Phiên bản tiêu chuẩn còn có tên gọi là Sedona Luxury sử dụng động cơ dầu 2.2 lít, không có lựa chọn máy xăng 3.3. Dưới nắp capô, Kia Sedona mới sở hữu động cơ diesel tăng 7 mã lực so với phiên bản hiện hữu. Ngoài ra, mẫu xe này cũng được trang bị hộp số mới lên tới 8 cấp, hứa hẹn giúp xe mang lại hiệu quả về mặt vận hành đồng thời tiết kiệm nhiên liệu hơn so với phiên bản hộp số 6 cấp của thế hệ trước.

Ngoại hình của bản tiêu chuẩn không có khác biệt lớn so với các phiên bản Platinum, khi di chuyển trên đường hầu như không thể phân biệt. Khác biệt rõ ràng nhất khi quan sát nằm ở nóc xe của Sedona, theo đó bản Luxury không có 2 cửa sổ trời như các phiên bản Platinum máy xăng và dầu.



Về trang bị, Kia Sedona Luxury vẫn có 2 cửa hông trượt điện, mâm đúc 18 inch, đèn sau và đèn sương mù LED, ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện, hệ thống điều hòa 2 dàn lạnh. Vô lăng của bản Luxury vẫn trang bị ốp gỗ, bọc da cao cấp tích hợp nhiều phím chức năng cho hệ thống giải trí cũng như tính năng Cruise Control. Về trang bị, Kia Sedona Luxury vẫn có 2 cửa hông trượt điện, mâm đúc 18 inch, đèn sau và đèn sương mù LED, ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện, hệ thống điều hòa 2 dàn lạnh. Vô lăng của bản Luxury vẫn trang bị ốp gỗ, bọc da cao cấp tích hợp nhiều phím chức năng cho hệ thống giải trí cũng như tính năng Cruise Control.

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất là Sedona Luxury không có điều hòa tự động như bản cao cấp Platinum, do vậy xe không có màn hình hiển thị nhiệt độ của điều hòa. Bản Luxury cũng sẽ không có phanh tay điện tử kèm tính năng Auto Hold. Tuy vậy, xe vẫn có chế độ lái Active Eco, hệ thống sưởi 2 ghế trước, cảm biến lùi và sưởi vô lăng.



Tính năng cảnh báo chệch làn đường cũng như cảnh báo điểm mù cũng không hiện diện trên bản Luxury. Ngoài ra, ghế lái cũng không có tính năng nhớ 2 vị trí như trên bản Platinum. Tính năng cảnh báo chệch làn đường cũng như cảnh báo điểm mù cũng không hiện diện trên bản Luxury. Ngoài ra, ghế lái cũng không có tính năng nhớ 2 vị trí như trên bản Platinum.

Một số tính năng khác cũng bị cắt bỏ trên bản Luxury như 2 cửa sổ trời, cốp mở điện, sạc điện thoại không dây, gương chiếu hậu chống chói, ghế hành khách chỉnh điện, khóa cửa tự động theo tốc độ.

Về an toàn, Kia Sedona Luxury sở hữu hầu hết các tính năng an toàn điện tử như 2 phiên bản Platinum, tuy nhiên xe chỉ có 2 túi khí so với 6 túi khí trên 2 bản Platinum.



Với giá bán 1,129 tỉ đồng, Kia Sedona Luxury có giá bán rẻ hơn phiên bản Platinum máy dầu 80 triệu đồng, và rẻ hơn phiên bản Platinum máy xăng tới 300 triệu đồng. Đối với khách hàng chỉ cần có nhu cầu di chuyển đơn thuần cho gia đình hay kinh doanh dịch vụ thì Sedona bản Luxury là lựa chọn khá hợp lý. Với giá bán 1,129 tỉ đồng, Kia Sedona Luxury có giá bán rẻ hơn phiên bản Platinum máy dầu 80 triệu đồng, và rẻ hơn phiên bản Platinum máy xăng tới 300 triệu đồng. Đối với khách hàng chỉ cần có nhu cầu di chuyển đơn thuần cho gia đình hay kinh doanh dịch vụ thì Sedona bản Luxury là lựa chọn khá hợp lý.

Gia Linh