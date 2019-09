Bán chậm, Isuzu MU-X bổ sung thêm phiên bản Limited tại Việt Nam

Isuzu MU-X là dòng xe đối thủ của Toyota Fortuner, Ford Everest... Tại Thái Lan, Isuzu MU-X là một trong các dòng xe bán chạy nhất phân khúc, là đối thủ chính của Toyota Fortuner về doanh số. Tuy nhiên, ở Việt Nam, hãng xe Isuzu vẫn chưa thể chinh phục được số đông khách hàng, do vậy phiên bản Limited được bổ sung hứa hẹn giúp chiếc SUV này thêm phần hấp dẫn với các khách hàng thực dụng.

Phiên bản Limited của Isuzu MU-X sở hữu một số chi tiết khác biệt so với phiên bản thường như bộ mâm đúc sơn màu xám thay vì màu bạc truyền thống, thêm logo Limited ở phía sau. Xe còn có thêm bộ ốp cản trước kiểu thể thao được sơn màu xám cứng cáp hơn. Bên hông xe có thêm bộ tem trang trí, 4 ốp bánh xe cũng được sơn màu xám thay vì nhựa đen như bản thường.

Ở bên trong, xe được ốp gỗ một số chi tiết như nẹp trang trí táp lô, cần số. Ngoài ra hãng xe Nhật còn bổ sung đèn LED trang trí nội thất khá bắt mắt, cũng như bậc lên xuống có chữ Isuzu MU-X phát sáng vào ban đêm. Các trang bị tiện nghi khác vẫn được giữ nguyên so với phiên bản MU-X thường. Xe vẫn được bọc ghế da màu kem sáng sủa, đi kèm với ốp táp pi cửa màu đen bóng.

Nhờ chiều dài cơ sở lên tới 2.845 mm, khoang nội thất của Isuzu mu-X 2019 được đánh giá là rộng rãi. So với các mẫu xe cùng phân khúc, khoảng cách giữa các hàng ghế thoáng đãng và thoải mái hơn hẳn. Toàn bộ ghế ngồi trên xe đều được bọc da. Trong khi ghế lái có thể chỉnh điện 6 hướng thì hàng ghế 2 có thể gập 60:40 và hàng ghế 3 có thể gập 50:50. Điều này giúp tăng thể tích khoang hành lý khi cần thiết.

Isuzu MU-X sở hữu một số trang bị tiện nghi như màn hình cảm ứng 7 inch với dàn âm thanh DVD, màn hình LCD 10,2 inch trên trần xe, radio, kết nối USB/Bluetooth, định vị GPS Vietmap thuận tiện phù hợp với khách hàng Việt. Trên mẫu xe mới của Isuzu còn lắp đặt ổ cắm điện nên người dùng có thể sạc và sử dụng các thiết bị điện trên xe. Xe được trang bị điều hòa tự động 2 vùng và cửa sổ chỉnh điện. Ngoài ra, ghế lái có thể chỉnh điện dễ dàng và hỗ trợ chống kẹt.

Isuzu MU-X bán chạy ở thị trường Thái Lan nhưng bị khách hàng Việt Nam thờ ơ

Isuzu MU-X 2019 có tùy chọn động cơ 1,9 lít I4 phun nhiên liệu trực tiếp cho công suất 110 mã lực tại vòng tua 3.600 vòng/phút và mô men xoắn 350 Nm tại dải vòng tua 1.800 - 2.600 vòng/phút. Động cơ này được trang bị trên 2 phiên bản 1.9 MT 4x2 và PRESTIGE 1.9 AT 4x2 kết hợp cùng hệ dẫn động cầu sau. Trong khi đó, phiên bản cao cấp nhất PRESTIGE 3.0 AT 4x4 vẫn sử dụng động cơ 3,0 lít I4 cho công suất 130 mã lực tại vòng tua 3.600 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 380 Nm tại dải vòng tua 1800 - 2800 vòng/phút kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh. Tùy phiên bản sẽ đi kèm hộp số MT (số sàn) hay AT (số tự động) 6 cấp.