Sau một thời gian “thăng hoa” bộ đôi KIA Morning, Cerato đang bắt đầu cho thấy dấu hiệu của sự chững lại về doanh số bán hàng. Số liệu tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, doanh số bán của hai mẫu xe hút khách nhất của thương hiệu KIA do Trường Hải (THACO) phân phối tại Việt Nam đang dần lao dốc.

Cụ thể, trong tháng 9.2019, lượng tiêu thụ mẫu ô tô cỡ nhỏ hạng A - KIA Morning chỉ đạt 621 xe, giảm 83 xe so với tháng 8.2019 và giảm tới 223 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, đây là tháng thứ 3 liên tiếp, doanh số bán KIA Morning tại Việt Nam sụt giảm. Trong khi đó, “người anh em” KIA Cerato cũng chỉ khép lại tháng 9.2019 với doanh số bán 838 xe, tăng nhẹ so với tháng trước đó nhưng giảm tới 351 xe so với tháng 9.2018.

Doanh số bán KIA Morning tại Việt Nam liên tục sụt giảm

Thành tích không mấy khả quan trong tháng 9.2019 tiếp tục khiến bộ đôi KIA Morning, Cerato “hụt hơi” trong cuộc đua doanh số với các mẫu xe khác trên thị trường. Tổng hợp số liệu bán hàng từ VAMA và TC Motor cho thấy, cả KIA Morning, Cerato đều vắng bóng trong danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 9.2019. Đây là lần thứ 2 chỉ trong vòng 3 tháng gần nhất, bộ đôi này không thể chen chân vào top 10 xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam (tính theo tháng). Trước đó, KIA Morning, Cerato đã bị các đối thủ đánh bật khỏi danh sách 10 ô tô bán chạy nhất tháng 7.2019.

10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 9.2019

Cộng dồn 9 tháng đầu năm 2019, doanh số bán KIA Morning đạt 7.525 xe, giảm 552 xe trong khi KIA Cerato cũng chỉ đạt 8.339 xe, giảm gần 300 xe so với cùng kỳ năm ngoái. KIA Morning mất chỗ đứng trong khi Cerato đủ sức chỉ trụ lại danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam 9 tháng đầu năm 2019 ở vị trí thứ 10.

Điều này hoàn toàn trái ngược với khoảng thời gian đầu năm 2019 cũng như những năm trước đây khi bộ đôi này luôn được xem là những cái tên quen thuộc trong danh sách ô tô bán chạy nhất thị trường. Thậm chí, từng có thời gian KIA Morning liên tục góp mặt ở nhóm 5 xe dẫn đầu doanh số bán, cạnh tranh thứ hạng cùng với các mẫu xe bán chạy nhất của Toyota, Honda hay Hyundai...

10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam 9 tháng đầu năm 2019

Việc bộ đôi KIA Morning, Cerato dần bật khỏi danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam được cho là hồi chuông cảnh tỉnh cho THACO - đơn vị hiện đang lắp ráp phân phối các mẫu xe KIA tại Việt Nam.

Chiến lược cạnh tranh về giá với các đối thủ cùng phân khúc cùng với việc tập trung cho hàng loạt thương hiệu xe khác như Peugeot, Mazda hay BMW... ít nhiều khiến THACO xao nhãng đối với thương hiệu xe Hàn. Bằng chứng là trong 2 năm trở lại đây, các mẫu xe như KIA Morning, Cerato do THACO lắp ráp, phân phối tại Việt Nam không có quá nhiều thay đổi đột phá về thiết kế, tính năng. Mỗi phiên bản mới của Morning, Cerato được THACO công bố thời gian gần đây chỉ nâng cấp khá nhỏ giọt.

KIA Cerato đạt doanh số 8.339 xe trong 9 tháng đầu năm 2019

Bên cạnh đó, việc hạ giá cạnh tranh khiến mặt bằng giá bán giữa các phiên bản, mẫu mã xe KIA thuộc phân khúc cỡ nhỏ hạng A, sedan hạn B hay sedan hạng C... chênh lệch không quá lớn. Doanh số bán theo đó cũng san sẻ dần cho từng mẫu mã trong từng phân khúc chứ không còn tập trung như trước đây. Xét về mặt khách quan, chiến lược này giúp THACO ngày càng đa dạng danh mục sản phẩm các dòng xe KIA tại Việt Nam nhưng cũng phần nào ảnh hưởng đến doanh số của những mẫu xe hút khách như KIA Morning, Cerato... nhất là trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh.

Ở phân khúc ô tô cỡ nhỏ hạng A, KIA Morning đang gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt khi lần lượt Suzuki Celerio, Toyota Wigo, Honda Brio hay VinFast Fadil nhập cuộc. Trong khi đó, sự vươn lên mạnh mẽ của Mazda3, Honda Civic... khiến KIA Cerato không còn là số 1 trong phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam.

Trong bối cảnh thị trường ô tô ngày càng cạnh tranh khốc liệt, nếu không có sự thay đổi đột phá về chiến lược kinh doanh cũng như mẫu mã, công nghệ... bộ đôi Cerato, Morning nhiều khả năng sẽ thất thế trong cuộc đua doanh số tại thị trường ô tô Việt Nam.