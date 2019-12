Genesis G70 thay động cơ mạnh hơn, đấu Mercedes C300

Động cơ 2.5 lít tăng áp sẽ mang lại sức mạnh đáng kể cho Genesis G70, cụ thể công suất đạt 290 mã lực và mô men xoắn cực đại lên đến 420 Nm. Đây chính là động cơ 2.5 lít sẽ được dùng trên mẫu sedan hạng D phổ thông Sonata phiên bản hiệu năng cao “N-Line” - mẫu xe làm đối trọng với Toyota Camry TRD.

Genesis G70 cạnh tranh với các tên tuổi lớn như Mercedes-Benz C-Class hay BMW 3-Series

Phiên bản mới cũng sẽ được cung cấp hộp số tự động 8 cấp thay vì loại 6 cấp thông thường như trên phiên bản cũ. Ngoài ra, khách hàng ở Mỹ còn có thêm lựa chọn hộp số sàn để có được cảm giác lái tốt nhất.

Ra đời từ năm 2017 cho đến nay, dòng xe Genesis G70 vẫn còn khá non trẻ nếu so với các đối thủ đến từ châu Âu mà nó đang cạnh tranh như Mercedes-Benz C-Class, BMW 3-Series, Audi A4 hay đối thủ châu Á - Lexus IS. Là “kẻ đến sau” đầy tham vọng, Genesis G70 quyết tâm cạnh tranh bằng mức giá dễ tiếp cận đi cùng với thiết kế đẹp mắt và trang bị tốt nhất trong tầm giá nhằm thu hút khách hàng, đặc biệt là giới trẻ.

Genesis G70 - dòng xe sang trong phân khúc hiếm hoi có lựa chọn hộp số sàn

Hiện tại, Genesis G70 đang được cung cấp 3 loại động cơ bao gồm: xăng 2.0 lít tăng áp (Theta GDI) & V6 3.3L Twin-turbo trên phiên bản mạnh nhất, hơn nữa G70 còn được cung cấp động cơ dầu 2.2 lít (inline). Theo dự kiến, Genesis G70 lắp động cơ mới ra mắt sau khi Hyundai giới thiệu và tung Sonata N-Line ra thị trường, có thể vào mùa thu năm sau - 2020.