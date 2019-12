Sau Mitsubishi Xpander, Ủy ban đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á - ASEAN NCAP vừa công bố kết quả thử nghiệm, xếp loại an toàn của mẫu xe Suzuki Ertiga. Qua đó, giúp khách hàng có những đối chiếu, so sánh về độ an toàn của hai mẫu MPV này.

ASEAN NCAP tiến hành các bài thử nghiệm va chạm và đánh giá tiêu chuẩn an toàn theo 3 tiêu chí, bao gồm: khả năng bảo vệ an toàn cho người lớn (AOP), cho trẻ em (COP) khi xảy ra va chạm và các tính năng an toàn hỗ trợ.

Mitsubishi Xpander và Suzuki Ertiga đều đã trải qua các bài thủ nghiệm va chạm do ASEAN NCAP thực hiện

Theo thông tin ASEAN NCAP công bố, chiếc Mitsubishi Xpander thuộc phiên bản tiêu chuẩn, số sàn GLS 2018. Trong khi chiếc Suzuki Ertiga được tổ chức này đánh giá cũng là bản tiêu chuẩn, số sàn GX 2019 thuộc thế hệ thứ 2. Cả hai mẫu xe này hiện đang được Mitsubishi, Suzuki sản xuất tại nhà máy đặt ở Indonesia và xuất khẩu sang các quốc gia khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Kết quả thử nghiệm va chạm, đánh giá của ASEAN NCAP cho thấy, cả Mitsubishi Xpander và Suzuki Ertiga đều đủ điểm đạt chuẩn an toàn 4 sao của tổ chức này. Tuy nhiên, tổng điểm cũng như điểm số theo từng hạng mục đánh giá của hai mẫu xe này hoàn toàn khác nhau.

Cùng đạt chuẩn an toàn 4 sao nhưng điểm số Mitsubishi Xpander cao hơn Suzuki Ertiga

Số điểm Suzuki Ertiga đạt được theo 3 tiêu chí đánh giá của ASEAN NCAP là 65,41 điểm, trong khi Mitsubishi Xpander đạt được 71,6 điểm. Cụ thể, theo điểm số ASEAN NCAP công bố cho thấy, Mitsubishi Xpander nhỉnh hơn Suzuki Ertiga về hạng mục bảo vệ an toàn cho người lớn (AOP) và các tính năng an toàn hỗ trợ với điểm số lần lượt là 39,08 điểm và 13,89 điểm. Trong khi Suzuki Ertiga chỉ đạt được 35,66 điểm cho hạng mục bảo vệ an toàn người lớn (AOP) và 10,9 điểm cho các tính năng an toàn hỗ trợ trang bị trên xe.

Bù lại mẫu MPV 5+2 chỗ ngồi lại nhỉnh hơn về khả năng bảo vệ an toàn cho trẻ em (COP) (18,85 điểm) so với Mitsubishi Xpander (18,69 điểm).

Mitsubishi Xpander và Suzuki Ertiga đều trang bị tiêu chuẩn gồm 2 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, dây đai an toàn...

Nằm ở phân khúc xe đa dụng MPV 5+2 chỗ ngồi đang được khách hàng ưa chuộng, Mitsubishi Xpander và Suzuki Ertiga đều trang bị tiêu chuẩn gồm 2 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, dây đai an toàn 3 điểm, động cơ xăng dung tích 1.5 lít… Các trang bị khác thay đổi theo từng thị trường.

Tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander đang đạt được doanh số bán tốt hớn so với Suzuki Ertiga. Tính từ tháng 1 - 10.2019 doanh số bán Mitsubishi Xpander đạt 14.614 xe, trong khi Suzuki Ertiga 2019 chính thức bán ra từ tháng 7.2019 và tính đến hết tháng 10 chỉ bán được 1.135 xe. Mitsubishi Xpander hiện có 3 phiên bản, giá bán từ 550 – 650 triệu đồng trong khi Suzuki Ertiga có 2 phiên bản được phân phối với giá từ 499 – 549 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander 2018 trải qua bài thử nghiệm va chạm do ASEAN NCAP thực hiện