Tỉ lệ tai nạn giao thông ở trẻ em gia tăng tại các thành phố lớn

Ngay trong những ngày đầu năm, Ủy ban An toàn Giao thông (ATGT) Quốc gia đã chọn 2018 là năm “An toàn giao thông cho trẻ em” với mục tiêu phấn đấu giảm từ 5-10% cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Trong đó, nỗ lực giảm tỉ lệ thương vong do tai nạn giao thông đối với trẻ em là 10% so với năm ngoái.

Lý do chọn năm 2018 là do tỉ lệ TNGT ở trẻ em có xu hướng tăng, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Trong đó, 90% vụ TNGT ở trẻ em liên quan tới học sinh cấp 3 với tỉ lệ tử vong là 7,39/100.000 học sinh, cao hơn 2,73 lần so với Nhật Bản hay 1,25 lần so với Campuchia vào năm 2016. Được biết, trung bình mỗi năm có tới 2.000 trẻ em thiệt mạng vì tai nạn giao thông. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này trong đó hiểu biết của các em về ATGT cũng là một nguyên nhân.

Trong một nghiên cứu gần đây, 80-90% học sinh đi xe đạp/máy điện không lắp gương chiếu hậu, 33% học sinh đi bộ chưa được học cách đi bộ an toàn, 27% học sinh điều khiển phương tiện chưa được dạy cách điều khiển phương tiện đúng cách. Được biết, vấn đề an toàn giao thông với trẻ em cũng được nhiều nhà sản xuất xe quan tâm từ lâu trong đó có Toyota.

Mới đây, hãng xe Nhật Bản tại Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình “Toyota cùng em học ATGT” (TSEP). Đây là chương trình được Toyota kết hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Ủy ban ATGT Quốc gia trong suốt 12 năm qua. Tài liệu của chương trình hiện đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lồng ghép vào các chương trình giảng dạy chung về giáo dục ATGT ở cấp tiểu học trên toàn quốc.

Là một trong những hoạt động của TSEP 2017-2018, Toyota cũng tổ chức hội giao lưu tìm hiểu kỹ năng tham gia giao thông an toàn dành cho học sinh tiêu học cấp Quốc gia tại Bắc Ninh. Hội giao lưu có sự tham gia của 100 thí sinh chia làm 10 đội đại diện cho 10 tỉnh, thành trên cả nước. Các đội sẽ tranh tài ở 3 nội dung: Tìm hiểu kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, vẽ tranh tập thể theo đề tài ATGT và trình diễn năng khiếu thơ ca liên quan tới ATGT. Trong đó, 3 tỉnh, thành phố đạt thành tích xuất sắc nhất sẽ được tặng mô hình đảo giao thông an toàn nhằm góp phần hỗ trợ công tác giảng dạy ATGT trực quan hơn.

Đức Cảnh