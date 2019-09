Doanh số bán Toyota Fortuner giảm mạnh, nguy cơ mất ngôi vương

Sức mua ô tô giảm mạnh trong tháng 8.2019 - khoảng thời gian trùng với tháng 7 âm lịch, đang tạo nên nhiều sự xao trộn trên thị trường ô tô Việt Nam. Doanh số bán giảm mạnh khiến, hàng loạt mẫu ô tô vốn hút khách như Honda CR-V, Mazda CX-5 hay Toyota Fortuner lần lượt bị đánh bật khỏi danh sách 1 0 ô tô bán chạy nhất tháng 8.2019.

Ở phân khúc xe thể thao đa dụng - SUV 7 chỗ thiết kế khung gầm theo kiểu body on frame, khá bất ngờ khi Toyota Fortuner là mẫu xe chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi quan niệm kiêng kị của khách hàng trong tháng 7 âm lịch, hay còn gọi là tháng “cô hồn”.

Doanh số bán Toyota Fortuner trong tháng 8.2019 giảm 552 xe so với tháng 7.2019

Cụ thể, theo số liệu tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 8.2019, doanh số bán Toyota Fortuner chỉ đạt 639 xe, thành tích thấp nhất của mẫu SUV 7 chỗ này kể từ đầu năm 2019 đến nay.

Mặc dù vẫn giữ vị trí số 1 về doanh số bán trong phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam tháng 8.2019, nhưng mức giảm tới 552 xe so với tháng 7.2019 khiến Toyota Fortuner có nguy cơ bị Ford Everest lật đổ. Bởi trong tháng 8.2019, doanh số bán Everest đạt mức 596 xe, giảm 65 xe so với tháng 7.2019. Mức sụt giảm này thấp hơn rất nhiều lần so với cú lao dốc của Toyota Fortuner.

Những thay đổi về thiết kế công nghệ động cơ đang giúp Ford Everest tạo sức hút trên thị trường

Cộng dồn 8 tháng đầu năm 2019, tổng doanh số bán Toyota Fortuner đạt 7.281 xe, trong khi đó Ford Everest đạt 4.845 xe. Tuy nhiên, trước đà tăng trưởng mạnh mẽ của Everest trong những tháng gần đây, trong khi Fortuner đang có dấu hiệu chững lại... khoảng cách doanh số gần 2.500 xe hoàn toàn có thể bị san bằng khi quảng thời gian bán hàng còn lại của năm 2019 còn hơn 3 tháng.

Hiện tại, Toyota Fortuner là mẫu xe duy nhất trong phân khúc SUV 7 chỗ thiết kế khung gầm theo kiểu body on frame được lắp ráp trong nước. Toyota Việt Nam đang phân phối Fortuner với 8 lựa chọn có mức giá từ 1,026 - 1,354 tỉ đồng. Trong khi bản nâng cấp của Everest với nhiều đổi mới về thiết kế, công nghệ động cơ ra mắt từ năm ngoái đang được thương hiệu xe Mỹ bán tại Việt Nam theo diện xe nhập khẩu nguyên chiếc với giá từ 999 triệu đồng đến 1,399 tỉ đồng.

Ngoài Toyota Fortuner và Ford Everest, các mẫu xe còn lại trong phân khúc SUV 7 chỗ như Chevrolet Trailblazer, Mitsubishi Pajero Sport, Isuzu mu-X… đều có doanh số bán chưa tới 100 xe trong tháng 8.2019.