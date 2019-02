Harley-Davidson tập huấn kỹ năng lái xe an toàn

Với đặc thù là những mẫu mô tô cỡ lớn, kềnh càng và nặng nề, việc làm chủ một chiếc Harley-Davidson là không hề đơn giản. Hiểu được điều này, đại lý chính hãng Harley-Davidson tại Việt Nam thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn cho cả khách hàng cũ, mới hay những người có ý định sở hữu dòng mô tô phân khối lớn này.

Đại diện chi nhánh Harley-Davidson of Saigon chia sẻ: “Đây là hoạt động rất thường xuyên của Harley-Davidson of Saigon để giúp người chơi xe này vững vàng tay lái, nhạy bén ứng biến trên những cung đường và đảm bảo giữ được an toàn cho bản thân trong nhiều tình huống khác nhau. Bên cạnh đó, qua những buổi tập luyện này cũng giúp cho những người đam mê tìm hiểu dòng xe này được tận mắt chứng kiến và điều khiển nó”.

Theo HLV Hồng Phúc, khuyết điểm thường thấy ở người mới chơi dòng xe này chính là khả năng sử dụng côn tay chưa thuần phục. Bên cạnh đó điều khiển xe ở tốc độ chậm khi vào những cua quẹo nhỏ vì dòng xe này rất nặng”. Đây cũng là nội dung chính trong các buổi tập, học viên sẽ làm quen ở những sa hình nhỏ như số 8 hoặc zig-zag để họ có thể từng bước thuần phục những chiếc xe khủng này.

Bên cạnh đó, qua các buổi tập này những chơi mới còn cung cấp kiến thức về các ký hiệu, nhận biết, truyền tới người sau theo qui chuẩn của hội và có thể áp dụng trong bất cứ chuyến đi đường trường nào. Các HLV còn chia sẻ hướng dẫn kỹ năng kiểm tra, sử dụng xe, tư thế lái xe, lên xuống xe an toàn, dựng và hạ chiếc xe có trọng lượng rất nặng này.

Minh Tân