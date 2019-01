Trước đó, BMW 3 Series thế hệ mới với tên mã G20 được thương hiệu xe Đức giới thiệu tại Triển lãm Paris Motor Show 2018, diễn ra vào tháng 10 năm ngoái với nhiều thay đổi về thiết kế, công nghệ.

Gia nhập thị trường Đông Nam Á thông qua Triển lãm ô tô Singapore đang diễn ra ở đảo quốc sư tử, BMW trưng bày chiếc 330i hoàn toàn mới được gắn thêm gói phụ kiện M Sport để người tiêu dùng khám phá.

Tương tự như mẫu xe anh em 5 Series từng được giới thiệu trước đó, BMW 3 Series thế hệ mới được hãng xe Đức áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới, với nhiều đường nét thiết kế hiện đại, khỏe khoắn và mang phong cách mạnh mẽ, thể thao hơn. So với thế hệ cũ, BMW 3 Series mã G20 vừa ra mắt có kích thước thân xe lớn hơn, với các số đo dài, rộng, cao tương ứng (4.709 x 1.827 x 1.431)mm. Dài hơn 85 mm, rộng hơn 16 mm và cao hơn 1 mm so với bản cũ. Chiều dài cơ sở cũng tăng thêm 41 mm, đạt mức 2.851 mm. Điều này mang đến không gian nội thất cùng khoang chứa hành lý rộng, thoáng hơn so với thế hệ cũ.

Ở bên trong, về cơ bản BMW 3 Series thế hệ mới được thay đổi nhưng vẫn giữ được “chất BMW” trong từng đường nét thiết kế kết với hầu hết các chi tiết được bọc da cao cấp, ốp gỗ và mạ crôm… Phiên bản BMW 330i được trang bị điều hòa không khí 3 vùng, vô lăng bọc da 3 chấu thể thao, hệ thống thông tin giải BMW Live Cockpit với màn hình trung tâm 10,25 inch…

Ngoài những trang bị an toàn tiêu chuẩn tương tự thế hệ cũ như hệ thống hỗ trợ giữ làn, cảnh báo đi ngược chiều, cảnh báo phương tiện băng qua phía sau đuôi... BMW 3 Series còn được lắp đặt gói công nghệ an toàn Active Guard Plus với các hệ thống như giới hạn tốc độ, cảnh báo va chạm, phanh khẩn cấp trong thành phố và giữ ga tự động có khả năng phanh…

Phiên bản BMW 330i xuất hiện tại Triển lãm ô tô Singapore 2019 sử dụng động cơ 4 xi lanh dung tích 2.0 lít tăng áp tạo ra công suất 258 mã lực và mô men xoắn 400 Nm, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp.

Tin liên quan THACO hé lộ kế hoạch đưa BMW 5 Series mới về Việt Nam Tiếp nối hai mẫu xe BMW X2 và 7 Series, Trường Hải (THACO) - đơn vị nhập khẩu, phân phối xe BMW tại Việt Nam đang rục rịch đưa về nước mẫu BMW 5 Series hoàn toàn mới.

Tại Việt Nam, các mẫu xe BMW đang được Trường Hải (THACO) nhập khẩu phân phối chính hãng. Trong nỗ lực làm mới danh mục sản phẩm BMW tại Việt Nam, thời gian qua THACO liên tục cập nhật những sản phẩm mới như BMW X2, BMW X4, BMW 2 Series và mới nhất là dòng sedan hạng sang 5 Series. Với việc BMW 3 Series vừa gia nhập thị trường Đông Nam Á, nhiều khả năng mẫu xe này sẽ được đưa về Việt Nam ngay trong năm 2019. Tại Việt Nam, 3 Series được xem là dòng sản phẩm bán chạy nhất của thương hiệu BMW.

Hoàng Cường

Ảnh: Paultan