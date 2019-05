Dẫn lối đam mê

Định hướng thiết kế toàn cầu mới TNGA đem đến cho Camry 2019 một diện mạo đầy bất ngờ với những tinh tế về thiết kế và ngập tràn những công nghệ mà người tiêu dùng hiện nay đang rất mong chờ.

Trọng tâm xe đã được hạ thấp, lưới tản nhiệt loa rộng tạo nên thiết kế hiện đại, thể thao. Thiết kế đuôi xe rộng, đường gân dập nổi, chiều dài và chiều rộng cơ sở lần lượt tăng thêm 50 mm và 15 mm, từ đó tạo không gian nội thất rộng rãi cũng như cảm giác bề thế, vững chãi. Bảng điều khiển trung tâm, chiều cao mui xe và nắp ca-pô được hạ thấp trong khi gương xe được sắp xếp lại giúp tăng cường khả năng quan sát phía trước cũng như ấn tượng không gian nội thất khoáng đạt hơn.

Xe trang bị hàng loạt công nghệ hiện đại hỗ trợ người lái như màn hình màu HUD, màn hình MID 7 inch, các hệ thống kiểm soát hành trình, hệ thống dẫn đường, phanh đỗ và chức năng giữ phanh điện tử. Ghế người lái và hành khách được thiết kế hoàn toàn mới với trọng tâm hạ thấp, ôm lấy người lái và hành khách, khoảng trượt lớn hơn cho sự thoải mái tối đa. Bảng điều khiển cảm ứng hàng ghế sau cho phép người dùng dễ dàng điều chỉnh các thiết bị âm thanh, điều hòa, ngả ghế… Chức năng giải trí cũng được nâng cấp mạnh mẽ với hệ thống âm thanh 9 loa JBL cao cấp. Xe trang bị hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập. Đáng chú ý, lần đầu tiên Camry tại thị trường Việt Nam có cửa sổ trời toàn cảnh. Xe trang bị hàng loạt công nghệ hiện đại hỗ trợ người lái như màn hình màu HUD, màn hình MID 7 inch, các hệ thống kiểm soát hành trình, hệ thống dẫn đường, phanh đỗ và chức năng giữ phanh điện tử. Ghế người lái và hành khách được thiết kế hoàn toàn mới với trọng tâm hạ thấp, ôm lấy người lái và hành khách, khoảng trượt lớn hơn cho sự thoải mái tối đa. Bảng điều khiển cảm ứng hàng ghế sau cho phép người dùng dễ dàng điều chỉnh các thiết bị âm thanh, điều hòa, ngả ghế… Chức năng giải trí cũng được nâng cấp mạnh mẽ với hệ thống âm thanh 9 loa JBL cao cấp. Xe trang bị hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập. Đáng chú ý, lần đầu tiên Camry tại thị trường Việt Nam có cửa sổ trời toàn cảnh.

Vận hành xuất sắc

Camry thế hệ mới có 2 tùy chọn động cơ 2,5 lít và 2 lít cùng hộp số tự động 8 cấp. Đáng chú ý là với định hướng thiết kế TNGA, mẫu sedan cỡ trung được người Việt ưa chuộng nhất đã có được những cải thiện mạnh mẽ về tầm quan sát, hạn chế tối đa điểm mù, độ ổn định và sự linh hoạt trong vận hành. Khả năng vận hành và cảm giác lái được tối ưu với hệ thống lái trợ lực điện mới cùng 3 tùy chọn chế độ lái Normal, Eco và Sport đáp ứng theo phong cách của người lái và điều kiện mặt đường. Vô lăng thiết kế mới tinh tế với lẫy chuyển số, nhớ vị trí và các phím chức năng thuận tiện. Khả năng cách âm được tăng cường đáng kể nhờ thanh gia cố và lớp chống ồn ở trần xe, sàn xe và khung xe, đem lại hành trình thư thái cho hành khách.

Trên Camry 2019, những công nghệ an toàn hàng đầu thế giới sẽ mang lại sự an tâm tối đa cho người lái và hành khách. Xe trang bị hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hệ thống theo dõi áp suất lốp, 6 cảm biến. Tiếp tục duy trì tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP, Camry thế hệ mới mang trên mình các chức năng an toàn hiện đại như VSC, HAC, 7 túi khí cùng hàng loạt tính năng như ABS, EBD, BA, TRC.

Đối với mẫu xe Camry thế hệ mới, TMV sẽ chính thức chuyển sang dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, và sẽ lắp ráp trong nước một mẫu xe khác trong dòng sản phẩm hiện tại.

Giá xe Toyota Camry 2019 tại Việt Nam gồm 2 phiên bản 2.0G (giá 1,029 tỉ đồng) và 2.5Q (giá 1,235 tỉ đồng). Toyota Camry 2019 sẽ cạnh tranh với các đối thủ trong cùng phân khúc như; Mazda6 (có giá 819 triệu đồng đến 1,019 tỉ đồng), Honda Accord (giá 1,203 tỉ đồng) và Kia Optima (giá từ 834 triệu đồng đến 979 triệu đồng).

Theo anh Nam tại Hoàng Mai, Hà Nội cho hay: "Ngay từ những mét đầu tiên cầm lái chiếc Camry 2019, tôi đã thấy sự khác biệt bằng đôi tay của mình. Vô lăng xe nhẹ ở tốc độ thấp, đầm chắc ở tốc độ cao nhờ khả năng trợ lực theo tốc độ xe. Đây là điểm cộng lớn với Camry 2019 vì cảm giác vô lăng là một phần quan trọng trong trải nghiệm của người lái". Còn theo chị Hằng tại Gia Lâm hà Nội cho biết: "Khả năng cách âm của chiếc Camry 2019 sẽ được thử thách thực sự. Mặt đường nhám và tốc độ tối đa 120 km/giờ sẽ khiến nhiều chiếc xe có khung gầm và thân vỏ không tốt bộc lộ rõ khuyết điểm về mặt cách âm. Ở tốc độ 120 km/giờ giữ đều ga bằng Cruise Control, xe được cách âm tốt tương đương với xe bình dân cỡ C ở tốc độ 80 km/giờ". "Đối với những người chuyên ngồi ở hàng ghế sau, rõ ràng trong phân khúc và tầm tiền của Camry, không có chiếc xe nào cho trải nghiệm sang trọng hơn. Họ có không gian để chân rộng rãi, ghế có thể ngả lưng, điều hòa riêng, rèm che nắng. Thậm chí, nếu so sánh với những mẫu xe sang như Mercedes C-Class hay BMW 3 Series, Camry vẫn trội hơn nhờ không gian khoang sau rộng hơn và giờ đây, với khung gầm và hệ thống treo mới, khoảng cách về sự êm ái, cân bằng giữa Camry và các mẫu xe Đức là gần hơn so với nhiều người quan niệm", chị Hằng cho biết thêm.

Nguồn: Toyota VN