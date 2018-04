Mazda3 2.0 và Honda Civic 1.5 L: Sedan hạng C nào đáng mua?

Tung ra thị trường Việt Nam tháng 12.2014, Mazda3 đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần với doanh số áp đảo các đối thủ cùng phân khúc, trong đó có Honda Civic để trở thành xe bán chạy nhất phân khúc. Đến giữa năm 2017, có khoảng 25.000 chiếc Mazda3 lăn bánh trên đường phố Việt. Vào tháng 5.2017, Trường Hải (THACO) tiếp tục tung Mazda3 phiên bản nâng cấp với diện mạo thay đổi nhẹ và bổ sung thêm trang bị. Mazda3 2017 vẫn có 3 phiên bản 1.5 sedan AT, 1.5 AT hatchback và 2.0 sedan AT.

Trong khi đó, Honda Civic 1.5L trình làng thị trường VN từ cuối năm 2016 cũng tạo được ấn tượng tốt nhờ kiểu dáng thể thao và công nghệ động cơ tăng áp hoàn toàn mới. Tuy nhiên, doanh số Honda Civic 1.5L chưa đạt được kỳ vọng vì giá bán khá cao do nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Mới đây, mẫu xe này cũng đã được điều chỉnh giá bán giảm xuống còn 890 triệu đồng, tuy nhiên vẫn còn cao so với mặt bằng chung của dòng xe hạng C hiện nay.

Cả Mazda3 và Honda Civic đều có thiết kế mới

Trong bài viết này, Mazda3 sedan 2017 phiên bản 2.0 có giá 760 triệu đồng sẽ được mang ra so sánh với Honda Civic 1.5 L có giá 890 triệu đồng.

Giá bán chênh lệch lớn

Về giá bán, có thể thấy ngay sự chênh lệch lớn giữa Mazda3 2.0 và Honda Civic 1.5 L. Khoảng cách lên tới 130 triệu đồng nhưng 2 mẫu xe này lại nằm cùng một phân khúc, cùng là thương hiệu xe Nhật Bản. Dù Honda có bề dày thương hiệu tốt hơn nhưng mức chênh lệch này cũng khiến nhiều người cân nhắc khi mua xe, chưa kể Mazda3 2.0 còn được hưởng nhiều khuyến mãi khi trực tiếp đến mua xe tại đại lý, mức chênh lệch thực tế có thể còn lớn hơn mức công bố.

Ngoại hình

Mazda3 có thiết kế ngoại hình thời trang nhưng vẫn rất lịch sự phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng từ trẻ đến già, trong khi thiết kế Honda Civic tập trung nhiều hơn vào giới trẻ với kiểu dáng đậm chất thể thao.

Thông số/Trang bị ngoại thất Mazda3 2.0 Honda Civic 1.5 L Dài x rộng x cao (mm) 4.580 x 1.795 x 1.450 4630 x 1799 x 1416 Chiều dài cơ sở (mm) 2.700 2.700 Khoảng sáng gầm xe (mm) 155 133 Bán kính vòng quay tối thiểu (m) 5,3 5,3 Trọng lượng không tải (kg) 1.340 1.331 Đèn pha LED LED Đèn hậu LED LED Đèn sương mù LED Halogen Đèn LED chạy ban ngày Có, LED Có, LED Mâm, lốp Mâm đúc hợp kim 18 inch, 215/45R18 Mâm đúc hợp kim 17 inch, 215/50R17 Gương chiếu hậu Gập/chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ Gập/chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ Cả Mazda3 Honda Civic 1.5L đều là những phiên bản cao cấp nhất, vì vậy cả 2 mẫu xe đều được trang bị những công nghệ mới nhất điển hình như toàn độ đèn pha, đèn hậu và đèn ban ngày dạng LED. Mazda3 có mâm đúc hợp kim 18 inch, trong khi đó Honda Civic 1.5L chỉ có 17 inch. Đèn sương mù Mazda3 dạng LED còn Civic chỉ là đèn halogen.

Mazda3 có kích thước tổng thể gọn gàng hơn đôi chút so với Honda Civic, khoảng sáng gầm xe Mazda3 cũng lớn hơn giúp người lái tự tin hơn khi phải chạy xe ở đoạn đường ghồ ghề, trong khi đó Honda Civic có gầm xe thấp tạo kiểu dáng thể thao, đáp ứng thị hiếu giới trẻ.

Nội thất

Nhìn chung, giống như ngoại thất, nội thất Mazda3 theo phong cách hiện đại, tiện nghi và có nét gì đó giống xe sang. Trong khi đó, nội thất Honda Civic thiên về tính năng phục vụ người lái và mang phong cách thể thao.

Nội thất Mazda3 tiện nghi, còn Civic lại thể thao hơn

Trang bị nội thất Mazda3 2.0 Honda Civic 1.5L Chất liệu bọc ghế Da màu đen Da màu đen Ghế Ghế lái chỉnh điện, ghế phụ chỉnh tay. Hàng ghế thứ hai gập 60:40 Ghế lái chỉnh điện, ghế phụ chỉnh tay. Hàng ghế thứ hai gập 60:40 Vô lăng 3 chấu, bọc da, tích hợp điều chỉnh âm thanh, lẫy chuyển số, trợ lực điện. 3 chấu, bọc da, tích hợp điều chỉnh âm thanh, lẫy chuyển số, trợ lực điện. Hệ thống giải trí DVD, màn hình cảm ứng 7inch, kết nối Bluetooth, HDMI, USB, Radio DVD, màn hình cảm ứng 7inch, kết nối Bluetooth, HDMI, USB, Radio, Wifi Hệ thống âm thanh 6 loa Bose 8 loa Điều hòa Tự động Tự động Chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm Có Có Cửa sổ trời Có Có Đồng hồ Digital Không Có Hệ thống HUD hiển thị thông tin kính lái Có Không Phanh tay điện tử Có Có Lẫy chuyển số vô lăng Có Có

Cả hai mẫu xe đều sở hữu những trang bị tiện nghi cao cấp ngang ngửa nhau, nếu như Honda Civic thu hút hơn nhờ cụm đồng hồ tốc độ dạng Digital thì Mazda3 có tính năng hiển thị thông tin trên kính lái HUD thời thượng.

Vận hành và tính năng an toàn

Vận hành, an toàn Mazda3 2.0 Honda Civic 1.5L Loại động cơ Xăng SkyActiv I4, 16 van DOHC 2.0 lít Xăng Earthdream DOHC VTEC TURBO 1.5 I4, 16 van Công suất 153 mã lực tại 6.000 vòng/phút 170 mã lực tại 5.500 vòng/phút Mô men xoắn 200 Nm tại 4.000 vòng/phút 220 Nm tại 1.700-5.500 vòng/phút Hộp số Tự động 6 cấp Tự động vô cấp CVT Túi khí 6 6 Hệ thống chống bó cứng phanh ABS Có Có Phân phối lực phanh điện tử EBD Có Có Phanh khẩn cấp BA Có Có Cân bằng điện tử Có Có Kiểm soát lực kéo Có Có Hỗ trợ khởi hành ngang dốc Có Có Cruise Control Có Có Hệ thống kiểm soát gia tốc Có Không Hệ thống Start/Stop động cơ Có Không Phanh tay điện tử Có Có Hiển thị thông tin trên kính lái Có Không Phanh trước/sau Đĩa Đĩa Cảm biến + camera lùi Có Có Hỗ trợ đánh lái chủ động AHA Không Có

Cả hai mẫu xe Mazda3 2.0 và Honda Civic 1.5L đều có nhiều trang bị an toàn cao cấp. Tuy nhiên, Honda Civic tỏ ra mạnh mẽ hơn với động cơ có hiệu suất tốt hơn nhờ trang bị hệ thống tăng áp. Nhưng Mazda3 2.0 cũng có ưu thế của riêng mình khi có sự can thiệp của hệ thống kiểm soát giá tốc G-Vectoring, hệ thống dừng/khởi động động cơ thông minh, giúp xe tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Mazda3 2.0 đầy đủ tiện nghi và có giá rẻ hơn 130 triệu đồng, trong khi Honda Civic mang lại cảm giác lái thể thao hơn

Đánh giá

Nhìn chung, cả hai mẫu xe Mazda3 2.0L và Honda Civic 1.5 L đều là xe hạng C có trang bị tiện nghi đầy đủ hàng đầu phân khúc. Nếu Honda Civic 1.5 L tỏ ra ưu thế ở khả năng vận hành thì Mazda3 2.0L nổi trội hơn ở công nghệ và các tính năng an toàn.

Mức chênh lệch khoảng 130 triệu đồng giữa Mazda3 2.0 và Honda Civic 1.5 L sẽ là khoảng cách dễ dàng cho người tiêu dùng có thể cân nhắc giữa tính thực dụng hay thương hiệu. Mazda3 phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng mong muốn sự thực dụng trong khi Honda Civic hấp dẫn giới trẻ nhiều hơn với kiểu dáng thể thao và động cơ khỏe.

Gia Linh