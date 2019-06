Trước đó, nhiều người kỳ vọng Toyota Fortuner khi chuyển sang lắp ráp tại Việt Nam sẽ có mức giá giảm xuống hợp lý hơn với khách Việt, tuy nhiên mới đây Toyota Việt Nam chính thức công bố mức giá mới cho xe Fortuner lắp ráp trong nước với các con số gần như không đổi, thậm chí tăng nhẹ so với đời xe trước.

Cụ thể, 2 phiên bản Fortuner 2.7 AT 4x4 (mới) và 2.7 AT 4x2 vẫn được nhập khẩu từ Indonesia. Trong khi đó, Toyota Việt Nam cũng chính thức lắp ráp 4 phiên bản của dòng Fortuner: 2.4 MT (số sàn), 2.4 AT (số tự động), 2.8 AT (số tự động) và một phiên bản máy xăng 2.7 AT 4x2 TRD (mới).



Theo đó, so với xe nhập khẩu trước đây phiên bản G 2.4L 4×2 số tự động có giá bán cao hơn 2 triệu đồng , phiên G 2.4L 4×2 số sàn có giá bán tăng 7 triệu đồng. Thậm chí, so với xe nhập khẩu trước đây, giá bán lẻ của một vài phiên bản lắp ráp trong nước còn tăng vài triệu đồng. Mức tăng giá này có thể do việc các phiên bản lắp ráp trong nước được nâng cấp đầu DVD và camera lùi.

Hầu hết các phiên bản của Fortuner 2019 đều đã có mặt tại hệ thống đại lý của hãng xe Nhật Bản từ ngày hôm nay 6.6. Ngoại trừ phiên bản 2.7 4x4 động cơ xăng số tự động và Fortuner 2.7 4x2 động cơ xăng TRD dự kiến phân phối lần lượt từ tháng 8 và tháng 9.2019.



Fortuner phiên bản 2.7 4x2 máy xăng TRD với bộ phụ kiện thể thao bao gồm lưới tản nhiệt mới, mâm xe 18 inch, ốp cản trước, ốp cản sau, logo TRD ở sườn xe và màu ngoại thất trắng ngọc trai mang lại diện mạo mới mẻ, phù hợp với các khách hàng cá nhân yêu thích phong cách trẻ trung, cá tính và thể thao.

Trong khi đó, về mặt tiện nghi, Toyota Việt Nam tiêu chuẩn hóa đầu DVD, camera lùi cho phiên bản 2.4 4x2 máy dầu số sàn và camera lùi cho phiên bản 2.4 4x2 máy dầu số tự động.

Kết thúc 4 tháng đầu năm 2019, Fortuner vẫn là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc với 3.435 xe đến tay khách hàng, trong khi đó Ford Everest là 2.162 xe, Chevrolet Trailblazer 307 xe, Mitsubishi Pajero Sport 260 xe và Isuzu mu-X 144 xe.

