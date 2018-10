Ford khoe ‘cơ bắp’ tại triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam

Là dòng xe bán tải bán chạy nhất tại Việt Nam, không khó hiểu khi chiếc SUV hàng khủng Explorer cũng phải nhường sân khấu chính cho Ford Ranger Raptor. Đây là lần đầu tiên xe trình làng tại Việt Nam với giá 1,198 tỉ đồng, cao hơn mức sàn trong phân khúc xe bán tải. Cũng dễ hiểu bởi đây là phiên bản hiệu suất cao nhấn mạnh vào khả năng vận hành đồng thời cũng là mẫu bán tải phổ thông đầu tiên không có “hạn sử dụng” 25 năm khi phải đóng phí trước bạ như xe du lịch.

Ranger Raptor là sự “trưởng thành” cả về thiết kế, kích cỡ lẫn vận hành so với những người anh em còn lại ngay cả khi so sánh với Wildtrak. Nó cơ bắp và rộng rãi hơn so với trước đây cùng khoảng sáng gầm 283 mm kết hợp với hệ thống giảm xóc Fox Racing Shox, hệ thống treo sau liên kết đa điểm và lốp BF Goodrich cho khả năng vận hành mạnh mẽ như ngoại hình. Ẩn chứa bên dưới nắp capô chính là khối động cơ diesel tăng áp kép 2.0 lít cho công suất 213 mã lực kết hợp cùng hộp số tự động 10 cấp mượt mà.

Vừa ra mắt hồi tháng 8, Ford cũng không quên trình diễn bản nâng cấp của Everest tại Vietnam Motor Show 2018. Về sức hút, mẫu SUV 7 chỗ chỉ chịu thua kém tân binh Ranger Raptor nhờ giá bán đã hấp dẫn hơn so với trước đây. Nó cũng chia sẻ hệ thống truyền động mạnh mẽ của Ranger mới với động cơ diesel tăng áp dung tích 2.0 lít kết hợp với hộp số tự động 10 cấp và dẫn động 2 cầu. Ngoại hình xe không quá cao cấp cũng chẳng thừa thể thao nhưng mang lại cảm giác chắc chắn, mạnh mẽ như những anh chàng cao bồi Mỹ.

Nếu như Raptor là chiếc “xe du lịch trong ngoại hình bán tải” thì Ranger vẫn là một chiếc pickup thực thụ. Về cùng với Everest sau khi thông đường nhập khẩu, Ranger có nhiều thứ để chia sẻ với người anh em SUV từ khung gầm tới động cơ, khác biệt chủ yếu ở kiểu dáng và trang bị. Sự trở lại của xe hứa hẹn mang đến màu sắc mới trong bức tranh đang ngày càng đậm sắc ở phân khúc bán tải tại Việt Nam.

Chọn cho riêng mình một con đường, Explorer là mẫu SUV cận cao cấp với giá bán không hề rẻ dành cho những khách hàng muốn trải nghiệm tiện nghi cao cấp như xe sang trong một ngoại hình không quá phô trương. Xe sở hữu nhiều tiện nghi cao cấp, tính năng an toàn hiện đại bên cạnh động cơ EcoBoost 2.3 lít tiết kiệm nhiên liệu.

Mặc dù bị cạnh tranh gay gắt trong 1 năm trở lại đây, EcoSport vẫn nhận được nhiều chú ý với vai trò ông vua trong phân khúc crossover đô thị cỡ nhỏ. Nhờ phiên bản nâng cấp ra mắt trong năm nay với khá nhiều thay đổi cả về trang bị cũng như vận hành, EcoSport vẫn là một đối thủ mạnh trong phân khúc.

Giống như xu hướng chung tại quê nhà, Ford thời gian gần đây cũng tập trung nhiều hơn vào phân khúc thế mạnh của mình là xe đa dụng và bán tải. Những mẫu sedan còn lại dường như bị bỏ rơi và ngay tại Vietnam Motor Show 2018 chúng cũng khá nhạt nhòa so với những người anh em còn lại.

