Hãng xe 'chạy nước rút', thị trường ô tô Việt ‘nóng’ trở lại

Xe ồ ạt ra mắt, thị trường tăng tốc

Do ảnh hưởng từ Nghị định 116, thị trường ô tô Việt Nam 8 tháng đầu năm 2018 khá ảm đạm và im ắng. Những mẫu xe nhập khẩu “gắng gượng” vào thời điểm cuối quý I và đầu quý II, đến giữa 2018 đã nối đuôi nhau rơi vào cảnh khan hàng và dần vắng bóng. Trong khi đó, xe lắp ráp trong nước tưởng như “cá gặp nước” thì lại vướng tình cảnh hụt nguồn cung do thiếu lịnh kiện hoặc nhà máy không sản xuất kịp hàng giao khách. Chính những khó khăn không lường trước khiến thị trường bất ổn định và liên tục giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù vậy, đến giai đoạn cuối quý III.2018, những nút thắt về chính sách được tháo gỡ, các hãng xe bắt đầu “chạy nước rút” khi ồ ạt đưa xe trở lại thị trường. Theo thống kê sơ bộ, chỉ trong hai tháng (từ khoảng cuối tháng 8 đến đầu tháng 9.2018), thị trường ô tô Việt Nam chào đón sự xuất hiện của hơn 10 mẫu xe mới hoặc phiên bản nâng cấp. Trong đó, hầu hết là xe nhập khẩu từ các thị trường nội khối ASEAN. Cùng với sự đa dạng mẫu mã, giai đoạn này xe lắp ráp cũng giải quyết được phần nào nguồn hàng.

Xe về nhiều kết hợp với nhu cầu tăng cao của khách hàng giúp thị trường ô tô VN tháng 9.2018 đã bắt đầu khởi sắc và tăng trưởng trở lại khi đạt mức tăng trưởng cao. Theo báo cáo mới nhất từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 9 vừa qua doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 25.351 xe, tăng 24% so với tháng 8 trước đó và tăng 19% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, xét ở phân khúc xe du lịch từ 9 chỗ ngồi trở xuống, sự khởi sắc đến từ cả xe nhập khẩu nguyên chiếc và xe lắp ráp. Cụ thể, tháng vừa qua xe nhập khẩu đạt 8.026 xe, tăng 42% so với tháng trước, trong khi đó lượng tiêu thụ xe lắp ráp trong nước đạt 17.325 xe, tăng 16%.

Dù tính cộng dồn 9 tháng đầu năm 2018, doanh số bán hàng tổng của toàn thị trường Việt vẫn giảm 2% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên với sự phục hồi này, cộng với sự xuất hiện của hàng loạt xe mới, 3 tháng còn lại của Quý IV hứa hẹn mang đến sự bùng nổ doanh số.

“Nóng” trên từng phân khúc

Hàng loạt xe mới trình làng, trải đều các phân khúc không chỉ mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn mà còn khiến cuộc chạy đua doanh số tại thị trường ô tô Việt Nam trở nên căng thẳng và kịch tính hơn.

Ở phân khúc xe hatchback cỡ nhỏ, thế “song mã” giữa hai mẫu xe Hàn Quốc là Hyundai Grand i10 và Kia Morning nhiều khả năng sẽ bị phá bỏ khi tháng 9, Toyota Việt Nam chính thức tung mẫu xe chiến lược Wigo. Bên cạnh giá bán cạnh tranh, “tân binh” nhập khẩu từ Indonesia với lợi thế thương hiệu hứa hẹn thiết lập nên cuộc đua mới. Đó là chưa kể, phân khúc này vẫn còn đó Chevrolet Spark, Suzuki Celerio và mới nhất là Honda Brio - mẫu xe khá tiềm năng vừa được Honda Việt Nam ra mắt tại Triển lãm ô tô Việt Nam 2018. Có thể nói, sự “tham chiến” của Toyota và Honda hứa hẹn khiến phân khúc hatchback cỡ nhỏ trở nên cạnh tranh hơn. Bởi tại Việt Nam, cả 2 thương hiệu đến từ Nhật Bản vốn dĩ đã tạo dựng được vị thế và hoàn toàn có đủ cơ sở để thâm nhập vào mãnh đất đầy tiềm năng này.

Tương tự hatchback cỡ nhỏ, phân khúc SUV đô thị cũng chứng kiến cục diện mới. Vị thế độc tôn của Ford Ecosport đã bắt đầu bị đe dọa bởi sự xuất hiện của hai mẫu xe mới Hyundai Kona và Honda HR-V. Đáng chú ý, Hyundai Kona ngay trong tháng đầu tiên (bán ra từ cuối tháng 8.2018) đã đạt doanh số tháng gần ngang ngửa đối thủ Ford Ecosport. Trong khi, Honda HR-V với cái mác xe duy nhất trong phân khúc nhập khẩu từ Thái Lan cũng hứa hẹn trở thành “kẻ ngáng đường” mới. Như vậy, tính sơ bộ, hiện tại “chiến địa” SUV đô thị đã có sự góp mặt của ít nhất 5 anh tài. Bởi ngoài 3 mẫu xe vừa kể trên còn có thêm Suzuki Vitara và Ssangyong Tivoli. Trừ Honda HR-V, 4 mẫu xe còn lại đều có giá bán khá hấp dẫn, trong khoảng trên dưới 600 triệu đồng tùy phiên bản.

MPV 7 chỗ cũng là phân khúc xe chứng kiến nhiều xáo trộn khi vừa đón thêm 3 “tân binh” trong 2 tháng vừa qua. Đầu tiên là mẫu MPV lai crossover khá lạ Mitsubishi Xpander. Mẫu xe được xem là “cứu cánh” của Mitsubishi tại Việt Nam ra mắt từ tháng 8.2018 và lập tức thu hút sự quan tâm của khách hàng với gần 5.000 đơn đặt hàng tính đến thời điểm hiện tại. Tiếp đó là màn “chào sân” của bộ đôi nhà Toyota gồm Rush và Avanza (nhập khẩu nguyên chiếc). Nếu Rush cạnh tranh trực tiếp cùng Xpander thì Avanza sẽ là mẫu MPV cỡ nhỏ, nằm dưới “đàn anh” Innova, cạnh tranh với những mẫu MPV 7 chỗ khác như Suzuki Ertiga hay Kia Rondo.

Có thể nói, sự xuất hiện cùng lúc của 3 mẫu xe mới khiến sự cạnh tranh ở phân khúc MPV trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Ngoại trừ Innova gần như “độc cô cầu bại” vì không có đối thủ trong tầm giá từ 750-900 triệu đồng, thì ở cuộc chiến của những mẫu xe gia đình cỡ nhỏ (tầm giá khoảng 700 triệu đồng) lại chật chội và gay gắt hơn. Trước đây, Rondo do không nhiều đối thủ cạnh tranh nên mỗi tháng cũng đều đặn bán ra trung bình hơn 100 xe. Trong khi Ertiga ế ẩm hơn khi tính tổng doanh số 9 tháng đầu năm, chỉ 25 xe đến tay khách hàng. Nói như vậy để thấy, trong thời gian tới, hai mẫu xe này sẽ còn gặp khó khăn hơn nhiều khi có sự tham chiến của những mẫu xe mới đang hút khách như Xpander hay đặc biệt là bộ đôi nhà Toyota - Rush và Avanza.

Phân khúc SUV 7 chỗ cũng hứa hẹn sôi động trở lại sau khoảng thời gian dài im ắng, khi đồng loạt chào đón sự trở lại của nhiều mẫu xe nhập khẩu từ ASEAN. Trong đó, đáng chú ý là sự trở lại của bộ ba Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport và Ford Everest phiên bản nâng cấp. Bên cạnh đó, sự chú ý cũng đổ dồn về hai “tân binh” Chevrolet Trailblazer và Nissan Terra. Ngoài những cái tên nổi bật kể trên, phân khúc SUV 7 chỗ vẫn còn Kia Sorento và Isuzu mu-X (mẫu xe cũng vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp). Tính sơ bộ, phân khúc này hiện có không dưới 7 mẫu xe tham chiến.

Một diễn biến khác, phân khúc xe bán tải cũng bắt đầu “nóng” khi tất cả những mẫu xe nhập Thái Lan đồng loạt trở lại thị trường sau khi hoàn tất các thủ tục về chính sách. Toyota Hilux có phiên bản nâng cấp mới. Trong khi đó, Ranger cũng đã thông quan, đồng thời có thêm phiên bản Ranger Raptor hầm hố dành cho khách hàng đam mê off-road. Trước đó, Mazda BT-50 và Isuzu D-Max cũng trở lại với phiên bản cải tiến mới, còn Chevrolet Colorado vẫn đang cho thấy sức hút với doanh số đều đặn gần 300 xe mỗi tháng.

Trong khi đó, với sự xuất hiện của Hyundai Accent thế hệ mới, phân khúc sedan hạng B cũng đang cạnh tranh gay gắt hơn. Mẫu xe Hàn Quốc bán ra từ tháng 4.2018 và luôn đạt doanh số trên 1.000 xe/tháng, vượt mặt Honda City và liên tục bám sát Toyota Vios. Sức hút của 3 mẫu xe dẫn đầu ảnh hưởng không nhỏ đến các đối thủ còn lại như Nissan Sunny, Chevrolet Aveo, Mazda2, Mitsubishi Attrage, Ford Fiesta. Chính vì vậy, để duy trì doanh số, không ít hãng xe phải liên tục tung các chương trình khuyến mại, giảm giá hoặc ra mắt thêm các phiên bản giá rẻ hơn, cắt bớt trang bị.

Nhìn chung, khi các doanh nghiệp bắt đầu tháo gỡ được những nút thắt từ Nghị định 116, sự xuất hiện ồ ạt của những mẫu xe mới là điều không bất ngờ. Thị trường ô tô Việt Nam bước vào mùa mua sắm cuối năm 2018 sẽ bùng nổ và cạnh tranh hơn khi các phân khúc đều có thêm nhiều mẫu mã. Mặc dù vậy, theo nhận định của nhiều chuyên gia, dù xe nhiều và đa dạng hơn nhưng với sự dồn nén khá lâu, nhu cầu mua xe dịp cuối năm tăng cao, khách hàng dù có nhiều chọn lựa nhưng khó sở hữu xe với giá “mềm”, đặc biệt là những mẫu xe hút khách.

Đình Tuyên