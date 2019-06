Được thành lập và phát triển từ năm 2012, sau hơn 8 năm hoạt động với số thành viên khoảng 9.000 người, Ford Everest Team + luôn là một trong những câu lạc bộ có nhiều hoạt động giao lưu, giải trí giúp kết nối các thành viên nhất trong nước. Bên cạnh đó, CLB còn tổ chức những hành trình từ thiện nhằm giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn - đó cũng chính là tôn chỉ hoạt động đầy ý nghĩa của CLB Ford Everest Team +.

Cuối tuần vừa qua tại Hà Nội, CLB FE Team + đã tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu giữa các thành viên trong câu lạc bộ. Bên cạnh đó, để gia tăng tinh thần máu lửa của các thành viên cũng như tạo ra một sân chơi lành mạnh, hứng khởi, một cuộc thi chạy xe địa hình off-road hoành tráng, bài bản và rất chuyên nghiệp đã được tổ chức với sự tham gia của hơn 100 xe ô tô và khoảng 300 thành viên đến từ khắp mọi miền tổ quốc.

Sự kiện off-road do CLB FE Team + tổ chức đã thu hút 60/100 đầu xe đăng ký dự thi, số lượng này được chia ra thành 30 đội, một đội 2 xe, mỗi xe 2 vận động viên. Trong đó, tất cả các xe đăng ký dự thi đều mang nhãn hiệu Everest với nhiều đời xe từ cũ tới mới khác nhau.

Các bài thi của giải off-road do CLB FE Team + tổ chức đều có thang điểm đánh giá rõ ràng với thể lệ bấm giờ hoàn thành và xét trên yếu tố thời gian kèm tốc độ. Việc này đòi hỏi các thành viên trong đội phải khéo léo phối hợp ăn ý với nhau để có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh nhất, đây là điều cần thiết để chiến thắng trong những cuộc thi đồng đội như thế này.

Đầu tiên, trước khi vào bài thi sa hình, các vận động viên sẽ phải trải qua bài thi lý thuyết, tự luận để trau dồi kiến thức lái xe an toàn. Bài thi lý thuyết cũng giúp các vận động viên chứng tỏ được độ hiểu biết về xe và phương pháp lái xe an toàn. Đây sẽ là điểm cộng chung cho toàn bộ bài thi Off-road lần này.

Sau đó, các vận động viên của FE Team + đến với bài thi trên sa hình, vốn có độ khó và phức tạp rất cao.

Các vận động viên phải trải qua các bài thi như bài thi leo dốc cao, bài thi chạy xe qua đường bùn lầy, đường gồ ghề, thi thay lốp, thi chạy lùi vào chuồng... Bên cạnh kỹ năng xử lý tốt, điêu luyện của người cầm lái còn phải là một chiếc xe khoẻ, linh hoạt với nhiều trang bị mới có thể giúp các vận động viên vượt qua bài thi một cách dễ dàng.

Anh Thông, thành viên CLB Ford Everest Team + chia sẻ cảm xúc sau khi lái thử chiếc Ford Everest Titanium 2019: "Thực sự mình có niềm đam mê với Ford từ rất lâu rồi và mình cũng đang sở hữu một chiếc Ford. Tuy nhiên, sau khi lái thử chiếc Everest đời mới này thì mình cảm thấy rất ấn tượng. Ấn tượng bởi khi mà bước vào trong xe, một khoang lái thực sự rộng với các option "miên man" chào đón chủ nhân. Nhưng yếu tố đó cũng không bằng việc mình vừa chạy thử mẫu xe này, nó đem đến cho mình rất nhiều cảm xúc".

Trong khi đó, sau khi được trải nghiệm chiếc Ford Everest Ambiente, một phiên bản “tiết kiệm” của mẫu SUV đa dụng, Anh Kiên, thành viên CLB Ford Everest Team + đã rất ấn tượng với hệ thống treo của xe, đặc biệt khi qua các cung đường gập ghềnh, xe luôn mang lại cảm giác êm ái và nhẹ nhàng. “Hơn nữa, chân ga cũng rất bốc và nhạy, đạp tới đâu là biết tới đó luôn, rất ấn tượng. Và đặc biệt với phiên bản này, tuy không phải phiên bản cao cấp nhất nhưng vẫn được trang bị đầy đủ các tính năng, option hỗ trợ người dùng và rất phù hợp với người chạy dịch vụ như gạt mưa tự động, kết nối điện thoại thông minh, gương chỉnh/gập điện, nhiều hộc để đồ tiện dụng, các hệ thống an toàn đầy đủ...” .

Anh cũng không quên dành lời khen cho hộp số của chiếc Ford Everest Ambiente, anh cho biết xe chuyển số rất êm và khi lúc xe chuyển số, anh còn khó lòng biết được vì nó mượt quá.

"Bản Ambiente này tôi đánh giá rất phù hợp cho các anh em nào muốn mua xe để chạy dịch vụ. Thực ra trong nhóm FE+ cũng có rất nhiều thành viên mua bản Ambiente này để về chạy dịch vụ và đều cảm thấy rất hài lòng với chiếc xe của mình".

Sự kiện giao lưu do CLB Ford Everest Team + tổ chức còn có sự đồng hành, hỗ trợ từ phía Ford Việt Nam. Nhờ đó mà các thành viên trong CLB Ford Everest Team + ngoài trải qua các bài thi trên chính chiếc xe yêu quý của mình còn được trải nghiệm các dòng xe mới nhất của Ford Việt Nam trên sa hình như Everest Titanium 2.0L AT 4WD, Everest Ambiente 2.0L AT 4x2. Và sau khi lái thử các mẫu xe trên, các thành viên tham dự đều tỏ ra hài lòng và thích thú khi được vần vô-lăng những mẫu xe SUV với sức mạnh đáng nể để vượt qua các cung đường địa hình khó khăn, đầy thử thách.

Nguồn: Ford