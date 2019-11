Phân khúc này còn có 2 người đồng hương khác là Mitsubishi Outlander và Nissan X-Trail, nhưng thường bị 2 cái bóng quá lớn phía trên khỏa lấp. Trong khi đó, hai đối thủ đến từ Hàn Quốc là Hyundai Tucson hay SantaFe lại khá lỡ cỡ không được xếp trong phân khúc này.

Tuy nhiên trong khuôn khổ bài viết này sẽ chỉ tập trung tìm hiểu về bộ ba Honda CR-V, Mazda CX-5 và Mitsubishi Outlander đời 2016. Theo đó, ở thời điểm ra mắt Honda CR-V 2016 được bán ra lần lượt với giá 1,008 tỉ đồng cho bản 2.0 AT; 1,158 tỉ đồng cho bản 2.4 AT. Đối thủ Mazda CX-5 2016 có giá lần lượt 1,039 tỉ đồng cho bản 2.0L và 1,069 tỉ đồng cho bản 2.5L, cả hai đều được trang bị hộp số tự động dẫn động 1 cầu.

Trong khi đó Outlander 2016 có giá 975 triệu đồng cho bản 2.0 CVT STD và 1,123 tỉ đồng cho bản 2.0 CVT, đây là lần đầu tiên một mẫu xe áp dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield của Mitsubishi được bán ra tại Việt Nam, mở đường cho Xpander hay Triton ở thời điểm hiện tại. Phiên bản cao cấp nhất của cả 3 mẫu xe sẽ không được đưa vào so sánh.

Mitsubishi Outlander 2016 ít được bán lại trên các sàn xe cũ

Theo đó, khi tìm hiểu trên trang Chợ Tốt Xe (xe.chotot.vn) , một trong những trang mua bán xe quy mô nhất tại Việt Nam, lượng rao bán xe Honda CR-V và Mazda CX-5 đời 2016 đều áp đảo Mitsubishi Outlander. Điều này một phần nhờ doanh số của cả hai mẫu xe trên đều lấn át mẫu xe Mitsubishi trên thị trường xe mới trong năm 2016.

Cụ thể, số lượng tin rao bán Mitsubishi Outlander 2016 chỉ đếm trên đầu ngón tay, dạo quanh những sàn xe cũ khác con số cũng tương tự, thậm chí một số sàn chỉ có tin rao bán xe mới. Thực trạng này chủ yếu là do doanh số Outlander 2016 mới không cao dẫn đến lượng xe cũ bán ra không nhiều. Theo thống kê sơ bộ, phiên bản thấp nhất, Outlander 2.0 STD được rao bán nhiều nhất với giá khoảng 730-760 triệu đồng, phiên bản 2.0 CVT “full option” cũng được rao ở mức 760 triệu đồng, cá biệt có tin rao 900 triệu đồng. Trong khi đó, Outlander 2015 với thiết kế cũ vẫn được rao bán với giá từ 660-690 triệu đồng.

Như vậy, so với thế hệ cũ, Outlander 2016 qua sử dụng có giá chênh lệch không nhiều, khoảng 80 triệu đồng và mất giá từ 200-240 triệu đồng, con số này có thể cao hơn khi giao dịch diễn ra thực tế. Phiên bản 2.0 CVT full option mất giá từ 220-360 triệu đồng tùy người bán. Thực trạng các phiên bản “full option” mất giá nhiều hơn khi thanh lý vẫn thường diễn ra bởi tâm lý người mua xe cũ luôn muốn phiên bản rẻ nhất thay vì bỏ ra khoản chênh lệch lên tới cả trăm triệu để sở hữu nhiều tính năng hơn. Đây cũng là lý do bản full thường bị dìm giá khá thảm trên các trang mua bán xe.

Honda CR-V 2016 qua sử dụng được rao bán nhiều, mất giá nhất là mẫu 2.4AT

Ở chiều ngược lại, Honda CR-V 2016 áp đảo Mitsubishi Outlander với lượng xe cũ được rao bán. Trong đó, CRV 2.0 AT tiêu chuẩn thường được rao bán với giá từ 750 đến 830 triệu đồng, cá biệt có xe “gia đình” được rao bán với giá 755 triệu đồng hay trường hợp “kẹt tiền” bán chỉ 696 triệu đồng. Dù sở hữu động cơ lớn hơn nhưng bản 2.4 AT cũng chỉ được rao trong khoảng từ 830 đến 850 triệu đồng, bản 2.4 TG cao cấp nhất thì loanh quanh trong khoảng 870 triệu đồng.

Với giá bán cho phiên bản tiêu chuẩn chỉ loanh quanh trên dưới 800 triệu đồng, Honda CR-V 2.0 AT 2016 mất giá từ 200-250 triệu đồng. Bản cao cấp hơn 2.4 AT 2016 mất khoảng 300-320 triệu đồng sau hơn 3 năm sử dụng. Việc Honda CR-V đời 2016, đặc biệt là phiên bản 2.4 AT mất giá nhiều là do CR-V thế hệ mới bổ sung thêm 2 chỗ ngồi đã được bán ra chính thức với lợi thế nhập khẩu nguyên chiếc và động cơ mới tiết kiệm nhiên liệu hơn dù dung tích chỉ 1.5 lít.

So với 2 đối thủ còn lại Mazda CX-5 cũng là cái tên không thể bỏ qua khi nhắc tới phân khúc crossover hạng trung. Đây cũng là đối thủ sừng sỏ của Honda CR-V liên tục bám đuổi doanh số, thậm chí nhiều lần bỏ xa đối thủ trong giai đoạn 2014-2016. Đó cũng có thể là lý do khiến lượng xe cũ rao bán trên sàn Chợ Tốt Xe của CX-5 2016 nhiều hơn cả đối thủ Honda CR-V lẫn Mitsubishi Outlander cộng lại. Giá bán CX-5 2016 cũ cũng khá hấp dẫn, chỉ từ 710-740 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn, bản 2.5L cũng chỉ loanh quanh 760 triệu đồng.

Mazda CX-5 bản tiêu chuẩn bị khấu hao nhiều nhất so với 2 đối thủ còn lại

Mức chênh lệch giữa hai phiên bản CX-5 2.0 và 2.5L trên thị trường xe cũ được xem là hợp lý bởi giá mới cả hai cũng không vênh quá nhiều. So với giá niêm yết Mazda CX-5 2016 mất giá nhiều hơn so với 2 đối thủ còn lại, từ 300-320 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn, 300 triệu đồng cho bản 2.5L. Trên thực tế, việc CX-5 2016 mất giá nhiều hơn đối thủ một phần là do mẫu xe này thường xuyên được Mazda tung các chương trình khuyến mãi kích cầu, có thời điểm giá xe mới giảm liên tiếp nên cũng không quá khó hiểu với giá xe cũ thanh lý sau hơn 3 năm sử dụng.

Những số liệu trên có thể thấy người mua xe crossover hạng trung “mất” từ 70-100 triệu đồng mỗi năm khi thanh lý xe sau hơn 3 năm sử dụng so với giá mới niêm yết. Nếu tính các chi phí để xe lăn bánh con số này còn cao hơn nữa. Cả 3 mẫu xe nổi cộm trong phân khúc đều có mức trượt giá khá đều và CX-5 đang tỏ ra là một món hời khi có giá hấp dẫn nhất so với Honda CR-V và Mitsubishi Outlander. Ở phiên bản cao cấp hơn, CR-V lại là mẫu xe mất giá nhiều nhất rồi tới Mitsubishi Outlander nếu so với Mazda CX-5.

Cho đến thời điểm này Honda CR-V và Mazda CX-5 vẫn luôn là hai cái tên cạnh tranh vị trí dẫn đầu phân khúc, hứa hẹn tiếp tục làm mưa làm gió trên các sàn xe như Chợ Tốt Xe trong những năm tiếp theo.