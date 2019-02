Trung Quốc đạt kỷ lục Guinness về xe tự lái

Một kỷ lục mới liên quan đến xe tự lái vừa được hãng xe Trung Quốc, Changan thiết lập với danh hiệu đoàn diễu hành bằng xe tự lái có quy mô lớn nhất. Đoàn diễu hành với 55 chiếc SUV Changan CS55 tích hợp công nghệ tự lái chạy trong khu vực thử nghiệm Dianjiang tại Trùng Khánh dài 3,2 km chạy trong thời gian 9 phút, 7 giây ở tốc độ 30 km/giờ.

Khoảng cách giữa mỗi xe là 2 thân xe, khá gần so với bình thường. Để đảm bảo an toàn, trong xe đều bố trí tài xế nhưng không tác động vào hệ thống lái. Được biết, đoàn có 56 chiếc nhưng vì có 1 tài xế chiếm quyền điều khiển của hệ thống tự lái nên 1 xe đã bị loại bỏ. Changan đã giảm độ “nhạy” phát hiện nguy hiểm từ 5% xuống còn 1% do cuộc diễu hành có kiểm soát trên đường thử ít có biến số nguy hiểm như đường thường.

Đồng thời, việc giảm mức “nhạy” này cũng giúp các xe có thể chạy gần nhau hơn so với điều kiện thông thường để duy trì kỷ lục. Trong khi đó, hệ thống cảm biến đã được các kỹ sư cải thiện khả năng phát hiện ranh giới của làn đường và vị trí của chiếc xe đi trước chính xác trong vài cm.

Trong vài năm gần đây, ngành công nghiệp ô tô chứng kiến sự chuyển dịch quan trọng, tập trung vào trí thông minh nhân tạo và năng lượng mới. Cụ thể, trí thông minh nhân tạo chủ yếu để phát triển xe tự lái trong khi nguồn năng lượng mới được các nhà sản xuất tập trung vào phát triển xe điện.

Đức Cảnh