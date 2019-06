Lần đầu thử camera hồng ngoại trên Mercedes S-Class

Mercedes-Benz đã tạo nên nét mới trong chương trình đào tạo lái xe an toàn năm 2019 bằng việc ứng dụng các công nghệ an toàn ban đêm vào các bài tập. Nhờ đó nhiều người đã được tiếp cận với tính năng Night View Assist Plus được ứng dụng trên dòng xe Mercedes S-Class tại Việt Nam.

Cho dù hệ thống nhìn đêm (Night Vision) đã xuất hiện từ năm 2000, thì hàng năm, thiệt hại do tai nạn va chạm thú hoang, người đi bộ vào ban đêm ở Mỹ vẫn lên tới hơn 3,5 tỉ USD, châu Âu là hơn 1 tỉ euro và số người thiệt mạng khoảng 100.000 người. Các xe được trang bị công nghệ này thường chỉ thấy ở những dòng xe sang của các thương hiệu như BMW, Mercedes-Benz, Audi…



Hệ thống hỗ trợ tầm nhìn ban đêm Night Vision đầu tiên dành cho xe hơi đã xuất hiện trên chiếc Cadillac DeVille đời 2000, sử dụng công nghệ hồng ngoại để dò tìm người. Hai năm sau, thương hiệu Lexus của Toyota cũng bắt đầu ứng dụng công nghệ hồng ngoại để sáng tạo ra hệ thống tương tự. Nhưng sự khác biệt nằm ở chỗ, nếu Cadillac sử dụng bức xạ hồng ngoại xa (FIR), thì Lexus chỉ dùng bức xạ hồng ngoại gần (NIR).

Công nghệ hỗ trợ tầm nhìn ban đêm chỉ tỏa sáng trở lại vào năm 2005 khi BMW và Mercedes-Benz trang bị cho các xe bán ra. Autoliv Night Vision của BMW sử dụng FIR, đồng thời sử dụng một camera góc rộng 36 độ, tạo ra hình ảnh môi trường xung quanh dựa trên nhiệt độ. Trong tầm quan sát 300m, các đối tượng có thân nhiệt như động vật hoặc người đi bộ sẽ xuất hiện dưới hình dạng đốm sáng, trong khi các vật thể không có sự sống thường rất khó quan sát.



Không giống đối thủ BMW, hệ thống của Mercedes-Benz theo dạng NIR, sử dụng bức xạ hồng ngoại gần để chiếu sáng với dải phổ khoảng 800 mm trong khoảng hiệu quả 150 m về phía trước xe. Night View Assist của Mercedes-Benz không phụ thuộc vào nhiệt độ cơ thể, vì vậy có thể phát hiện ra cả những động vật đã chết hay những vật cản vô tri trên đường. Đây được xem là một bước tiến trong công cuộc hỗ trợ người lái tối đa vào ban đêm.

Mercedes-Benz đã nâng cấp hệ thống nhìn đêm của mình lên thế hệ mới, áp dụng mới nhất trên chiếc sedan cỡ lớn S-Class 2014, mang tên Night View Assist Plus. Không chỉ có tầm hoạt động xa hơn, lên tới 500 m, hệ thống máy tính thông qua cảm biến hồng ngoại khi phát hiện được động vật, con người sẽ điều chỉnh phát tín hiệu cảnh báo bằng cách tập chung góc chiếu đèn pha vào chướng ngại vật và nháy đèn. Tại Việt Nam, khách hàng mua xe S 500L lắp trong nước với giá 4,7 tỉ đồng cũng sở hữu công nghệ nhìn đêm mới nhất.



Tính năng phát tín hiệu cảnh báo đột phá ở chỗ nó có thể phân biệt giữa con người và động vật. Nghĩa là nếu phát hiện con người thì hệ thống sẽ tự động bật đèn nhấp nháy chiếu thẳng vào người đó, gây sự chú ý, từ đó giúp họ tập trung vào chiếc S-Class khi đi bộ trên đường. Còn đối với động vật, hệ thống này sẽ không hoạt động, vì Mercedes cho rằng nhận thức của động vật đối với các tín hiệu nhấp nháy là không thể lường trước, có thể gây hoảng loạn, nguy hiểm nếu chúng bất ngờ tạt ngang đường.

Hệ thống này mới chỉ được trang bị trên các phiên bản cao cấp của dòng S-Class như S650 và dòng xe Maybach. Tuy nhiên, khách hàng của Mercedes S450 vẫn có thể tùy chọn thêm tính năng này với giá trị tương đối cao. Bù lại họ sẽ có một "con mắt" thứ 3 hỗ trợ trong khi lái xe vào ban đêm.

Gia Linh