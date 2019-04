'Phượt' Đông Bắc, Ford Ranger Wiltrack thâm nhập vùng đất mỏ

Trong cái lắc rắc của những cơn mưa phùn, chúng tôi hướng về Đông Bắc trong hành trình Ford Extraordinary Journey với quảng đường hơn 450 km. Đồng hành cùng chúng tôi trong suốt chuyến đi là “chiến binh” Ford Ranger Wildtrak phiên bản Bi-Turbo 2.0L kết hợp cùng hộp số tự động 10 cấp hoàn toàn mới hứa hẹn mang đến nhiều thú vị.

Khi thời gian đang độ sang trưa cũng là lúc hành trình Ford Extraordinary Journey khởi động, những chiếc bán tải, SUV hầm hố lầm lũi lăn bánh hướng về cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Nếu như chặng đường ngắn ngủi trong phố chỉ để thử sức những tính năng an toàn như cảnh báo va chạm, phanh khẩn cấp thì cao tốc đẹp nhất miền Bắc lại là nơi thử sức mạnh thực sự của hệ thống truyền động mới xem có đúng như nhiều người nhận định về động cơ “nhỏ mà có võ” đến từ Mỹ hay không?

Có lẽ, Ford Ranger Wildtrak đã không khiến chúng tôi thất vọng

“Hộp số êm, mượt hơn trước”, đó là lời cảm thán chân thành từ anh bạn đồng hành cùng tôi trong hành trình về đất mỏ trước khi “đổi tài” tại điểm dừng chân Hải Dương. Quả thực, hộp số tự động 10 cấp tỏ ra khá thông minh, quá trình sang số mượt mà, không nhận thấy độ trễ. Tuy nhiên, nó không hẳn không có điểm trừ khi cảm giác tăng tốc, vượt xe trên cao tốc dù mạnh mẽ với động cơ Bi-Turbo 213 mã lực, mô men xoắn 500 Nm nhưng chiếc xe chưa thực sự "vọt" lên như một "chiến binh" thực thụ.

Tuy nhiên, xét rộng hơn cá nhân tôi lại thích sự thay đổi này bởi nhu cầu về xe bán tải của người Việt hiện nay chủ yếu sử dụng như xe đa dụng cho gia đình. Độ êm ái, tiết kiệm nhiên liệu là cần thiết chứ không còn chỗ cho những cỗ máy “nóng nảy”, “cục cằn”. Khả năng cách âm của xe cũng thực sự ấn tượng, đặc biệt là tiếng động vọng lên từ mặt đường đã được triệt tiêu khi vận hành ở tốc độ cao mà vẫn có thể tận hưởng những bản nhạc du dương phát ra từ dàn âm thanh 6 loa kết nối bluetooth qua chiếc smartphone, một phần nhờ hệ thống kiểm soát độ ồn chủ động đã làm tốt nhiệm vụ của mình.

Với chiếc bán tải được trang bị tận răng như Ranger Wildtrak, trải nghiệm lái xe trên cao tốc thực sự khá thú vị. Từ việc nhàn nhã với chức năng “cruise control” giúp xe luôn giới hạn ở tốc độ cho phép tới công nghệ cảnh báo làn đường, nhắc nhở lái xe tự trả lái về đúng làn đường nhờ vô lăng trợ lực điện. Tất nhiên, hệ thống này sẽ không can thiệp khi tài xế chuyển làn đường, tác động lực dứt khoát. Thử cố tình đi chệch làn nhiều lần bạn đường Ranger Wildtrak chính thức hiện thông báo đỏ nhắc nhở lái xe nên dừng lại thưởng thức cốc cà phê cho tỉnh táo.

Đầu giờ chiều, chúng tôi chạm đất Tuần Châu, Quảng Ninh, sẵn sàng cho thử thách mới cùng bán tải Mỹ Ranger Raptor.

Một đường đua Rally track đã được dựng sẵn trên bãi đất bồi ven biển với sa hình đầy thử thách từ các khúc cua gấp tới zíc-zắc, qua cầu hẹp, địa hình nghiêng đòi hỏi khả năng nhạy bén của người lái nhưng trên hết vẫn là thực lực của chiếc Ranger Raptor. Mỗi thành viên sẽ có một lượt chạy tính thời gian đua với 1 trong 2 tay đua đến từ ban tổ chức. Tuy nhiên, thành tích không phải là tất cả, các tay đua sẽ chủ động chạy chậm nếu người chơi có dấu hiệu không bắt kịp để đảm bảo an toàn tránh sự hưng phấn hơn thua có thể dẫn đến sự cố không mong muốn.

Ngay cả với một “tay mơ” về đua địa hình như tôi, Ranger Raptor vẫn tỏ ra là bạn đường tin cậy nhờ mang lại cảm giác an toàn ngay cả khi ôm cua ở tốc độ cao trên địa hình nghiêng hay đánh lái nhanh trong sa hình zíc-zắc, phanh gấp trước khúc cua sau đường thẳng chạy tốc độ cao. Một vòng đường đua ngắn vẫn chưa thể cảm nhận hết thực lực của chiến binh Ranger Raptor nhưng sa hình khó nhằn cũng phần nào chứng tỏ khả năng của “vua bán tải”.

Rời Vịnh Hạ Long nơi rồng mẹ cùng đàn con “hạ phàm” từ thuở “khai thiên lập địa”... chúng tôi cùng những "chiến binh" Mỹ thẳng hướng những mỏ than lớn nhất vùng đất mỏ. Lần đầu tiên đến với mỏ than nên không khỏi bất ngờ khi chứng kiến cung đường vào không kém phần thử thách và nguy hiểm so với những cung đường lên Tây Bắc.

Cả đoàn di chuyển chưa được 1/3 quãng đường, bầu trời trước mắt chúng tôi bỗng tối sầm, 10 giờ sáng mà ngỡ như “gà gáy” bỗng thanh âm từ trưởng đoàn phát ra từ bộ đàm: bật đèn xe và cho xe chạy ở tốc độ chậm nào anh em... Thế rồi, các "chiến binh" Mỹ cứ thế lầm lũi trong không gian đen kịt và cơn mưa mỗi lúc một dày khiến gạt mưa phải hoạt động hết công suất. Trái ngược với sự u tối của thời tiết, cả đoàn không ai bảo ai đều tỏ ra phấn khích bởi chỉ có “lửa” mới thử được “vàng”.

Khi gần tới mỏ than Đèo Nai cũng là lúc cơn mưa đã tạnh nhưng những khe nước đen đục như bùn lỏng vẫn không ngừng chảy từ các sườn đồi. Mặt đường lúc này trở lên nhầy nhụa bởi đất và than cám xen lẫn các vũng lầy. Đây đó là một số tảng than kíp vương vãi bên vệ đường bóng bẩy như gương, mảng sáng hiếm hoi bên cạnh khung cảnh hùng vĩ của Đèo Nai. Chuyển sang chế độ 2 cầu kết hợp với hệ thống kiểm soát địa hình, hỗ trợ đổ đèo, khởi hành ngang dốc, địa hình trơn trượt, lầy lội gần mỏ than Đèo Nai không thể làm khó những "chiến binh" Ford.

Sau chặng đường dài lên đỉnh rồi xuống thung với nhiều khúc cua tay áo, xuyên qua những ngôi làng nhỏ trên con đường liên thôn 2 xe tránh nhau còn phải dè dặt... cuối cùng chúng tôi cũng đến đích, chạm mặt mỏ than Đèo Nai. Bầu trời lúc này hừng sáng soi rõ dáng vẻ những "chiến binh" Ford đang dừng nghỉ bên cung đường xoắn ốc cuộn sâu vào lòng đất khiến bất kỳ tín đồ off-road nào cũng muốn một lần lái thử.

Việt Đức