Hỗ trợ xuống dốc, tính năng hữu ích ‘tài mới’ thường lãng quên

Đúng như tên gọi, hệ thống hỗ trợ xuống dốc DAC (Down Hill Assist Control) trang bị trên ô tô nhằm kiểm soát tốc độ của xe khi đổ dốc, góp phần đảm bảo an toàn, hạn chế hiện tượng mất phanh do người lái thường xuyên rà phanh.

Trước đây, DAC chỉ được trang bị trên một số dòng xe bán tải, xe địa hình… Tuy nhiên, hiện nay hệ thống hỗ trợ đổ dốc DAC hay còn có tên gọi khác là HDC (Hill Descent Control) đã xuất hiện trên nhiều mẫu xe thuộc phân khúc SUV, Crossover hay ngay cả những chiếc sedan cao cấp.

Hỗ trợ xuống dốc hoạt động như thế nào?

Khi xe đổ dốc và hệ thống DAC được kích hoạt, các cảm biến hoặc con quay hồi chuyển sẽ hoạt động để phát hiện ra góc nghiêng của xe. Dữ liệu thu thập được sẽ được xử lý thông qua hệ thống máy tính điện tử ECU để kiểm soát hoạt động của ly hợp, hệ thống phanh và phân bổ mô men xoắn của động cơ đến các bánh xe. Từ đó, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh tốc độ của xe phù hợp với độ nghiêng của dốc, giúp người lái không cần phải đạp phanh.

Thông thường khi DAC hoạt động sẽ kết hợp với hệ thống phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo và động cơ, để điều chỉnh tốc độ trên từng bánh xe, nhằm tránh tình trạng xe bị trượt khi xuống dốc.

Cách sử dụng hệ thống hỗ trợ xuống dốc

Trong thực tế, nhiều người sử dụng ô tô đặc biệt là các lái mới do không nắm rõ cơ chế hoạt động của hệ thống hỗ trợ xuống dốc, nên không tự tin khi sử dụng và thậm chỉ còn lãng quên luôn tính năng này khi lái xe trên đường đèo dốc hay địa hình khó.

Mới sử dụng chiếc Hyundai Tucson máy xăng được 2 tháng, anh Đức Hiếu ở Lâm Đồng chia sẻ: “Khi mới mua xe cũng được nhân viên bán hàng giải thích về tính năng này, tuy nhiên trong thực tế khi sử dụng xe tôi cũng rất hiếm khi kích hoạt hệ thống hỗ trợ xuống dốc dù cũng thường xuyên đi đường địa hình đèo dốc, vì cảm thấy không mấy tự tin để buông phanh khi xe đang xuống dốc”.

Nhiều “tài mới” khi lái xe số tự dộng trên các cung đường đèo dốc, thường có thói quen để ở chế độ số D và hay rà phanh để kiểm soát tốc độ của xe khi xuống dốc. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kỹ thuật trong lĩnh vực ô tô, nếu người lái thường xuyên rà phanh khi xe đổ dốc sẽ làm phanh nóng và rất dễ dẫn đến việc cháy má phanh, mất thắng. Vì vậy, khi đỗ đèo dốc dài tốc trong khoảng tốc độ giới hạn, các lái xe nên tập thói quen sử dụng chế độ chuyển số bán tự động hoặc các tính năng như hỗ trợ xuống dốc… để tận dụng phanh động cơ cho xe hãm tốc.

Hệ thống hỗ trợ xuống dốc DAC hay HDC tích hợp trên các mẫu ô tô hiện nay rất dễ sử dụng. Khi đi cho xe đổ dốc, người lái chỉ cần kích hoạt hệ thống thông qua nút bấm thường được bố trí trên bảng điều khiển trung tâm hay khu vực gần cần chuyển số. Khi hệ thống hỗ trợ xuống dốc hoạt động, lái xe không cần phải đạp phanh mà chỉ cần tập trung quan sát, điều chỉnh vô lăng.

Với những con dốc sâu, nếu tốc độ xe bị đẩy lên cao do quán tính, xe tự động thêm lực phanh để giữ tốc độ phù hợp. Hệ thống sẽ ngừng kích hoạt khi nhận thấy tài xế đạp ga hoặc khi xe đã di chuyển trên đường bằng phẳng.

Tin liên quan 4 sai lầm của ‘tài mới’ khi lái ô tô số tự động Khi chuyển từ ô tô số sàn sang sử dụng xe số tự động, không ít “tài mới” thường mắc những lỗi cơ bản về thao tác chân ga, chân phanh, hộp số... gây mất an toàn và dễ làm hư hỏng các bộ phận trên xe.

Hoàng Cường