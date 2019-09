Foton M4 sở hữu nhiều công nghệ nổi bật, được thiết kế bởi các kỹ sư của Tập đoàn Daimler - Đức. Dòng sản phẩm Foton M4 là dòng xe tải trung - cao cấp. Cabin xe hoàn toàn mới, được thiết kế với đường nét mạnh mẽ, hoàn thiện trên từng chi tiết cùng nội thất sang trọng và tiện nghi. Xe được trang bị động cơ Cummins (Mỹ) công suất lên đến 150Ps, hộp số ZF (Đức), kết hợp công nghệ hồi lưu khí thải EGR và bộ xử lý khí xả (DOC+POC) với hệ thống phun nhiên liệu đa điểm Common Rail, có nút điều chỉnh động cơ theo chế độ tải trọng, đảm bảo vận hành ổn định, tăng hiệu suất vận hành và rất tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường. Khung gầm xe Foton M4 có kết cấu vững chắc, đà dọc chassis ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến nhất để đảm bảo ứng suất phân bố đều trên bề mặt, kết hợp vật liệu thép hợp kim đặc chủng làm tăng khả năng chịu lực và đảm bảo tính ổn định cho toàn bộ chiếc xe. Thắng đĩa phía trước và hệ thống chống bó cứng ABS giúp xe vận hành an toàn trong mọi điều kiện thời tiết, địa hình.

Trang bị động cơ Cummins (Mỹ), mạnh mẽ, vận hành ổn định, bền bỉ và thân thiện với môi trường

Bên cạnh các đặc điểm nổi bật về công nghệ, Foton M4 còn ghi điểm bởi thiết kế độc đáo. Cabin nổi bật với các đường nét mạnh mẽ và sắc sảo, được gia cường tỉ mỉ tại các vị trí quan trọng đảm bảo an toàn tối đa cho người ngồi trong xe. Góc lật cabin lên đến 45o, thuận tiện trong việc kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa. Cùng với đó là góc mở cửa lớn ~ 900, giới hạn góc mở cửa 3 vị trí. Bậc lên xuống trang bị đèn soi giúp việc lên xuống cabin dễ dàng kể cả ban đêm. Mặt ca lăng được thiết kế 3 tầng với diện tích bề mặt lớn, giúp tản nhiệt tốt cho khoang động cơ. Đèn chiếu sáng phía trước có khả năng điều chỉnh độ cao thấp khác nhau ngay trong khoang ca bin. Đặc biệt là cụm gương chiếu hậu được thiết kế và bố trí giúp tối ưu khả năng quan sát, chống rung và hạn chế tối đa điểm mù. Camera và hệ thống cảm biến lùi cảnh báo va chạm an toàn khi lùi xe ban đêm hay khu vực hẹp. Cản hông và cản sau sử dụng thép không gỉ... Tất cả các yếu tố trên góp phần gia tăng độ ổn định và an toàn cho xe.

Nội thất rộng rãi, tiện nghi và sang trọng

Nội thất xe sang trọng và tiện nghi với hệ thống giải trí trên cabin sử dụng màn hình cảm ứng LCD 7 inches, kết nối Bluetooth, định vị GPGS, hiển thị hình ảnh camera lùi, khe cắm thẻ nhớ, USB… mang đến trải nghiệm thoải mái nhất cho người lái. Khoang cabin được bố trí 3 chỗ ngồi rộng rãi. Vô lăng điều chỉnh 4 hướng tích hợp phím điều khiển tiện nghi. Đồng hồ táp lô thiết kế hiện đại, thẩm mỹ, trang bị màn hình LCD hiển thị đầy đủ các thông tin. Tay mở cửa được mạ crôm với khóa cửa điều chỉnh bằng điện và chìa khóa tích hợp điều khiển đóng/mở từ xa tiện lợi.

Song song đó, các loại thùng xe đa dạng về mẫu mã và chủng loại như thùng tải lửng, thùng tải kín, thùng bảo ôn, thùng đông lạnh và các thùng chuyên dụng khác, mang đến nhiều sự lựa chọn, đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng của khách hàng. Tất cả thùng xe được Thaco sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, được sơn nhúng tĩnh điện (ED) toàn phần, nhằm gia tăng độ bền và tuổi thọ.

Trang bị điều hòa tiện nghi