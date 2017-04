Toyota RAV4 2017 nhập Mỹ giá ngang Mercedes GLC 300 AMG tại VN

Nghịch lý giá xe Toyota nhập từ Mỹ về Việt Nam đã diễn ra từ lâu chứ không phải mới đây. Chẳng hạn như một chiếc Camry nhập từ Mỹ có giá ngang Mercedes E-Class, rõ hơn là Sienna giá 3 tỉ đồng, gần gấp 3 lần đối thủ KIA Grand Sedona. Chiếc Toyota RAV4 2017 lần này cũng có giá bán sau khi nhập về Việt Nam tương đương một chiếc GLC 300 AMG của thương hiệu xe sang Mercedes-Benz.

Xuất hiện tại một đơn vị nhập khẩu ô tô tư nhân tại Hà Nội, Toyota RAV4 2017 gây chú ý với thiết kế mới. So với phiên bản cũ, Toyota RAV4 2017 không có nhiều thay đổi về diện mạo nhưng đã được tinh chỉnh lại một số chi tiết mới. Kích thước của xe với chiều dài tổng thể 4.600 mm, rộng 1.844 mm, cao 1.664 mm, chiều dài trục cơ sở ở mức 2.659 mm, tương đương Honda CR-V hay Hyundai Tucson.

Toyota RAV4 LE phiên bản 2017 sử dụng động cơ 2,5 lít 4 xi lanh Dual VVT-i, công suất 176 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 233 Nm tại 4.100 vòng/phút. Hộp số tự động 6 cấp CVT đi kèm với dẫn động cầu trước FWD hoặc AWD.Điểm nhấn cao cấp trên Toyota RAV4 LE 2017 là gói an toàn cao cấp Safety Sense của Toyota. Gói an toàn này bao gồm các tính năng hiện đại như hệ thống phanh tự động khẩn cấp, hệ thống cảnh báo chệch làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và hệ thống tự động điều chỉnh góc chiếu đèn pha sẽ giúp xe tăng khả năng an toàn và giảm thiểu đến mức tối đa tai nạn.