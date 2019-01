Cận Tết, thêm 'lạc' để mua xế hộp mới hay chọn xe 'ế'?

Chỉ còn hơn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, thị trường xe cũ lẫn xe mới thời điểm hiện tại rất sôi động, nhiều người mong muốn sở hữu xe để vi vu dịp Tết này.

Đối với xe mới, một số mẫu xe hút khách đã tung ra thị trường Việt Nam phiên bản mới như Hyundai SantaFe, Toyota Fortuner, Mitsubishi Xpander hay Hyundai Accent đều là xe ăn khách, nhu cầu sở hữu xe trước Tết rất lớn nên đại lý bán xe nhân dịp này muốn bán theo kiểu "bia kèm lạc", tức là muốn nhận xe sớm khách hàng buộc phải chi thêm tiền ngoài mức giá công bố chính hãng để mua thêm phụ kiện, thay vì phải đặt cọc chờ vài tháng mới được giao nhận xe.

Tùy vào nguồn cung của từng mẫu xe mà mức độ chênh giá so với niêm yết khác nhau, nếu Hyundai Accent hay Mitsubishi Xpander chỉ cần bỏ ra từ 15-20 triệu đồng để mua phụ kiện thì Toyota Fortuner hay Hyundai SantaFe mới ra mắt đều bị các đại lý "đòi" thêm 100 - 200 triệu đồng. Lý do được các nhân viên kinh doanh c ủa đại lý đưa ra là nhu cầu của khách hàng rất lớn, trong khi nguồn cung lại có hạn nên xe chỉ được giao trước Tết cho những khách hàng "chịu chi".

Với mức chênh lệch giá lớn như vậy, nhiều khách hàng tỏ ra bực bội và quyết tâm không mua thêm "lạc" mà chỉ mua khi xe trở về đúng với giá niêm yết. Tuy vậy, vẫn có nhiều khách hàng chịu chơi sẵn sàng chi thêm nhiều tiền để sở hữu đúng mẫu xe mình yêu thích trước Tết Nguyên đán.



Trái ngược với các mẫu xe ăn khách kể trên thì nhiều mẫu xe khác có xe sẵn sàng giao ngay nhưng lại rơi vào tình cảnh ế ẩm, thậm chí giảm giá hàng chục triệu đồng để hút khách. Điển hình là Ford Focus, mẫu xe này hiện đang giảm giá hàng chục triệu đồng, phiên bản 1.5 Ecoboost Trend được bán với giá 560 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với các mẫu xe cùng phân khúc như Toyota Vios hay Honda City.

Nissan Việt Nam cũng vừa tung ra đợt giảm giá cho hai mẫu xe X-Trail và Sunny từ tháng 1.2019. Mức giảm sâu nhất thuộc về cả 2 phiên bản X-Trail mới V-Series với mức 30 triệu đồng. Tất nhiên, khách hàng khi chọn mua 2 mẫu xe này cũng sẽ được giao nhận xe ngay để vi vu trước Tết Nguyên đán chứ không phải chờ đợi.



Toyota hiện cũng đang tích cực giảm giá cho các mẫu xe lắp ráp trong nước. Trong đó, Toyota Vios giảm giá ít nhất, chỉ từ 9 triệu đồng. Mẫu xe bán chạy thứ 2 của Toyota Việt Nam là Innova cũng giảm giá từ 10 - 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, 2 mẫu sedan còn lại của hãng là Toyota Corolla Altis và Camry cũng nhận được mức giảm giá từ 15 - 30 triệu đồng tại các đại lý chính hãng. Đối với Toyota Corolla Altis, mức giảm từ 15 - 20 triệu đồng và Camry giảm từ 25 - 30 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Một số hãng xe khác có nguồn cung nhiều hơn, bán đúng giá niêm yết như Honda, Mazda, KIA, Peugeot... khách hàng trả đúng giá trị xe và nhận xe sau khoảng 1 tuần đặt cọc. Nếu đặt mua ngay từ bây giờ, khả năng nhận được xe trước Tết đối với các mẫu xe này là rất cao.

Như vậy, hiện đang có khá nhiều lựa chọn cho khách hàng trong dịp mua sắm cuối năm, nếu muốn sở hữu xe ngay để đi Tết, một là họ phải chấp nhận chi thêm tiền khi chọ mua mẫu xe yêu thích, hai là chọn mẫu xe đang giảm giá mạnh và có xe giao ngay. Điều này hoàn toàn tùy thuộc vào nhu cầu, sở thích cũng như túi tiền của người mua.

Gia Linh