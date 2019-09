37% trẻ em thiệt mạng trong tai nạn ô tô vì sơ suất của người lớn

Theo Cơ quan An toàn giao thông cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA), tai nạn giao thông là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới tử vong cho trẻ em từ 1-13 tuổi. Thống kê cho thấy có tới 37% số trẻ thiệt mạng trong các vụ tai nạn xe năm 2017 là do không được neo giữ đúng cách. Ở chiều ngược lại, 325 trẻ em dưới 5 tuổi đã được cứu nhờ ghế trẻ em cũng trong năm này. Đây chính là con số biết nói cho thấy lý do tại sao ghế trẻ em lại quan trọng đến vậy.

Ghế trẻ em đã cứu nhiều đứa trẻ trong những vụ va chạm không may

Trong số 325 trẻ em được cứu có lẽ đã bao gồm 2 đứa trẻ của bà mẹ J.Rabberman từng gây sốt mạng xã hội vào năm 2017 khi đăng tải hình ảnh hai chiếc ghế trẻ em còn nguyên vẹn đã cứu sống 2 đứa trẻ Beckett (2,5 tuổi) và Brooks (6 tuần tuổi) trong 1 vụ tai nạn trên đường về nhà tại Pennsylvania, Mỹ. Chiếc xe vị vò nát phần đầu bao gồm cả động cơ, kết quả sau 1 vụ va chạm trực diện ở tốc độ cao nhưng may mắn 2 cậu bé không gặp phải chấn thương nặng nào và cặp ghế vẫn nguyên vẹn đã giữ chúng an toàn.

Trên mạng xã hội, người mẹ trẻ cho biết không phải người thích chia sẻ những gì quá nặng nề hay riêng tư nhưng quyết định đăng tải hình ảnh trên vì: “Bạn không bao giờ biết được chuyện gì sẽ xảy đến. Hai đứa con tôi đã thoát khỏi tai nạn mà không có bất kỳ vết thương nào. Nhân viên y tế đã nói rằng mọi chuyện sẽ rất khác nếu tôi lười bỏ ra 2 phút để kiểm tra xem 2 ghế ngồi của con đã được khóa cẩn thận chưa. Ơn trời, chúng tôi đã an toàn”.

Bức ảnh gây ám ảnh nhưng lại truyền tải thông điệp sâu sắc

Câu chuyện kể trên chỉ là 1 phần nhỏ trong số 325 đứa trẻ được cứu nhờ ghế trẻ em trong những vụ va chạm giao thông trên toàn nước Mỹ trong năm 2017 nhưng nó là một minh chứng đặc biệt rõ ràng cho tầm quan trọng của ghế trẻ em trong một chiếc xe hơi gia đình. Đó là lý do tại sao nhiều nước phát triển yêu cầu tất cả các xe bán ra phải có chốt ghế trẻ em cũng như yêu cầu các gia đình phải trang bị ghế phù hợp với trẻ khi di chuyển như việc thắt dây an toàn tại Việt Nam vậy.

Đó là câu chuyện tại Mỹ, nơi hầu hết các bang yêu cầu phải trang bị ghế trẻ em, thậm chí đối với trẻ dưới 8 tuổi còn tại Việt Nam, ghế trẻ em dường như vẫn là trang bị xa vời với nhiều phụ huynh. Không chỉ có giá thành đắt đỏ, tầm quan trọng của ghế trẻ em cũng không được nhiều người Việt coi trọng. Ngay cả dây an toàn, trang bị có sẵn trên xe hơi cũng không được coi trọng. Thậm chí nhiều người còn tìm mọi cách đánh lừa hệ thống cảnh báo thắt dây an toàn trên những mẫu xe hiện đại.