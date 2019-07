Honda Brio có lợi thế gì cạnh tranh với VinFast Fadil?

Phân khúc xe hạng A tại thị trường Việt Nam từ trước tới nay vốn luôn cạnh tranh ở mức giá trên dưới 300 triệu đồng, phiên bản cao cấp nhất của một số dòng xe cũng mới chỉ cán mốc 400 triệu đồng. Tuy nhiên, kể từ khi VinFast Fadil xuất hiện, tiếp đến là Honda Brio “định tầm cao mới” phân khúc này một lần nữa lên tầm cao mới thật sự với giá bán tiệm cận phân khúc xe hạng B. Vậy ở phân khúc này VinFast Fadil và Honda Brio có gì để cạnh tranh với nhau?

Thiết kế

Thật khó để phân định thiết kế khi gu thẩm mỹ mỗi người mỗi khác nhưng rõ ràng Honda Brio sở hữu phong cách thể thao ấn tượng, cao cấp hơn. Với những đường nét rắn rỏi, cứng cáp, Honda Brio hứa hẹn sẽ làm hài lòng khách hàng trẻ tuổi cần chiếc xe có thiết kế năng động.

Trong khi đó, VinFast Fadil mang trong mình thiết kế thực dụng kiểu châu Âu, không quá màu mè với những đường nét mềm mại. Phong cách này dễ làm hài lòng khách hàng trung niên nhưng sẽ gặp khó khăn khi muốn hướng tới những người trẻ tuổi thích thiết kế thể thao.

Kích thước

Trong phân khúc xe cỡ nhỏ hạng A có 1 nghịch lý là khách hàng luôn muốn một chiếc xe rộng rãi hơn. Chính vì vậy, kích thước luôn là một trong những lợi thế lớn nhất của một mẫu xe cạnh tranh trong phân khúc này. Bằng chứng là Hyundai Grand i10 với nâng cấp về kích thước trang bị đã từng bứt phá thần tốc lên vị trí số 1 trong phân khúc.

Với kích thước dài 3.817 mm, rộng 1.682 mm, cao 1.487 mm, Honda Brio đang là mẫu xe rộng rãi nhất phân khúc, phá vỡ lợi thế của Hyundai Grand i10 với số đo dài 3.765 mm, rộng 1.660 mm, cao 1.505 mm và tất nhiên lớn hơn VinFast Fadil có kích thước dài 3.676 mm, rộng 1.632 mm, cao 1.495 mm. Rõ ràng, so về kích thước tân binh đến từ Honda có lợi thế hơn so với “người mới” như Fadil.

Sức mạnh

Phân khúc xe hạng A vốn không phải là nơi mang sức mạnh ra so kè, tất cả chỉ loanh quanh động cơ 4 xi lanh thẳng hàng, dung tích 1.2 lít với công suất gần như tương đồng, 86 mã lực, mô men xoắn 120 Nm. Đáng tiếc là dù đang sở hữu giá bán cao nhất phân khúc nhưng Honda Brio vẫn không thể thoát khỏi vòng xoáy này khi chỉ được trang bị động cơ dung tích 1.2 lít có công suất 89 mã lực, mô men xoắn 110 Nm mà thôi.

Trong khi đó, đây lại là lợi thế của VinFast Fadil khi sở hữu động cơ 4 xi lanh dung tích 1.4 lít có công suất 98 mã lực, mô men xoắn 128 Nm. Với sức mạnh này, Fadil không chỉ mạnh mẽ nhất phân khúc mà còn hứa hẹn mang đến khả năng vận hành linh hoạt cả trong phố lẫn trên đường trường. Với những khách hàng cần sự linh hoạt, mạnh mẽ thì tân binh đến từ VinFast thực sự có ưu thế tuyệt đối.

tin liên quan Khách Việt mua VinFast Fadil nói gì? Thoải mái, hài lòng là tâm trạng chung của nhiều chủ xe đặt trước VinFast Fadil khi nhận chìa khóa chiếc 4 bánh đầu tiên mang logo của một thương hiệu Việt.

Trang bị

Tiện nghi cũng là một trong những yếu tố quan trọng đưa lên bàn cân của người tiêu dùng khi mua một chiếc xe giá rẻ, đặc biệt với hai mẫu xe đắt tiền nhất phân khúc như VinFast Fadil và Honda Brio. Nếu xét về giá bán ở thời điểm hiện tại, phiên bản tiêu chuẩn giá 394,9 triệu đồng của VinFast Fadil sẽ cạnh tranh cùng Brio G giá 418 triệu đồng của Honda.

Trong đó, VinFast Fadil sở hữu đèn pha halogen, gương gập, chỉnh điện tích hợp sấy gương phía đối thủ Honda Brio vượt trội hơn ở đèn LED định vị nhưng gương chỉnh điện không có sấy. Bên trong nội thất Fadil sở hữu ghế ngồi bọc da, dàn âm thanh 6 loa trong khi đó Brio chỉ được trang bị ghế bọc nỉ, dàn âm thanh 4 loa.

Với tính năng an toàn hỗ trợ lái, Honda Brio trang bị khá đầy đủ với 2 túi khí, hệ thống phanh ABS/EBD/BA, khóa cửa tự động. Về phía VinFast Fadil, dù không có hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, khóa cửa tự động nhưng vượt trội hơn ở các hệ thống hỗ trợ lái đặc biệt là cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAS, chống lật ROM hay cảnh báo thắt dây an toàn 2 ghế thay vì 1 ghế cùng chìa khóa mã hóa.

tin liên quan Honda Brio có gì để ‘đấu’ Hyundai Grand i10 và Kia Morning? Không có ưu thế về giá bán, nhưng “tân binh” Honda Brio lại sở hữu thiết kế bắt mắt, động cơ mạnh mẽ cùng nhiều trang bị tiện nghi, hứa hẹn sẽ là một trong những đối thủ “đáng gờm” của Hyundai Grand i10 và Kia Morning.

Giá bán

Với giá bán hiện tại 394,9 triệu đồng, rõ ràng VinFast Fadil có lợi thế để cạnh tranh so với Honda Brio khi rẻ hơn phiên bản tiêu chuẩn của đối thủ nhưng sở hữu nhiều trang bị đáng giá hơn dù có thể thua thiệt đôi chút về thiết kế và kích thước. Tuy nhiên, sau ngày 1.9 nếu VinFast Fadil trở về giá niêm yết 465 triệu đồng không có hỗ trợ từ gói “3 không”, lợi thế này gần như biến mất. Thậm chí, trong mắt người tiêu dùng Fadil có thể kém hấp dẫn hơn với những người cần ngoại hình và sự rộng rãi.

Phong Trần