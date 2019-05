'Anh cả' SUV nhà Hyundai ồ ạt về Việt Nam

Trước đó, Hyundai Palisade màu đen xuất hiện tại Hà Nội từng thu hút sự quan tâm của nhiều người. Mới đây, lô xe SUV Palisade tiếp tục "ồ ạt" về Việt Nam. Tuy nhiên, Hyundai Thành Công ở thời điểm hiện tại vẫn giữ kín thông tin liệu có thương mại hóa mẫu xe này hay không.

Hyundai Palisade nằm ở phân khúc cao cấp hơn SantaFe, do vậy kích thước của nó vượt trội hơn và có khả năng chở 7 người một cách đúng nghĩa, không phải dạng xe 5+2 như hầu hết các mẫu Crossover và SUV trong nước. Vóc dáng của Palisade hoàn toàn có thể so găng với Ford Explorer, Mazda CX-9, Honda Pilot hay Toyota Sequonia. Đây đều là những mẫu xe có nội thất rộng rãi dành cho gia đình tại thị trường Mỹ. Kích thước của xe to hơn cả mẫu xe anh em SantaFe XL trước đó với thông số dài, rộng, cao tương ứng (4.980 x 1.976 x 1.775)mm.



Tại thị trường Mỹ, Hyundai Palisade sử dụng hệ động lực khá mạnh mẽ với động cơ 3.8 GDI có công suất 291 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô men xoắn cực đại đạt 355 Nm. Đi kèm sẽ là hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh HTRAC.

Các chế độ lái của Palisade cũng khá đa dạng với nhiều lựa chọn như Normal, Sport, Smart. Các phiên bản dùng hệ dẫn động HTRAC có thêm chế độ Snow để đi tuyết. Mỗi chế độ sẽ can thiệp lực kéo của trục trước và sau, mô men động cơ, hộp số và các chế độ kiểm soát lực bám đường.



Nhiều khả năng Hyundai Palisade tại Việt Nam sẽ sử dụng động cơ dầu 2.2L giống loại động cơ đang lắp trên SantaFe, chứ không phải động cơ xăng như xe tại thị trường Mỹ.

Gia Linh