Nissan X-Trail V-Series: Thêm tính năng, tăng tiện ích

Gia nhập thị trường dưới dạng xe lắp ráp trong nước từ tháng 9.2016, Nissan X-Trail được xem là cái tên góp phần tạo nên những chuẩn mực mới về công nghệ, vận hành cho phân khúc Crossover 5+2 chỗ tại VN.

So với các đối thủ đến từ Nhật Bản, Nissan X-Trail gia nhập thị trường Crossover tại VN khá muộn màng, nhưng chính thế mạnh công nghệ, vận hành cùng “bản lý lịch trích ngang” ấn tượng khi từng sở hữu hàng loạt giải thưởng danh giá… Mẫu xe này đã sớm tạo lập được vị thế trong phân khúc.

Ngoài công nghệ, khả năng vận hành vốn được xem là thế mạnh đã phần nào được chứng minh, Nissan X-Trail luôn mang đến những cải tiến phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng mà phiên bản X-Trail V-Series vừa tung ra thị trường VN là một minh chứng tiêu biểu. Xuất hiện từ tháng 9.2018 tại VN, Nissan X-Trail V-Series gồm 2 phiên bản 2.5 SV giá 1,083 tỉ đồng và bản 2.0 SL giá 991 triệu đồng (đã gồm VAT). Chiếc X-Trail V-Series chúng tôi trải nghiệm thuộc phiên bản 2.5 SV được cải tiến thiết kế, bổ sung hàng loạt tính năng, gia tăng tiện ích, an toàn cho cả người lái và hành khách.

Diện mạo trẻ trung, cá tính

Được phát triển từ phiên bản xuất hiện tại VN vào năm 2016, về cơ bản Nissan X-Trail V-Series vẫn giữ lại kiểu dáng thiết kế quen thuộc cùng kích thước thân xe dài, rộng, cao ở mức 4.640 x 1.820 x 1.715 (mm). Tuy nhiên, X-Trail V-Series mang diện mạo hiện đại, trẻ trung hơn khi thay đổi thiết kế một số chi tiết như cản trước, cản sau, ốp sườn xe và gương chiếu hậu tích hợp hợp dải đèn LED báo rẽ.

Nhấn nút tích hợp trên chìa khóa thông minh, mở cửa xe phía trước… Nissan X-Trail V-Series tạo hiệu ứng khá ấn tượng khi được lắp đèn chiếu logo “Nissan” kết hợp nẹp bước chân tích hợp đèn LED trên bệ cửa trước, sau. Trang bị này, không chỉ nhấn mạnh tính thời trang mà còn màn đến cảm giác hiện đại hơn cho người dùng Nissan X-Trail V-Series. Bởi những chi tiết này trước đây chỉ thường thấy trên các dòng xe sang, cao cấp.

Thay đổi đáng chú ý nhất trong khoang nội thất Nissan X-Trail V-Series 2.5L SV đến từ hệ thống giải trí khi trang bị một màn hình cảm ứng 10 inch (bản 2.0 lắp màn hình 8 inch) tích hợp các nút điều khiển chức năng. Với màn hình này, người dùng không chỉ dễ dàng kết nối thiết bị di động cá nhân với hệ thống giải trí trên xe, thuận tiện thao tác các tính năng như nghe nhạc, radio… mà còn theo dõi được bản đồ định vị dẫn đường và hình ảnh từ camera 360 khi lùi xe.

Ở vị trí ghế lái, Nissan X-Trail V-Series mang lại góc quan sát khá rộng, tư thế ngồi rất thoải mái, ngay cả khi lái xe suốt một hành trình dài. Đây là chi tiết mà Nissan gọi là công nghệ ghế lái không trọng lực, được bố trí các điểm đỡ, hỗ trợ xương sống.

Dọc ngang các tuyến đường quanh thành phố, vô lăng trợ lực điện tạo cảm giác đánh lái nhẹ và chính xác ở tốc độ dưới 50 km/giờ. Động cơ I4 dung tích 2.5 lít, sản sinh công suất 169 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô men xoắn 233 Nm tại 4.000 vòng/phút kết hợp với hộp số vô cấp điện tử Xtronic - CVT giúp xe vận hành nhẹ nhàng, linh hoạt trong các tuyến đường nội đô.

Một điểm cộng trên Nissan X-Trail V-Series so với các đối thủ cùng phân khúc chính là độ cân bằng, ổn định khi vào cua. Thử nghiệm ở tốc độ 50 - 70 km/giờ, người lái và người ngồi trên xe vẫn cảm nhận sự an toàn, chắc chắn. Sự can thiệp của hệ thống kiểm soát khung gầm với ba công nghệ kiểm soát lái chủ động (ARC), phanh động cơ chủ động (AEB) và kiểm soát vào cua chủ động (ATC), giúp người lái dễ dàng làm chủ tốc độ và giữ cho xe luôn đi đúng quỹ đạo, tăng độ bám đường. Hệ thống điều khiển cầu điện tử thông minh 4x4-i trang bị trên X-Trail V-Series cho phép người lái dễ dàng chọn các chế độ dẫn động một cầu, hai cầu tự động và hai cầu khóa vi sai trung tâm.