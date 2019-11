Honda Civic RS Hatchback 2020 có giá 942 triệu đồng

Civic RS hatchback phiên bản nâng cấp chỉ thay đổi nhẹ nhàng về thiết kế ngoại thất như cản trước được thiết kế lại, lưới tản nhiệt và mặt ca-lăng được sơn màu đen bóng với ốp viền xung quanh tạo điểm nhấn. Xe sử dụng bộ mâm đa chấu kích thước 17 inch. Tổng thể Civic hatchback mới vẫn theo phong cách thiết kế cá tính trẻ trung hướng đến đối tượng khách hàng trẻ.

Đặc biệt, Civic RS hatchback mới đã có thêm màu xám (sonic grey pearl) hay còn được gọi là xám xi măng tại Việt Nam, đây là màu sơn mới mang tính thời thượng để cạnh tranh trực tiếp với Mazda3 hatchback thế hệ mới có lựa chọn màu sơn này. Bên cạnh đó Honda cũng đưa ra lựa chọn gói phụ kiện nâng cấp ngoại thất Modulo.

Phiên bản Hatchback có phần đuôi xe ngắn hơn phiên bản sedan

Tương tự Civic RS sedan, Civic RS hatchback vẫn sử dụng động cơ 1.5 lít tăng áp cho công suất tối đa 173 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 220 Nm tại dải vòng tua 1.700 vòng/phút và 5.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động biến thiên vô cấp (CVT) giả lập nhiều cấp số.

Tại Thái Lan, Civic RS hatchback mới trang bị tiêu chuẩn gói an toàn và hỗ trợ lái Honda Sensing bao gồm: Phanh giảm thiểu va chạm, hỗ trợ phanh khẩn cấp (CMBS), hỗ trợ giữ làn & cảnh báo chệch làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng với tốc độ thấp (ACC với LSF). Các tính năng an toàn chủ động khác bao gồm: hệ thống LaneWatch với camera nhỏ gắn bên gương, camera lùi đa góc nhìn, cảm biến đỗ xe phía trước/sau. Bên cạnh nhiều hệ thống an toàn quen thuộc khác.