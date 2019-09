Đồng loại giảm giá, người Việt vẫn ‘chê’ xe bán tải

Tháng 8, phân khúc bán tải chứng kiến màn sụt giảm doanh số nghiêm trọng khi số lượng xe giao tới tay khách hàng ít hơn 390 xe so với tháng trước, còn 1.809 xe. Trong số này, có tới 1.277 xe thuộc về “ông hoàng” Ford Ranger, cao hơn nhiều so với vị trí thứ 4 trong phân khúc với 166 xe bán ra trong cùng kỳ năm ngoái. Trên thực tế, trong tháng 8 doanh số Ford Ranger đã giảm 10 chiếc nhưng thị phần lại tăng bởi hầu hết các mẫu xe còn lại giảm mạnh, đặc biệt là Mazda BT-50, Toyota Hilux và Chevrolet Colorado, ngoại trừ Mitsubishi Triton.

Tân binh với thiết kế mới mang màu sắc hiện đại của hãng xe Nhật Bản đã quay lại vị trí thứ 2 với 232 chiếc sau khi Mazda Bt-50 không giữ được sức hút. Rõ ràng luôn có sự phân hóa rõ rệt trong phân khúc bán tải, dù ở vị trí số 2 nhưng doanh số của Triton vẫn không bằng số lẻ của Ford Ranger. So với năm ngoái, bán tải nhà Mitsubishi cũng giảm nhẹ 14 chiếc, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với 166 xe của tháng trước. Đây là chiếc bán tải duy nhất tăng mạnh doanh số trong tháng này.

Mitsubishi Triton có doanh số khá ổn định trong phân khúc bán tải

Bị đánh mất vị trí thứ 2 bởi người đồng hương, Mazda BT-50 ngậm ngùi về 3 sau khi để “mất” 188 khách hàng trong tháng này, còn 101 xe bán ra. Doanh số này là rất đáng thất vọng so với tháng trước và ngay cả khi so với 222 xe bán ra trong cùng kỳ năm ngoái cũng chưa bằng 1 nửa. Gần đây, mẫu xe này liên tục bị lép vế trong phân khúc bất chấp trước đây từng được coi là kẻ duy nhất có thể thách thức vua bán tải Ford Ranger. Nhiều người cho rằng chính thiết kế lạc hậu, kém bắt mắt chưa được đổi mới của BT-50 là lý do mẫu xe này mất đi vị thế trong phân khúc.

Vào cùng kỳ năm ngoái, Chevrolet Colorado là cái tên nóng hổi khi liên tục duy trì vị trí dẫn đầu phân khúc trong 6 tháng liên tiếp với doanh số tháng 8 là 412 xe. Tới tháng 8 năm nay doanh số chỉ dừng lại ở 92 xe bán ra, thậm chí còn giảm tới 38 xe so với tháng trước đó bất chấp được ưu đãi giảm giá tại đại lý từ 30-80 triệu đồng tùy phiên bản. May mắn là nhờ sự thoái trào của Toyota Hilux, Colorado vẫn thản nhiên leo lên vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng.

Toyota Hilux có doanh số không ổn định, thường tăng trưởng theo ưu đãi của nhà sản xuất

Chưa từng có doanh số ấn tượng trong phân khúc bán tải, số xe bán ra của Toyota Hilux thường trồi sụt theo chiến dịch khuyến mãi của nhà bán hàng. Trong tháng 8, Toyota chỉ bán được 85 chiếc Hilux, giảm tới 168 xe so với tháng trước. Dù sao thì so với tháng 8 năm ngoái, doanh số 85 chiếc của Hilux cũng được an ủi khi nhiều hơn tới…2 chiếc.

Như mọi khi, đứng cuối bảng xếp hạng thường vẫn là người đồng hương của Toyota, Isuzu D-Max với 22 xe bán ra, giảm mạnh nếu so với 64 xe của tháng 7.2019. Dù sao thì doanh số tháng 8 năm nay vẫn gấp hơn 7 lần so với chỉ 3 chiếc được bán ra trong cùng kỳ năm ngoái.D-Max có lẽ là mẫu xe bán tải kém may mắn nhất khi luôn có doanh số lẹt đẹt lại Việt Nam bất chấp thương hiệu này rất được ưa chuộng tại Thái Lan.

Có thể nói, doanh số giảm dần của xe bán tải đã được dự báo từ trước khi phí trước bạ ngày càng tăng chưa kể đây là khoảng thời gian “dính” tới “tháng cô hồn” theo âm lịch. Người Việt thường có tâm lý ngại làm “việc lớn” trong thời gian này trong đó có mua xe. Dự kiến, phân khúc bán tải sẽ tăng nhẹ trong tháng 9 nhưng không nhiều.