Sense P, tính năng an toàn trên Land Cruiser Prado 2017 được cải thiện khi có thêm các hệ thống như: cảnh báo va chạm phía trước với chức năng phát hiện sớm chướng ngại vật và người đi bộ băng qua đường. Hệ thống radar điều khiển hành trình Dynamic Radar Cruise Control (DRCC) gồm 1 radar gắn trên lưới tản nhiệt trước. Hệ thống cảnh báo khởi hành và hệ thống trợ lực lái (LDA w / SA) và đèn pha tự động điều chỉnh (AHB).

Land Cruiser Prado 2017 được bổ sung gói trang bị an toàn Toyota Safety Sense P

Phiên bản hiện hành đang được trang bị hai loại động cơ gồm diesel dung tích 2.8 lít 4 xi lanh sản sinh công suất 175 mã lực ở vòng tua 3.400 vòng/phút và mô men xoắn 450 Nm tại 1.600 - 2.400 vòng/phút. Bên cạnh đó còn có bản máy xăng 2.7 lít, 4 xi lanh công suất 161 mã lực, mô men xoắn 246 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Nhiều khả năng, Toyota sẽ tiếp tục sử dụng hai loại động cơ này trên phiên bản nâng cấp Land Cruiser Prado 2017.

Toyota Land Cruiser Prado có hai loại động cơ xăng và dầu diesel

Hiện tại, Toyota Land Cruiser Prado đang bán tại Việt Nam thuộc phiên bản động cơ xăng 2.7 lít được nâng cấp từ năm 2013. Mẫu xe này có giá bán 2,167 tỉ đồng. Trong suốt quý I.2017, Land Cruiser Prado đạt doanh số bán 107 xe, thấp hơn 90 xe so với quý I năm 2016. Toyota Land Cruiser Prado được xem là mẫu xe SUV đa dụng 7 chỗ cạnh tranh trực tiếp với Mitsubishi Pajero, Ford Explorer … tại Việt Nam.

Hoàng Cường

Ảnh: Indianautosblog