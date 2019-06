[VIDEO] Mitsubishi ‘hiến’ Triton, bảo trợ đội đua xe địa hình chuyên nghiệp

Giữa cái nóng oi ả của Hà Nội những ngày hè, sân khấu ngoài trời vẫn “kín chỗ”, ở phía dưới là cặp đôi Mitsubishi Triton mới “quẩy” hết mình giữa sa hình “đồi núi” nhấp nhô, đầm lầy thử thách khả năng vận hành của chiếc bán tải đến từ Nhật Bản. Phía sau tay lái không ai khác chính là tay đua Hiroshi Masuoka, người có hơn 40 năm nhiệt huyết với bộ môn đua xe địa hình, 2 lần vô địch Dakar Rally - giải đua xe địa hình khắc nghiệt nhất hành tinh. Phía sau tay lái chiếc Triton còn lại là những gương mặt còn rất trẻ, rất “thuần Việt”.

Tất cả họ thuộc một đội đua xe địa hình chuyên nghiệp mới toanh vừa chính thức thành lập cách đó ít phút mang tên Racing AKA. Đây đều là các tay đua kinh nghiệm, chung niềm đam mê xe và tốc độ tập hợp cùng nhau với mong muốn hướng đến các giải đua địa hình chuyên nghiệp trong và ngoài nước để không chỉ thỏa đam mê mà còn có thể sống, tự hào với nghề. Dự kiến, trong năm 2019, Racing AKA sẽ tham gia tranh tài tại một số sự kiện quan trọng như Knock out the King, HTV Challenge Cup, King of Pickup…

Việc thành lập Racing AKA cũng có dấu ấn của Mitsubishi Việt Nam với vai trò nhà bảo trợ chính cho đội đua. Hãng xe Nhật Bản cho biết, thông qua việc bảo trợ Racing AKA cũng mong muốn thúc đẩy phong trào đua xe địa hình tại Việt Nam ngày càng bài bản hơn hướng tới mục tiêu thi đấu chuyên nghiệp thay vì chỉ dừng lại ở thú chơi phong trào như hiện nay.

Với vai trò nhà bảo trợ chính, Mitsubishi đã trao tặng đội đua Racing AKA 2 chiếc bán tải Triton thửa riêng có khả năng vận hành được nâng cấp. Ngoài ra, các thành viên Racing AKA còn nhận được những tư vấn và chia sẻ kinh nghiệm đua xe chuyên nghiệp từ tay đua huyền thoại của Mitsubishi - ông Hiroshi Masuoka.

Việc Mitsubishi “bén” duyên với bộ môn đua xe đua hình vốn không quá xa lạ bởi hãng xe Nhật Bản đã có tới 12 lần vô địch giải đua xe địa hình đường trường khắc nghiệt nhất hành tinh - Dakar Rally. Thông qua những giải đua địa hình, Mitsubishi không chỉ tìm ra điểm yếu của xe để cải tiến mà còn quảng bá được khả năng vận hành, vượt địa hình của những chiếc SUV, Pick-up đến từ Nhật Bản.

Việt Đức