BMW tôn vinh phụ nữ qua chuỗi sự kiện Joy Of Beauty

Hiểu rõ về những giá trị này, BMW mong muốn mang đến nhiều trải nghiệm độc đáo cho khách hàng nữ, bằng cách lắng nghe ý kiến và đáp ứng các mong muốn khi họ lựa chọn một chiếc xe sang cho riêng mình.

Joy Of Beauty - Sự kiện tôn vinh phụ nữ

Đối với khách hàng nữ, chiếc xe không chỉ đơn thuần là phương tiện đi lại mà còn thể hiện sự tự hào, sự gắn kết cảm xúc, và phong cách bản thân. BMW luôn nỗ lực mang đến nhiều chương trình và sự kiện dành riêng cho phụ nữ để đảm bảo phái đẹp có nhiều trải nghiệm ấn tượng khi đồng hành cùng thương hiệu xe xứ Bavaria.

Do đó, BMW đã tổ chức sự kiện Joy of Beauty tại tất cả showroom trên toàn quốc nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, thể hiện sự trân quý của thương hiệu xe sang đến từ Đức đối với khách hàng nữ. Tại sự kiện, khách hàng được trải nghiệm lái thử xe BWM 118i, 210i, 320i, và X3 dưới sự hướng dẫn của các chuyên viên, nhằm giúp phái đẹp lái xe dễ dàng và an toàn hơn khi di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, các chuyên gia tư vấn cũng đã cung cấp các kiến thức hữu ích về xe và các trang thiết bị hiện đại trên xe giúp tối ưu khả năng vận hành xe.

Bên cạnh đó, hiểu được sở thích làm đẹp của nhiều chị em phụ nữ, ban tổ chức đã chuẩn bị thêm nhiều hoạt động thu hút như tư vấn chăm sóc da, trang điểm. Các hoạt động này thật sự đã làm hài lòng những khách hàng nữ đến tham gia và tạo cho họ những trải nghiệm mới mẻ cũng như cảm giác thư giãn, tận hưởng trong sự kiện. Chẳng những thế, các showroom còn triển khai thêm khu vực vui chơi cho trẻ nhỏ để giúp các bà mẹ tận hưởng sự kiện một cách thoải mái và trọn vẹn. Chăm chút đến từng chi tiết trong dịch vụ khách hàng chính là phương châm hoạt động mà BMW hướng tới.

Qua sự kiện này, BMW đã thể hiện rõ mục tiêu trở thành thương hiệu xe sang mang đến nhiều giá trị cộng thêm cho khách hàng.

Lựa chọn BMW tiện dụng cho phụ nữ

Các sản phẩm BMW 118i, 218i, 320i, và X3 với ngoại hình sang trọng và bắt mắt cùng các tính năng hiện đại luôn nhận được sự quan tâm từ các khách hàng nữ phong cách. Ngoại hình là điều không thể bàn cãi với những đường nét thiết kế vô cùng ấn tượng, nội thất được trang bị nhiều tiện nghi hiện đại, và khoang chứa đồ rộng rãi.

Đặc biệt, khả năng điều chỉnh đèn trong khoang nội thất tuy là một chi tiết nhỏ nhưng khách hàng nữ lại vô cùng yêu thích. Với 11 kiểu phối màu khác nhau, hệ thống đèn nội thất đã đem lại những nét riêng cho chính người sở hữu xe.

Không chỉ màu sắc mà hương thơm trong xe cũng có thể thay đổi tùy theo tâm trạng của những quý cô. Với gói trang bị Ambient air, chủ nhân của BMW X3 chỉ cần một động tác đơn giản là có thể chuyển đổi mùi hương nội thất. Tuy chỉ là chi tiết nhỏ nhưng chính sự tinh tế đã làm nên khác biệt của BMW với những hãng xe khác trong lòng khách hàng, nhất là phụ nữ, những người có nhiều cung bậc cảm xúc. Với họ cho dù chỉ một chút thay đổi từ màu sắc, hương vị đều mang đến những tâm trạng khác nhau.

Ngoài ra, tính năng chìa khóa thông minh cho phép chủ nhân chỉ cần đưa tay vào nắm cửa để mở khóa xe mà không cần lấy chìa khoá hay bấm nút trên tay nắm cửa. Chức năng mở khoang hành lý chỉ bằng động tác chân khiến khách hàng nữ thuận tiện hơn mang nhiều vật dụng và chất vào xe.

Bộ ba tính năng hỗ trợ đỗ xe, kèm camera lùi và kiểm soát khoảng cách đỗ xe tự động PDC sẽ giúp phái đẹp dễ dàng hơn trong việc lùi xe, đỗ xe trong những không gian hẹp. Khi kích hoạt tính năng hỗ trợ đỗ xe, xe sẽ tự động điều khiển vô lăng. Người lái chỉ cần kiểm soát chân ga và chân phanh để đảm bảo an toàn hơn. Đặc biệt trên BMW X3, hỗ trợ đỗ xe sẽ thực hiện luôn cả việc điều khiển vô-lăng, chân ga, phanh và cả chuyển số.

Luôn lắng nghe để hiểu khách hàng

Yếu tố kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, tính năng trang bị trên xe và cảm giác lái chính là các yếu tố khách hàng nam quan tâm nhiều nhất khi quyết định chọn lựa một chiếc xe. Trong khi đó, phụ nữ quan tâm nhiều hơn về thẩm mỹ. Ngoại hình và sự tinh tế trong thiết kế nội thất của xe là điểm thu hút đầu tiên, sau đó sẽ đến tính năng an toàn và khoang chứa đồ rộng. Hiểu rõ mong muốn của từng đối tượng khách hàng, showroom BWM tại Việt Nam đã xây dựng một quy trình hoàn chỉnh để tạo sự tin tưởng cho khách hàng từ lúc tiếp cận, trao đổi thông tin sản phẩm, lắng nghe và thấu hiểu các yêu cầu từ khách hàng, cho đến khi khách hàng quyết định mua xe.